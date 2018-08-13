Как казахстанцы становятся жертвами мошенников через популярное мобильное приложение

Происшествия
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Рустам Мухаметкалиев
Фото из открытых источников
По информации департамента внутренних дел, в Астане участились факты мошенничества в отношении водителей, занимающихся частным извозом через приложение InDriver, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Мошенники под видом заказа услуг по доставке продовольственных товаров, пользуясь доверчивостью граждан, через платежные териминалы Qiwi-кошелек просят перечислить деньги, обещая, что по приезду по указанному адресу вернут и еще заплатят за доставку от 5 000 до 10 000 тенге, а также возместят всю потраченную сумму на продукты", – сообщили в столичном ДВД.

Как отметили в департаменте, на подобную уловку попался 57-летний водитель, который обратился с заявлением в полицию. По словам потерпевшего, незнакомый парень, представившись Максатом, через мобильное приложение заказал услугу доставки продуктов и попросил произвести оплату на баланс абонентского номера, указанного в приложении. Водитель, купив продукты, там же в супермаркете через терминал Qiwi-кошелек пополнил баланс на абонентский номер, по которому поступил заказ. По приезду на указанный адрес у "заказчика" телефон уже был отключен.

"По данному факту сотрудниками криминальной полиции Астаны при проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлен 23-летний житель Восточно-Казахстанской области, который был задержан на территории города Павлодар. Проводится расследование. Проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям", – проинформировали в ДВД.

Отмечается, что в столичном департаменте внутренних дел расследуется более 10 фактов аналогичного мошенничества.

Во избежание вышеуказанных случаев полиция просит граждан незамедлительно сообщать о данных подозрительных фактах  по следующим телефонам: 102, 8(7172)71-62-91, 71-63-35.

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