Общество
Как купить автомобиль без переплаты, рассказал эксперт
В настоящий момент многие автомобильные дилеры сильно завышают цены, уверен автоэксперт, главный редактор "Радио Автодор" Антон Чуйкин. В интервью радио Sputnik он объяснил, как купить машину без переплаты, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Ria.ru.   

Сейчас в автомобилях много электроники, а из-за пандемии ряд поставок электронного оборудования был сорван. Дефицит новых машин возник во всем мире в прошлом году и до сих пор частично сохраняется. Именно поэтому, считает Чуйкин, многие автодилеры начали завышать цены.

"Цены растут постоянно, вам будут предлагать доплатить за то, другое и третье, апеллируя в том числе к тому, что других автомобилей нет. На сегодня, особенно это касается остродефицитных моделей, к цене могут добавлять даже не 10 и 20 процентов, а до 50 процентов", – сказал автоэксперт.

По его словам, сейчас на рынке новых автомобилей – время продавца, а не покупателя.

Чуйкин прогнозирует, что уже в начале следующего года выбор автомобилей в любых версиях будет больше. А пока он советует перед разговором в автосалоне четко представить себе, за что вы готовы платить, а за что – нет.

"Идеальный вариант – когда вы садитесь за стол переговоров с дилером, максимально четко себе представлять "портрет" автомобиля и знать, что это устройство вам полезно, на это вы готовы согласиться, а это не нужно. Это могут быть самые разные устройства: кому-то нужна музыка, а кому-то – стеклянная крыша", – заключил автоэксперт.

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