Как казахстанцы становятся жертвами мошенников через популярное мобильное приложение

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По информации департамента внутренних дел, в Астане участились факты мошенничества в отношении водителей, занимающихся частным извозом через приложение InDriver, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Мошенники под видом заказа услуг по доставке продовольственных товаров, пользуясь доверчивостью граждан, через платежные териминалы Qiwi-кошелек просят перечислить деньги, обещая, что по приезду по указанному адресу вернут и еще заплатят за доставку от 5 000 до 10 000 тенге, а также возместят всю потраченную сумму на продукты", – сообщили в столичном ДВД.
Как отметили в департаменте, на подобную уловку попался 57-летний водитель, который обратился с заявлением в полицию. По словам потерпевшего, незнакомый парень, представившись Максатом, через мобильное приложение заказал услугу доставки продуктов и попросил произвести оплату на баланс абонентского номера, указанного в приложении. Водитель, купив продукты, там же в супермаркете через терминал Qiwi-кошелек пополнил баланс на абонентский номер, по которому поступил заказ. По приезду на указанный адрес у "заказчика" телефон уже был отключен.
"По данному факту сотрудниками криминальной полиции Астаны при проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлен 23-летний житель Восточно-Казахстанской области, который был задержан на территории города Павлодар. Проводится расследование. Проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям", – проинформировали в ДВД.
Отмечается, что в столичном департаменте внутренних дел расследуется более 10 фактов аналогичного мошенничества.
Во избежание вышеуказанных случаев полиция просит граждан незамедлительно сообщать о данных подозрительных фактах по следующим телефонам: 102, 8(7172)71-62-91, 71-63-35.