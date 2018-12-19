Общество
Как изменится процедура проведения ЕНТ в 2019 году
Лаура Тусупбекова
Главные новшества по присуждению грантов и проведению ЕНТ-2019 озвучили в Министерстве образования и науки РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

В рамках расширения академической и управленческой самостоятельности высших учебных заведений с 2019 года образовательные государственные гранты будут распределяться по группам образовательных программ. Также введен новый классификатор направлений подготовки.

До сегодняшнего дня в ВУЗах страны действовал классификатор, в котором был четкий перечень специальностей. Начиная с 2019 года, внедряется новый классификатор направлений подготовки, в котором будут указываться не перечень специальностей, а направления подготовки, в соответствии с которыми высшие учебные заведения самостоятельно будут разрабатывать образовательные программы. В связи с этим, государственные образовательные гранты будут распределяться по Группам образовательных программ.

К примеру, в группу "Подготовка учителей математики» входят такие специальности, как "Математика", сдвоенные специальности "Математика-Физика", "Математика-Информатика" и.т.д. В группу "Информационные технологии" – "Информатика", "Информационные системы" и.т.д. То есть, распределение государственных грантов будет осуществляться между претендентами не по специальностям, а по группам образовательных программ. После присуждения гранта поступающий (абитуриент) зачисляется в ВУЗ по выбранной им образовательной программе, и будет обучаться по специальности, которую выберет при зачислении. 

Стоит отметить, что сам формат ЕНТ в 2019 году меняться не будет. Поступающий сдает традиционно 3 обязательных предмета (история Казахстан, математическая грамотность, грамотность чтения) и 2 соответствующих профильных предмета. Начиная с текущего года, тестирование будет проводиться 4 раза в год - январь, март, июнь, август. Участие на ЕНТ в январе, марте и августе предоставляет право поступающему подать документы в ВУЗ-ы на платное отделение.

Для участия в конкурсе на присуждение государственного гранта требуется обязательное участие в тестировании в июне. А для зачисления на платное отделение, поступающему достаточно принять участие в одном из ЕНТ и набрать проходной балл. В январе, в марте поступающий может сдавать тестирование в любом для него удобном пункте проведения Единого национального тестирования. Для участия на тестировании необходимо лишь в указанные сроки подать заявление в пункт проведения ЕНТ.






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