Как лошади помогают предотвращать попытки бегства из тюрем в Казахстане

Общество
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Азамат Сулейменов
Сотрудники учреждения ГМ 172/10 (Мангистау) используют природные данные лошадей для обнаружения скрытых подземных углублений, которые могут выкопать подозреваемые и осужденные в надежде на побег с охраняемых объектов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Регулярные биообследование, а именно так специалисты правоохранительных органов именуют данный процесс, проводятся на территории СИЗО. Главной действующей фигурой процесса поиска становится лошадь – животное ведут с завязанными глазами по так называемой контрольно-следовой полосе. И если собака в такой работе может ошибиться, то лошадь – никогда.

"Принцип простой. Мы завязываем лошади глаза, так животное лучше чувствует, где осел грунт. По своей природе лошадь особенно чувствительна к нарушениям целостности почвы. Через возможный подкоп она не может пройти, инстинктивно останавливается и отказывается двигаться дальше. Данный метод помогает пресекать на корню возможную подготовку к совершению побега", – поясняет старший инженер инженерно- технического средства охраны СИЗО Руслан Таганбаев.

Сотрудники СИЗО рассказывают, что для работы с лошадями создана целая инструкция для обследования территории, которая ориентирована на биологические инстинкты лошадей.

"В моей практике был случай, который развеял все сомнения относительно достоверности результатов данной методики. Больше 10 лет назад на территории СИЗО случился порыв линии центрального отопления – меняли трубы. В земле образовались провалы. Визуально их видно не было, так как осевший грунт покрывал слой асфальта. Как раз в это время у нас проводилось очередное биобследование с участием лошади. На месте оседания грунта кобыла встала, как вкопанная и не двигалась с места", – рассказал начальник режимного отдела СИЗО Нурлан Бобешов.






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