Как коронавирус попал в регион, рассказали в Жамбылской области

Коллаж: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Все три случая заражения коронавирусом, зарегистрированные в Жамбылской области, - завозные. Все трое заболевших прибыли из Кыргызстана. Об этом на онлайн-брифинге рассказал руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Жамбылской области Берик Жаркынбеков, передает корреспондент Kazpravda.kz
.
"По состоянию на 27 марта на территории Жамбылской области зарегистрировано 3 случая коронавирусной инфекции. По возрастному составу больным 29 лет, 46 и 24. Первый случай коронавирусной инфекции был зарегистрирован в Шуйском районе, остальные два – в Кордайском районе Жамбылской области. Все три случая – завозные. Все они прибыли из Республики Кыргызстан. Согласно постановлению главного санитарного врача РК за номером 26 от 22 марта 2020 года, все зараженные были вовремя изолированы в карантинный стационар на сутки с проведением лабораторного исследования", - рассказал Жаркынбеков.
По результатам лабораторных исследований все трое пациентов были транспортированы на стационарное лечение в инфекционные стационары.
"Их состояние удовлетворительное, проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия. Все контактные лица определены. Проведена работа по их изоляции и лабораторному исследованию. Среди них зараженных нет", - добавил спикер.
Ранее сообщалось о первой смерти
от коронавируса в Казахстане.
Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения
в Республике Казахстан, которое подразумевает определенные ограничения для граждан. Более подробно о том, как режим ЧП отразится на повседневной жизни граждан страны, можно прочитать здесь
.
Перед этим в Казахстане объявили
ранние каникулы для школьников, перевели студентов на дистанционное обучение с 16 марта для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.
Кроме того, в Казахстане запретили
спортивные и культурно-массовые мероприятия, приостановили
работу кинотеатров и постановили
не проводить массовых праздников на Наурыз мейрамы.
В Министерстве иностранных дел рассказали, кто сможет пересекать границу
Казахстана в период действия чрезвычайного положения.
С 19 марта было решено ввести карантин
в Нур-Султане и Алматы.
23 марта на заседании Государственной комиссии по чрезвычайному положению Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить изоляционные меры
для недопущения распространения коронавируса.