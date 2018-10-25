​Как изменится казахстанская медицина?

– Глава государства поручил в первую очередь заняться повышением доступности первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), особенно на селе. Елжан Амантаевич, что уже было сделано и что планируется сделать в этом нап­равлении?

– В стране уже запущено множество проектов по развитию ПМСП. К примеру, было увеличено финансирование амбулаторных услуг с 37% до 43%. Выросло количество участковых врачей. И здесь нельзя не отметить такую положительную тенденцию, как рост количества врачей общей практики: за 10 лет в 6 раз (с 836 до 6 205)!

Кроме того, была существенно снижена нагрузка на участкового врача путем уменьшения числа прикрепленного населения, с 2 200 до 1 950 человек на каждого. В рамках реализации Послания мы намерены довести эту цифру до 1 700, в связи с чем запланировано открытие дополнительно 1 531 участка.

Также ведется работа по внесению изменений в региональные планы развития инфраструктуры по созданию малых компакт­ных амбулаторных центров. Они будут максимально приближены к месту жительства прикреп­ленного населения, в том числе размещены на первых этажах жилых и офисных помещений. Создание центров ПМСП будет осуществлено за счет внедрения проектов ГЧП.

Еще одно интересное направление – трансформация диспансеризации в программу управления 30 основными заболеваниями, определяющими более 60% причин смертности. К 2020 году охват этими прог­раммами будет увеличен с 11% до 30% пациентов, состоящих на учете по трем заболеваниям (артериальная гипертензия, сахарный диабет и хроническая сердечная недостаточность).

– В рейтинге смертельных заболеваний в Казахстане традиционно лидируют болезни системы кровообращения и онкология. Какие меры борьбы с ними принимаются в стране?

– За 10 лет нам удалось снизить смертность от злокачественных новообразований на 27% (в 2017 году – 83,9 на 100 тысяч населения) в сравнении с 2008 годом (114,9). Но этого недостаточно. Поэтому в текущем году по поручению Главы государства утвержден Комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями в РК на 2018–2022 годы, на реализацию которого запланировано 35 миллиардов тенге, предусмотренных на расширение доступности высокотехнологичных медицинских услуг, внедрение инновационных методов диагностики и лечения, развитие кадровых ресурсов, фундаментальные и прикладные научные исследования в области онкологии.

В рамках Послания Главы государства уже ведется работа по созданию Национального научного онкологического центра, в том числе по строительству Цент­ра протонной терапии (всего в мире насчитывается 57 таких цент­ров), что позволит проводить высокотехнологичную терапию онкологическим больным в стране без выезда за рубеж.

Что касается болезней системы кровообращения, то организация сети кардиохирургических и инсультных подразделений во всех областях, а также проведение больным с острым инфарктом миокарда тромболитической терапии позволили снизить смертность от них по итогам 2017 года в 2,3 раза (по данным Комитета статистики МНЭ РК, в 2017 году – 174,83 на 100 тысяч населения, в 2010 году – 403,9).

Также стоит заметить, что в результате проведенных активных мероприятий в стране за 10 лет сократилась смертность от туберкулеза более чем в 5 раз. Кроме того, удалось снизить материнскую смертность на 61,5% и младенческую – на 62%. В целом показатель смертности за этот период сократился с 9,74 на 1 000 человек населения до 7,15. При этом коэффициент естественного прироста возрос на 11,3% и составил 14,48 на 1 000 человек. В результате программных мер ожидаемая продолжительность жизни по итогам 2017 года выросла на 5,8 лет, составив 72,95 лет против 67,11 лет в 2008 году.

– Повышение качества медицины невозможно без обеспечения этой сферы необходимым количеством высококвалифицированных кад­ров. Расскажите о реформах в этом направлении.

– Разумеется, это одно из ключевых направлений. Принимае­мые меры позволили снизить нехватку кадров с 5,6 тысячи специалистов в 2007 году до 2,8 тысячи в 2017-м, то есть на 50%. Благодаря реализации соответствующих госпрограмм был увеличен прием в медицинские вузы: с 1 500 человек в 2004 году до 2 700 в 2018-м. Кроме того, выросли расходы на обучение одного студента, с 191 тысячи тенге в 2005 году до 609 тысяч в 2017-м. Также были увеличены расходы и ежегодный прием на обучение в резидентуре, магистратуре и докторантуре PhD. В текущем году общий выпуск составил 5 956 человек (4 611 человек – интерны и 1 345 человек – резиденты), при дефиците врачебных кадров 2 846 штатных единиц. С целью обеспечения потребности во врачебных кад­рах министерством в последние годы проведена следующая работа. Увеличен прием в медицинские вузы. Справочно: в текущем году общий прием в медицинские вузы в рамках государственного общеобразовательного заказа (респуб­ликанский бюджет) составил 2 661 человек, из них по сельской квоте – 690 человек.

С 2016 года введена обязательная трехлетняя отработка выпускниками резидентуры, с 2019 года – выпускниками интернатуры медицинских вузов, обучающихся за счет государственного образовательного заказа. Дана возможность местным исполнительным органам (далее – МИО) размещать за счет местного бюджета образовательный заказ на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием для региона. Справочно: в текущем году за счет местного бюджета начали обучение 458 абитуриентов, или 14,7% от общего количества студентов (в 2017 году – 213 человек, или 5,4%); 253 резидента, или 17% от общего количества резидентов (в 2017 году – 75 человек, или 5%).

Закреплена за МИО ответственность за оказание мер социальной поддержки молодым специалистам, заключены меморандумы с МИО о достижении показателей в сфере здравоохранения, в том числе по снижению дефицита врачебных кадров (достигли показателя Кызылординская, Жамбылская, Акмолинская, Павлодарская, Западно-Казахстанская, Атырау­ская области и город Алматы). По приоритетным направлениям в 2017 году внесены изменения в нормативные правовые акты, которые допускают выпускников интернатуры к практической деятельности в медицинских организациях без прохождения резидентуры («Педиатрия», «Акушерство и гинекология», «Хирургия», «Общая врачебная практика», «Терапия») или после переподготовки («Неврология», «Профессиональная патология», «Фтизиатрия, в том числе детская», «Медицинская реабилитология, в том числе детская», «Клиническая фармакология», «Анестезиология и реаниматология», «Клиническая лабораторная диагностика», «Гериатрия»).

Принимаемые меры по кадровому обеспечению позволили снизить нехватку врачебных кадров с 3,8 тысячи специалис­тов в 2014 году до 2,8 тысячи в 2017 году, то есть на 34,6%. К 2020 году ожидается снижение дефицита до 1,9 тысячи, или 2,7% от предусмотренных штатных единиц.

На основе трансферта передовых зарубежных медицинских стандартов, на примере модели АО «Назарбаев Университет» привлечены зарубежные университеты, входящие в топ-500 лучших мировых, это медицинские школы США, Швеции, Италии и Польши. На основе меморандумов между медицинскими вузами РК и зарубежными университетами в 2016 году был реализован первый этап стратегического партнерства (НМУ– Duke University (США), Литовский университет наук здоровья (Литва), МУА– La Sapienza University (Италия), Вильнюсский универсиет (Литва), ГМУ города Семея – Saint Louis University, School of Medicine (США), Башкент Университет (Турция), ЗКГМУ – Poznan University of Medical Sciences (Польша), КГМУ– LUND University (Швеция), ЮКМА – Гданьский медицинский университет).

С участием стратегических зарубежных партнеров медицинских вузов на основе международных требований разработаны и внедрены новые стандарты образования по медицинским специальностям базовой подготовки с сентября 2017 года. На управленческие позиции (в качестве первого проектора (провоста) в КГМУ – Вайва Хенд­риксон, специалист из медицинской школы Вильнюсского университета (Литва), в КазНМУ – специалист из Литовского университета наук здоровья (Литва), в МУА – Филиппо Барточчони, специалист из Университета Ла-Сапиенца (Италия), в ГМУ города Семея – Ренгин Эрдал, специалист из Университета Башкент (Турция), в ЗКГМУ – Марчин Ручински, специалист из Познаньского медицинского университета (Польша) и в качестве профессоров кафедр привлечены 18 зарубежных специалистов из Швеции, Франции, Польши, Чехии, Италии, Индии, Турции и других стран.

Важно отметить, что все медицинские вузы прошли институциональную аккредитацию и перешли на новую модель подготовки врачебных кадров, включая обязательную резидентуру, а также дуальный подход при подготовке медицинских сестер. Параллельно действуют курсы повышения квалификации, на которых за период с 2002 по 2017 год подготовлены более 300 тысяч специалистов, в том числе за рубежом – более 2 000 человек.

– Президент в своем Послании также поручил перейти на безбумажное ведение медицинской документации. Как это будет выглядеть на практике?

– В текущем году начат пилот по внедрению безбумажного ведения медицинской документации во всех регионах. В рамках этого проекта идет поэтапный отказ от бумажных форм. В рамках первого этапа пилотного проекта в Карагандинской, Акмолинской, Костанайской и Западно-Казахстанской областях для организаций, использующих МИС в штатном режиме, с 1 января 2018 года отменена необходимость заполнения учетной документации в бумажном виде. С 1 апреля 2018 года Южно-Казахстанская, Мангистауская, Павлодарская и Алматинская области в рамках второго этапа пилотного проекта приступили к ведению медицинской документации в электронном формате. В рамках третьего этапа пилотного проекта с 1 июля 2018 года перешли организации здравоохранения Жамбылской, Северо-Казахстанской, Кызыл­ординской, Атырау­ской, Актюбинской и Восточно-Казахстанской областей и городов Астаны и Алматы. На текущую дату на безбумажное ведение медицинской документации перешли 678 из 713 (95,1%) государственных организаций здравоохранения.

Оснащение врачей и среднего медицинского персонала компьютерной техникой составляет 90,8%. К 1 января 2019 года планируется доведение показателя до 100%. Доступ к Интернету имеют 100% организаций здравоохранения (до уровня районных центров).

Доля внедрения МИСов в организациях здравоохранения составляет 99%. К 1 января 2019 года планируется доведение этого показателя до 100% (до уровня районных центров включительно). С 1 января 2019 года будет обеспечен 100-процентный переход на безбумажное ведение медицинской документации.

В настоящее время эффект цифровизации по республике показывает следующее. В 678 из 713 (95,1%) государственных медицинских организациях внедрено безбумажное ведение. 66 отчетно-учетных форм в пилотных медицинских организациях ведется только в электронном формате (54,2%). Вдвое сокращено количество визитов в поликлинику (в среднем с 12 до 6 посещений). Также в 2 раза сокращены живые очереди (с 30 до 15 минут). На 50% экономия времени врачей и пациентов (доступность информации). В два с половиной раза сокращено время на получение результатов исследований за счет получения через смартфоны (с 5 до 2 часов). На 1,6% оптимизировано количество рабочих мест.

– А как насчет инвестиций?

– По данным Комитета по статистике МНЭ РК, по итогам января – сентября 2018 года в сферу здравоохранения привлечено 71,4 миллиарда тенге инвестиций, в том числе 30,2 миллиарда тенге внебюджетных средств. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал к соответствующему периоду 2017 года составил 150,1%. Кстати, необходимость повышения инвестирования в медицину – одна из основных тем Глобальной международной конференции, посвященной 40-летию принятия Алма-Атинской декларации ВОЗ по ПМСП, которая пройдет в Астане 25–26 октября. Мировой опыт показывает, что улучшение и развитие систем здравоохранения, в том числе на первичном уровне, невозможно без целевых инвестиций в инфраструктуру. Учитывая поставленные задачи, Президент поручил в течение ближайших 5 лет довести расходы на образование, науку и здравоохранение из всех источников до 10% от ВВП, что соответствует уровню высокоразвитых государств.