Как изменится следствие по экономическим преступлениям в РК: Асанов разъяснил на примере Бишимбаева

Генеральный прокурор РК Жакип Асанов в кулуарах Парламента разъяснил нормы законопроекта по вопросам модернизации процессуальных основ правоохранительной деятельности, в части экономических преступлений, на примере дела экс-министра национальной экономики РК Куандыка Бишимбаева, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
В документе прописана норма, предлагающая не арестовывать бизнесменов в ходе следствия по экономическим преступлениям.
По его словам, это люди, которые занимаются бизнесом, от их деятельности нет опасности для общества.
"Если они будут на свободе во время следствия, это им позволит продолжить вести свой бизнес, сохранить рабочие места. Но здесь тоже есть свои тонкости, есть случаи, к примеру, фальшивомонетчество, рейдерство или организованные преступные группы – такого рода преступления трудно назвать бизнесом, это не бизнес, это чистого рода преступления, люди могут продолжить свою преступную деятельность, поэтому здесь необходимо задержание", – сказал он.
Глава надзорного ведомства рассказал о том, что по 6-ти экономическим преступлениям, если виновные вернут ущерб государству, они освобождаются от ответственности, а по 10 экономическим преступлениям сокращено наказание в два раза.
В качестве примера того, как будут расследоваться дела по экономическим преступлениям Жакип Асанов привел громкое дело бывшего министра Бишимбаева.
"Дело расследовалось не в цифровом, а в бумажном формате. Ряд фигурантов подозревались в совершении особо тяжкого преступления, поэтому на них 48 часов не распространяется - это 72 часа. Института обмена доказательствами пока нет, поэтому он не действует. Ряд подозреваемых лиц, мы бы закрыли на 48 часов, а возможно не применили бы норму содержания под стражей в досудебном расследовании, поскольку этот закон исключает по многим составам экономических преступлений применение такой меры пресечения", - разъяснил он.
На вопрос о том, находился ли в таком случае под стражей министр, Генпрокурор ответил - да.
"Там очень много лиц и по каждому фигуранту нужно отдельно говорить. Бывший министр бы все равно находился бы СИЗО, так как он подозревается в совершении особо тяжкого преступления", - резюмировал Асанов.
Ранее, депутаты одобрили
в первом чтении законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам модернизации процессуальных основ правоохранительной деятельности". Документ предусматривает изменения и дополнения в УПК РК, в законы РК "Об оперативно-розыскной деятельности", "О прокуратуре".
Представленные поправки в законопроекте направлены на повышение уровня защиты граждан в уголовном процессе и снижение его репрессивности, упрощение процедур расследования уголовных дел и обеспечение экономичности уголовного процесса, повышение состязательности уголовного процесса за счет расширения процессуальных возможностей адвокатов, дальнейшее расширение судебного контроля на досудебной стадии.