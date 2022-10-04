Как казахстанцы отдохнут в октябре

С этого года у казахстанцев появился новый праздник – День Республики, который отмечается 25 октября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Согласно изменениям, внесенным в Закон "О праздниках в Республике Казахстан", День Республики является национальным праздником.

Он выпадает на вторник, и для рационального использования рабочего времени Правительство Казахстана подготовило постановление о переносе дня отдыха с субботы 22 октября 2022 года на понедельник 24 октября 2022 года.

Таким образом, на День Республики при 5-дневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут 23, 24 и 25 октября. При 6-дневной рабочей неделе – 23, 25 октября (воскресенье, вторник).

Всего в октябре при 5-дневной рабочей неделе – 20 рабочих дней и 11 выходных дней; при 6-дневной – 25 рабочих дней и 6 выходных дней.