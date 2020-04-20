Статьи Как коронавирус открывает ярмарку профессий 20 апреля 2020 г. 10:40 Юлия Миленькая Жизнь на «удаленке»Но какой бы ни был путь развития планеты после пандемии, масштабный кризис однозначно заставит пересмотреть прежние форматы деятельности и повлияет на создание новых онлайн-специальностей. Несмотря на многолетний опыт работы в онлайн-режиме, многие компании до настоящего времени рассматривали работу сотрудников исключительно в стенах офисов. У каждого офисного работника, как правило, есть свой рабочий стол и индивидуальные технические девайсы. При этом работодатель должен оплачивать не только заработанную плату своим сотрудникам, но и закладывать в бюджет расходов арендную плату, закупку мебели, оборудования, оплату коммунальных счетов, Интернета и многое другое. Уже сегодня карантинный период показывает, что некоторые компании способны работать в режиме онлайн, а их сотрудникам не обязательно пребывать в офисах с 9 до 18 часов. В число плюсов удаленной работы можно отнести экономию времени на дорогу из дома в офис и обратно, увеличение доли продуктивного труда, полную концентрацию на работе с отсутствием приятельской беседы с коллегами, снижение нагрузки на офисную инфраструктуру. Главное для вчера, сегодня и завтра – качественный результат. И неважно, где он достигается сотрудниками: в офисе или дома. При этом можно заметить уже сейчас, что к удаленной работе сегодня готовы только действительно грамотные и добросовестные специалисты, которых не нужно учить работать с компьютерными программами и контролировать процесс их активной деятельности. Здесь выживут только сильнейшие и гибкие. Владение ПК – сила!Для того чтобы таких сильнейших и гибких стало больше, в России уже пару лет назад говорят о развитии такой новой профессии, как «цифровой куратор». Сегодня в стране-соседе для нее уже разработан профессиональный стандарт. Так как наша жизнь постепенно переходит в режим онлайн, остаются группы лиц, которые в силу возраста и отсутствия необходимых навыков пока еще не могут адаптироваться к современным условиям труда. На помощь к ним могут прийти цифровые кураторы или же консультанты в области развития цифровой грамотности населения. До 2024 года в соседней стране планировалось создать тысячу центров цифровой грамотности во всех регионах страны. Но в связи с новой сегодняшней реальностью, по всей видимости, необходимость в этой профессии наступит гораздо раньше. В ближайший год, к примеру, люди старше 60–70 лет не отказались бы осуществить личный прорыв в цифровой грамотности, ведь именно они находятся в основной группе риска по коронавирусу. При этом многие из этой возрастной группы – лучшие специалисты в своей отрасли, опытные профессионалы своего дела. Получение необходимых технических навыков в работе с компьютером позволит им выйти на новый уровень своего мастерства. Правда, пока в казахстанских вузах по такой специальности студентов не готовят, но, судя по обязанностям цифрового куратора, им могут стать дипломированные педагоги по информатике, молодые социальные работники, являющиеся опытными пользователями ПК.В Казахстане продолжается реализация программы «Цифровой Казахстан». В 2018 году в каждом регионе страны (в районных центрах, селах и поселках) прошли курсы по обучению населения базовым навыкам цифровой грамотности. Учебные курсы предоставлялись бесплатно для всех желающих повысить свою компетенцию по одному либо четырем навыкам: «базовые цифровые навыки», «электронное правительство и электронные государственные услуги», «открытое правительство», «электронная торговля». Обучение проходило на базе школ, колледжей и библиотек. По всему Казахстану задействовано 2 729 учреждений, в которых проходили курсы. В рамках госпрограммы «Цифровой Казахстан» планируется поэтапно повысить уровень цифровой грамотности населения до 83% к 2022 году.Бизнес в условиях кризисаСлабым звеном в условиях пандемии коронавируса, карантина и экономического кризиса являются сегодня в большей степени представители малого и среднего бизнеса. Многие из них не знают, что же им делать: пытаться хоть как-то держаться на плаву или же объявлять себя банкротами. Тем не менее многие мировые предприниматели, в том числе и казахстанские, видят в происходящей сегодня ситуации своеобразный вызов, который обязательно стоит принять и постараться выйти из кризиса обновленными. Бизнес-коучи сегодня, пожалуй, находятся в самом выгодном положении, потому как именно они в виртуальном формате дают консультации, выступают с мастер-классами и антикризисными семинарами. Перейдя в онлайн-режим, многие специалисты, в том числе и в Казахстане, организовывают антикризисные марафоны бесплатных вебинаров для представителей МСБ и стартапов. Известными отечественными экспертами на разных онлайн-платформах обсуждаются меры поддержки и содействия предпринимателям, даются ответы на вопросы о том, как им комбинировать ресурсы в кризис, чтобы достигать результатов при падающем рынке. Предприниматели учатся трансформировать свои продукты с переходом в онлайн-режим, разрабатывают стратегии, исходя из разных сценариев. Культура и спорт в каждом домеМузеи, библиотеки в условиях тотального карантина модернизируют свои сайты, на которых можно «походить» по залам, посмотреть и почитать книги, не выходя из своей комнаты. Звезды эстрады, классические музыканты даже стали «ближе» к своим слушателям и дают концерты бесплатно. Многие люди, не имевшие раньше возможности посещать выступления любимых артистов, наконец получили возможность посмотреть их посредством мобильных телефонов и компьютеров. Правда, в отношении сферы искусства работа в онлайн-режиме имеет как свои плюсы, так и минусы. По мнению представителя креативной индустрии в Казахстане, магистра философии искусства Ольги Веселовой, виртуальные музейные экскурсии сегодня можно рассматривать как образовательный формат для подготовки зрителя ко встрече с арт-объектами в будущем в оффлайн-режиме. Но при этом отмечает, что театры и концертные залы не могут перенести свою деятельность в пространство Интернета, ведь буквально в каждом театральном спектакле, концерте или же перфомансе существует определенная магия присутствия.– Театр создан для того, чтобы зритель был внутри этого действия, – говорит Ольга Веселова. – Возможно, сегодня пришло время театралам работать над созданием нового контента, который впоследствии сможет воплотиться в новые спектакли и представления, на которые придет зритель уже после этого непростого периода. Что касается фитнес-индустрии, то ее представители продолжают успешно осваивать работу в режиме онлайн. Определенную категорию людей волнует свое физическое состояние в карантинный период, когда не получается много двигаться и существует большая вероятность набрать лишние килограммы. Как показывает практика, тренировки, упражнения можно осуществлять и в пространстве комнаты – было бы желание. Казахстанские инструкторы и фитнес-тренеры уже сегодня предлагают интересные комплексы упражнений, нескучные тренировки в домашних условиях. На одной из страниц в социальной сети известный алматинский фитнес-инструктор Нурай Мукадес проводит ежедневные тренировки в рамках своей импровизационной программы «Балконный фитнес». «В карантин не хандри, на зарядку выходи!» – призывает всех Нурай. В Алматы начали свою работу бесплатные онлайн-творческие кружки, курсы, подкасты и тренинги на YouTube-канале Almaty Creative. По словам руководителя управления культуры Алматы Эрнара Курмашева, онлайн-проекты для культурно-гуманитарного развития наших детей и подростков осуществляются по поручению акима города Бакытжана Сагинтаева. Уже запустились онлайн-школы по вокалу, а в дальнейшем планируют запустить мастер-классы по балету и актерскому мастерству. Есть такая профессия – людей спасать!Перед тем как сделать некие предположения о возникновении новых профессий после спада планетарной проблемы, нужно сказать, что именно сейчас настало время, когда профессия врача стала самой важной и основополагающей для всего мира. От врачей сегодня зависит буквально все: жизнь и численность людей, уровень и качество жизни тех, кто сможет победить болезнь. Наконец, сегодня заговорили об уровне их зарплат, поняли все риски их работы и дальнейшего развития системы здравоохранения, которая, однозначно, во многих странах мира потребует глубокого пересмотра. Труд врачей долгие годы был недооценен, начиная с первого года обучения студентов-медиков в вузе. Будущие врачи учатся гораздо больше, чем представители других специальностей, но зарплату получают меньше многих других специалистов. Как показала пандемия, медицинский менеджмент абсолютного большинства стран не дотягивает до должного уровня развития. Но, возможно, именно в посткоронавирусный период с началом решения многих вопросов в области медицины интерес к этой благородной специальности у студентов многих стран, в том числе и казахстанских, заметно возрастет.