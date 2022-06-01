Как Казахстан защищается от оспы обезьян, рассказала глава Минздрава

Министр здравоохранения Ажар Гиният рассказала на заседании Правительства, какие меры предпринимаются для недопущения завоза в страну оспы обезьян, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Оспа обезьян – это вирусное инфекционное заболевание, редко встречающееся в мире, в основном в эндемических районах и регионах. Заболевание распространяется с Западной Африки, в основном много случаев регистрируется в Конго и Нигерии. Несмотря на то, что принимаются меры, болезнь распространяется во всем мире. На сегодня 24 страны заявили, что у них были зарегистрированы единичные случаи. В основном случаи регистрируются в Великобритании, Португалии, Испании. В нашей стране регистрации не было", – сообщила Ажар Гиният.

Между тем, по ее словам, для исключения завоза заболевания в Казахстан на границе проводятся профилактические мероприятия.

"Мы проводим термометрию всем, кто заезжает в нашу страну. Если обнаруживается пациент с температурой, все они изолируются в инфекционные стационары в отдельные палаты и боксы, затем обследуются. Также на случай оспы обезьян мы подготовили диагностику. Это специальные тесты, чтобы подтвердить или исключить это заболевание, ели будут подозрения на это заболевание. Обследуются пациенты, у которых есть подходящие симптомы. На сегодняшний день ВОЗ не рекомендует проводить вакцинацию. Сейчас вопрос о вакцинации всего населения Казахстана не стоит, будем ждать рекомендаций ВОЗ", – резюмировал Ажар Гиният.