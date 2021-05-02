Как изменятся улицы в Нур-Султане, рассказал Кульгинов
Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram рассказал о том, что в этом году в городе планируется построить и отремонтировать свыше 100 улиц, сообщает Kazpravda.kz.
"В текущем году мы построим и отремонтируем свыше 100 улиц. Акцент, как и в прошлом году, делаем на старую часть и жилые массивы. Сегодня ознакомился с ходом проведения дорожных работ. К примеру, это по ул. Малахова (от ул. Р.Дуйсенбаева до ул. Сусамыр), ул. Космонавтов (от пр. Кабанбай батыра до ул. Арай), ул. М.Тулебаева (от пр. Б.Момышулы до пр. Р. Кошкарбаева), ул. М.Горького (от ул. Ж.Жабаева до ул. Т.Мусабаева) и т.д. Кроме того, текущий ремонт был проведен ещё на 37 улицах. Средний ремонт дороги завершен вокруг здания цирка. По нему неоднократно поступали обращения", - написал градоначальник.
Также ведутся работы по демонтажу разделительной полосы по ул. Туркестан (от пр. Улы дала до ул. Керей, Жанибек хандары), отметил он.
"Это позволит расширить дорогу - увеличить с четырехполосной до шестиполосной. Летом запустим Bus Lane. Также для горожан в районе того участка запустим работу парка. В прошлом году, к примеру, разделительную часть демонтировали по пр. Мангилик ел, что также позволило разгрузить поток машин. Некачественно отремонтированные и построенные дороги принимать не будем, подрядчик будет за свой счёт восстанавливать. Кроме того, с нерадивыми компаниями будем расторгать договоры", - подчеркнул Кульгинов.
В прошлом году в городе отремонтировали свыше 170 улиц, в том числе в жилых массивах столицы. По программе "Дорожная карта занятости" в сфере проведения ремонтных работ было создано свыше 4 тыс. рабочих мест, напомнил аким.