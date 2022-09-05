Как Минэнерго будет следить за распределением лимитированных ГСМ

Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков рассказал о сути системы верификации данных потребителей дизельного топлива. Ее планируют запустить 15 сентября, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

«Мы ее хотим запустить 15 (сентября – прим. ред.). Система будет работать следующим образом: все автозаправочные станции будут объединены в одну систему, в которой в случае если потребитель заправляется лимитированно по цене 230 либо 260 тенге, он автоматически попадает в базу. И на следующей заправке он уже сидит в базе, и там видно, какое количество дизтоплива он уже взял, вне зависимости от владельца АЗС. Мы это сделаем для того, чтобы не было каких-то нюансов, связанных с перебором лимитированного топлива», – сообщил Болат Акчулаков.

По его словам, после того, как эта база заработает, Минэнерго будет видеть всю картину: сколько человек и какое количество дизтоплива потребило – по водительским удостоверениям и техпаспортам, это касается грузовых автомобилей.

Позже министр добавил, что в случае, если водители заправят на первой АЗС весь установленный лимит, то на следующей станции они смогут заправиться, но уже по другой цене.

«Заправятся, но уже по другой цене – до 450 тенге. Это предельная цена, которая свыше лимита. Сегодня по лимиту – физлицо может заправить 100 литров и 300 литров грузовой транспорт по цене 230 или 260 тенге в зависимости от региона», – резюмировал Болат Акчулаков.