Основные изменения в Социальном кодексе, касающиеся социальной выплаты по потере работы из Государственного фонда социального страхования, вступят в силу с 1 января 2027 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минтруда

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Нововведения нацелены помочь гражданину быстрее найти постоянное место работы.

Если вы потеряли работу, первым делом нужно обратиться за содействием в трудоустройстве в карьерный центр.

С 1 октября период нахождения в статусе «лица, ищущего работу» увеличен с 2-х до 13-ти дней.

В этот период специалисты карьерного центра будут детально изучать ваш профессиональный опыт, навыки, и осуществлять активные меры занятости посредством подбора подходящих вакансий, в том числе организации собеседования с работодателями

Если за 13 дней подходящая работа не нашлась, вам официально присваивается статус безработного. На этом, работа карьерного центра не заканчивается. Продолжается поиск подходящих вакансий. При необходимости – предлагается пройти краткосрочные обучения в профессиональных центрах обучения.

После получения статуса безработного вы можете подать заявление на назначение социальной выплаты любым удобным способом. Сделать это можно онлайн через портал eGov.kz, Электронную биржу труда (Enbek.kz) или мобильные приложения банков второго уровня.

Также доступна проактивная услуга через СМС на мобильный телефон, либо личное обращение в карьерный центр или отделение Госкорпорации «Правительство для граждан».

Важно знать – карьерный центр проводит постоянный поиск вариантов трудоустройства безработного, вне зависимости от получения выплаты.

С 2027 года выплата назначается на период активного поиска работы — до 3 месяцев в зависимости от стажа участия в системе социального страхования.

Размер выплаты составляет 45% от среднемесячного дохода за последние два года (но не более 7 МЗП). С 1 января 2027 года в рамках Послания Главы государства минимальная заработная плата вырастет с 85 тыс. до 110 тыс. теңге. Вместе с ней автоматически увеличится и максимальный размер социальной выплаты - до 346,5 тыс. теңге в месяц.

Как и прежде, право на социальную выплату имеют только участники системы обязательного социального страхования.