Как Карта ляжет Статьи 871 Любовь ДОБРОТА, Шымкент

Южный Казахстан определил шесть кластеров, которые лягут в основу нового этапа индустриа­лизации страны. Они отражают приоритетные отрасли развития экономики региона, включая фармацевтику, текстильную отрасль, выпуск строительных материалов и прочее.



Формирование региональной Карты развития завершится до 1 июля, и еще есть время для того, чтобы предприниматели могли предложить свой проект. Тем более что южане отличаются предприимчивостью. Область имеет самое большое количество субъектов малого и среднего бизнеса – 127 тысяч. Регион занимает 1-е место по количеству проектов, включенных в программу индустриализации.



На вторую пятилетку ГПИИР здесь заявлено 74 проекта на общую сумму 990 млрд. тенге с созданием 16,8 тыс. постоянных рабочих мест, и еще 11,9 тыс. человек будут трудоустроены на время строительства. Только в нынешнем году предполагается завершить возведение и запустить в эксплуатацию 30 предприятий, сумма инвестиций в которые достигает 70 млрд. тенге.



Участники встречи обсудили также вопросы закупок и развития местного содержания, что особо актуально в связи с упором на потребление отечественной продукции.



Предприниматели акцентировали внимание руководства НПП на ряд препон, которые тормозят развитие бизнеса. Так, руководитель ТОО "Шымкент-май" Данияр Алырбеков посетовал на завышенные тарифы на грузоперевозки по железной дороге, что снижает конкурентоспособность отечественной продукции по сравнению с российскими товарами, где услуги железнодорожников в разы ниже.



Директора ТОО "Еврокристалл" Алимжана Бегалиева беспокоит ликвидность национальной валюты. Директор ТОО "Ferrum Vtor" Руслан Омаров попросил содействия при проведении государственных закупок строительных материалов. Обсуждены в ходе встречи и другие вопросы, являющиеся общими для многих бизнесменов. Это самые высокие тарифы на коммунальные услуги, дефицит кредитных ресурсов в сельской местности, недостаточная поддержка государства при продвижении продукции за рубеж и пр.



Отвечая на вопросы предпринимателей, Тимур Кулибаев подчеркнул, что НПП "Атамекен" объявила нынешний год Годом поддержки регионов и намерена наладить тесное сотрудничество с бизнес-сообществом на местах. Ни один из проблемных вопросов не останется без рассмотрения и содействия в решении, тем более что три из пяти направлений, озвученных Главой государства как нуждающихся в институциональной реформе, напрямую касаются деятельности Палаты предпринимателей.



Во второй половине дня Т. Кулибаев принял участие в торжественной церемонии открытия Центра поддержки предпринимательства в Туркестане, который будет работать по принципу «одного окна».