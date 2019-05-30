Фото: baq.kz
В Нур-Султане акционерное общество "Казпочта" презентовало проекты взаимодействия с малым и средним бизнесом, реализуемые по сервисной модели и схеме франчайзинга, передает корреспондент Kazpravda.kz
На сегодняшний день АО "Казпочта" имеет 3,5 тысячи отделений по всей стране, в которых трудятся 23 тысячи сотрудников. По словам председателя правления АО "Казпочта" Сакена Сарсенова, этого недостаточно, так как потребителей услуг очень много, а открывать новые филиалы компания не может.
"У нас нет возможности выделять большие деньги, но сервисная модель, по которой мы предлагаем бизнесу долгосрочное сотрудничество от 3 до 5 лет, дает нам возможность реализовать это. Мы работаем с 15 компаниями. Есть еще одно направление – франчайзинговая модель бизнеса, когда мы предлагаем субъектам малого и среднего бизнеса предоставлять услуги от нашего имени", – говорит Сарсенов.
Таким образом, руководство АО "Казпочта" наладило сотрудничество со 179 компаниями, которые открыли 226 новых отделения. То есть теперь, чтобы получить или отправить посылку, оплатить коммунальные услуги или налоги, купить авиа и ж/д билеты необязательно ехать в почтовые отделения. Такие услуги предприниматели реализуют в своих магазинах и АЗС, в автосалонах и бизнес-центрах.
"Это очень удобно для населения, очень выгодно для нас и наших партнеров. Особенно это будет выгодно в сельских населенных пунктах", – продолжил Сарсенов.
Он добавил, что доходы бизнесменов, которые сотрудничают с АО "Казпочта" по линии франчайзинга, будут расти с каждым годом.
"Рынок электронной коммерции растет. Растет количество посылок, поэтому нам нужны новые точки, в которых населению удобно будет их получать. Например, казахстанцы в течение 3-4 лет будут отправлять до 460 миллионов посылок в год. Выдача каждой посылки стоит 150 тенге. В ближайшие 5 лет, я думаю, у бизнеса появится возможность за счет нашей сети зарабатывать порядка 60 миллиардов тенге ежегодно", – заключил спикер.