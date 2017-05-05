​Как Какау от Рикардиньо отказался...

А связан он с наболевшими проб­лемами футзала, которые не улетучились бы и в случае выигрыша «Кайратом» главного клубного европейского трофея. Потому что ни для кого не секрет, что одной сильной команды в чемпионате Казахстана явно недостаточно для того, чтобы говорить о каком-то футзальном хозяйстве, поступательном движении, подвижках к лучшему. Какие же это подвижки, если в стране не удалось сохранить второй приличный клуб – карагандинский «Тулпар», составлявший пусть и не ожесточенную, но все же конкуренцию «Кайрату», несколько раз параллельно с ним успешно представлявший Казахстан на меж­дународной арене и являвшийся главным поставщиком игроков для национальной сборной нашей страны. Ну если еще и такие клубы терять, то о подготовке своего, не бразильского, резерва говорить будет нечего.

Вот и все реже на пресс-конференциях звучат сетования на то, что с потерей «Тулпара» спало напряжение в чемпионатах страны, уже неудивительно, что «Кайрат» в 16 матчах регулярного первенства одерживает 14 побед и единственное поражение терпит в последнем, непринципиальном для лидера туре. Заканчивающийся в марте чемпионат РК с пятью участниками, один из которых в 16 играх не может заработать и одного очка, – печальная реальность сегодняшнего дня. Главный тренер «Кайрата» Какау после окончания еврокубковых игр сетовал на то, что после завершения чемпионата Казахстана его команде несколько недель играть было не с кем. И на протяжении всего года руководство «Кайрата» постоянно ищет в России спарринг-партнеров, ведет по телефону переговоры о проведении с ними товарищеских игр.

А все потому, что соперники по чемпионату Казахстана не могут составить «Кайрату» никакую конкуренцию, они не столь сильны, как выступающие в российском первенстве клубы. Но и с россиянами не всегда удается договориться о проведении контрольных матчей, потому что «Кайрату» нужно подстраиваться под календарь своих возможных соперников, а он у них весьма насыщен собственными матчами и переездами.

Интересно было после неудачи «Кайрата» в полуфинале Кубка УЕФА в споре с «Интером» ознакомиться со статьей известного казахстанского спортивного журналиста Талгата Садыкова, опуб­ликованной на сайте sportsffa.kz. В ней автор, суммируя высказывания Какау на пресс-конференциях, приводит десять причин поражения алматинского клуба. Все эти причины пронумерованы в зависимости, наверное, от того, на какое место по важности ставит их либо сам наставник кайратовцев, либо автор аналитической ­статьи. Так вот, нашлось там место для восторженных слов о лучшем футзалисте мира Рикардиньо, играющем в «Интере» и, по сути дела, «сделавшем» игру гостей из Испании против хозяев. Что ни говори, а именно он, Рикардиньо, забил «Кайрату» два мяча из трех и сотворил результативную передачу с углового на последних минутах матча. Испанцы не дали возможности нашему вратарю Игите чаще идти вперед и создавать численное большинство на площадке, Диваней был не в лучшей спортивной форме, есть в «Кайрате» и игроки, не заявленные в состав по состоянию здоровья... Одним словом, каж­дая причина объективна, но... так или иначе преодолима, поддается решению. Все, кроме одной, самой первой. Какау назвал чемпионат Испании по футзалу сильным, а чемпионат Казахстана – наоборот.

У нашего наставника потом спросили, что бы он постарался изменить в ходе подготовки «Кайрата», если б была возможность вернуться назад. Какау не задумывался: он настойчивее стал бы искать возможности больше провести контрольных матчей с сильными европейскими клубами, в ходе «финала четырех» именно серьезной игровой практики алматинцам и не хватило. Да и заглядывая вперед, бразильский специалист отметил: помимо определения, кто останется в команде на следующий сезон, а с кем придется расстаться, важнейшим вопросом на завтрашний день он считает более частые выезды «Кайрата» в Европу для проверки своих сил в поединках с мощными клубами Испании, Португалии, России и других стран.

Но этим тренерский штаб алматинского клуба займется уже после возвращения игроков из отпуска. И, возможно, очередным укреплением состава, о чем Какау недвусмысленно заявил после окончания матча за третье место.

О составе хотелось бы сказать еще несколько слов. Интересный вопрос был задан одним из журналистов на предматчевой пресс-конференции с участием главных тренеров «Кайрата» и «Интера» – Какау и Хесуса Веласко. Мы тогда, казалось, уже обо всем поговорили с наставниками, готовились похлопать в ладоши за обстоятельные и откровенные ответы наших собеседников. И вдруг: «Вот если бы возникла гипотетическая возможность прямо сейчас забрать из состава соперников в свой коллектив одного игрока, кого бы вы хотели видеть в рядах возглавляемого вами клуба?». Казалось бы, ответы очевидны: Какау срочно нужно было бы признаться, что от лучшего футзалиста мира последних нескольких лет Рикардиньо он ни за что бы не отказался, а Хесусу Веласко в «Интере», наверное, пригодился бы лучший вратарь мира Игита.

Ан нет! Оба тренера ответили настолько патриотично и убеж­денно, что и нам стало понятно: менять одних игроков на других в канун «финала четырех» Кубка УЕФА они не собираются. Какау и Веласко были вполне довольны своими исполнителями. Ну а уже после выигрыша третьего места вместо, конечно же, планировавшегося первого наставник «Кайрата» признался, что вскоре будет искать подмогу, может, даже в Испании. Только появится ли гипотетическая возможность приобрести такого гения футзала, как Рикардиньо, или хотя бы немного сопоставимых с ним игроков, покажет время.