Как коронавирус открывает ярмарку профессий

Жизнь на «удаленке»

Но какой бы ни был путь развития планеты после пандемии, масштабный кризис однознач­но заставит пересмотреть прежние форматы деятельности и повлияет на создание новых онлайн-специальностей. Несмотря на многолетний опыт работы в онлайн-режиме, многие компании до настоящего времени рассматривали работу сотрудников исключительно в стенах офисов. У каждого офисного работника, как правило, есть свой рабочий стол и индивидуальные технические девайсы. При этом работодатель должен оплачивать не только заработанную плату своим сотрудникам, но и закладывать в бюджет расходов арендную плату, закупку мебели, оборудования, оплату коммунальных счетов, Интернета и многое другое. Уже сегодня карантинный период показывает, что некоторые компании способны работать в режиме онлайн, а их сотрудникам не обязательно пребывать в офисах с 9 до 18 часов.

В число плюсов удаленной работы можно отнести экономию времени на дорогу из дома в офис и обратно, увеличение доли продуктивного труда, полную концентрацию на работе с отсутствием прия­тельской беседы с коллегами, снижение нагрузки на офис­ную инфраструктуру. Главное для вчера, сегодня и завтра – качественный результат. И неважно, где он достигается сотрудниками: в офисе или дома. При этом можно заметить уже сейчас, что к удаленной работе сегодня готовы только действительно грамотные и добросовестные специалис­ты, которых не нужно учить работать с компьютерными программами и контролировать процесс их активной дея­тельности. Здесь выживут только сильнейшие и гибкие.

Владение ПК – сила!

Для того чтобы таких сильнейших и гибких стало больше, в России уже пару лет назад говорят о развитии такой новой профессии, как «цифровой куратор». Сегодня в стране-­соседе для нее уже разработан профессиональный стандарт. Так как наша жизнь постепенно переходит в режим онлайн, остаются группы лиц, которые в силу возраста и отсутствия необходимых навыков пока еще не могут адаптироваться к современным условиям труда. На помощь к ним могут прийти цифровые кураторы или же консультанты в области развития цифровой грамотности населения.

До 2024 года в соседней стране планировалось создать тысячу центров цифровой грамотности во всех регионах страны. Но в связи с новой сегодняшней реальностью, по всей видимости, необходимость в этой профессии наступит гораздо раньше. В ближайший год, к примеру, люди старше 60–70 лет не отказались бы осуществить личный прорыв в цифровой грамотности, ведь именно они находятся в основной группе риска по коронавирусу. При этом многие из этой возрастной группы – лучшие специалисты в своей отрасли, опытные профессионалы своего дела. Получение необходимых технических навыков в работе с компьютером позволит им выйти на новый уровень своего мастерства.

Правда, пока в казахстанских вузах по такой специальности студентов не готовят, но, судя по обязанностям цифрового куратора, им могут стать дипломированные педагоги по информатике, молодые социальные работники, являющиеся опытными пользователями ПК.

В Казахстане продолжается реализация программы «Цифровой Казахстан». В 2018 году в каждом регионе страны (в районных центрах, селах и поселках) прошли курсы по обучению населения базовым навыкам цифровой грамотнос­ти. Учебные курсы предос­тавлялись бесплатно для всех желающих повысить свою компетенцию по одному либо четырем навыкам: «базовые цифровые навыки», «электронное правительство и электронные государственные услуги», «открытое правительство», «электронная торговля». Обучение проходило на базе школ, колледжей и библиотек. По всему Казахстану задействовано 2 729 учреждений, в которых проходили курсы. В рамках гос­программы «Цифровой Казахстан» планируется по­этапно повысить уровень цифровой грамотности населения до 83% к 2022 году.

Бизнес в условиях кризиса

Слабым звеном в условиях пандемии коронавируса, карантина и экономического кризиса являются сегодня в большей степени представители малого и среднего бизнеса. Многие из них не знают, что же им делать: пытаться хоть как-то держаться на плаву или же объявлять себя банкротами. Тем не менее многие мировые предприниматели, в том числе и казахстанские, видят в происходящей сегодня ситуации своеобразный вызов, который обязательно стоит принять и постараться выйти из кризиса обновленными.

Бизнес-коучи сегодня, пожалуй, находятся в самом выгодном положении, потому как именно они в виртуальном формате дают консультации, выступают с мастер-классами и антикризисными семинарами. Перейдя в онлайн-режим, многие специалисты, в том числе и в Казахстане, организовывают антикризисные марафоны бесплатных вебинаров для представителей МСБ и стартапов. Известными отечественными экспертами на разных онлайн-платформах обсуждаются меры поддержки и содействия предпринимателям, даются ответы на вопросы о том, как им комбинировать ресурсы в кризис, чтобы достигать результатов при падающем рынке. Предприниматели учатся трансформировать свои продукты с переходом в онлайн-режим, разрабатывают стратегии, исходя из разных сценариев.

Культура и спорт в каждом доме

Музеи, библиотеки в условиях тотального карантина модернизируют свои сайты, на которых можно «походить» по залам, посмотреть и почитать книги, не выходя из своей комнаты. Звезды эстрады, классические музыканты даже стали «ближе» к своим слушателям и дают концерты бесплатно. Многие люди, не имевшие раньше возможности посещать выступления любимых артистов, наконец получили возможность посмотреть их посредством мобильных телефонов и компьютеров.

Правда, в отношении сферы искусства работа в онлайн-режиме имеет как свои плюсы, так и минусы. По мнению представителя креативной индустрии в Казахстане, магистра философии искусства Ольги Веселовой, виртуальные музейные экскурсии сегодня можно рассматривать как образовательный формат для подготовки зрителя ко встрече с арт-объектами в будущем в оффлайн-режиме. Но при этом отмечает, что театры и концертные залы не могут перенести свою деятельность в пространство Интернета, ведь буквально в каждом театральном спектакле, концерте или же перфомансе существует определенная магия присутствия.

– Театр создан для того, чтобы зритель был внутри этого действия, – говорит Ольга Веселова. – Возможно, сегодня пришло время театралам работать над созданием нового контента, который впоследствии сможет воплотиться в новые спектакли и представления, на которые придет зритель уже после этого непростого периода.

Что касается фитнес-ин­дустрии, то ее представители продолжают успешно осваивать работу в режиме онлайн. Определенную категорию людей волнует свое физическое состоя­ние в карантинный период, когда не получается много двигаться и существует большая вероятность набрать лишние килограммы. Как показывает практика, тренировки, упражнения можно осуществлять и в пространстве комнаты – было бы желание. Казахстанские инст­рукторы и фитнес-тренеры уже сегодня предлагают интересные комплексы упражнений, нескучные тренировки в домашних условиях. На одной из страниц в социальной сети известный алматинский фитнес-инструктор Нурай Мукадес проводит ежедневные тренировки в рамках своей импровизационной программы «Балконный фитнес». «В карантин не хандри, на зарядку выходи!» – призывает всех Нурай.

В Алматы начали свою работу бесплатные онлайн-твор­ческие кружки, курсы, подкасты и тренинги на YouTube-канале Almaty Creative. По словам руководителя управления культуры Алматы Эрнара Курмашева, онлайн-проекты для культурно-гуманитарного развития наших детей и подростков осуществляются по поручению акима города Бакытжана Сагинтаева. Уже запустились онлайн-школы по вокалу, а в дальнейшем планируют запус­тить мастер-классы по балету и актерскому мастерству.

Есть такая профессия – людей спасать!

Перед тем как сделать некие предположения о возникновении новых профессий после спада планетарной проблемы, нужно сказать, что именно сейчас настало время, когда профессия врача стала самой важной и основополагающей для всего мира. От врачей сегодня зависит буквально все: жизнь и численность людей, уровень и качество жизни тех, кто сможет победить болезнь. Наконец, сегодня заговорили об уровне их зарплат, поняли все риски их работы и дальнейшего развития системы здравоохранения, которая, однозначно, во многих странах мира потребует глубокого пересмотра.

Труд врачей долгие годы был недооценен, начиная с первого года обучения студентов-­медиков в вузе. Будущие врачи учатся гораздо больше, чем представители других специаль­ностей, но зарплату получают меньше многих других специалистов. Как показала пандемия, медицинский менеджмент абсолютного большинства стран не дотягивает до должного уровня развития. Но, возможно, именно в пост­коронавирусный период с началом решения многих воп­росов в области медицины интерес к этой благородной специальнос­ти у студентов многих стран, в том числе и казахстанских, заметно возрастет.