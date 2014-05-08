Как Мишка Соловьев «юнкерс» угнал

Общество
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Пареньку из Кызыл-Орды жизнь едва отсчитала 17 лет, когда он неожиданно получил заветную повестку. Вовремя! Целый год он боролся с «равнодушием» работников военкомата, не желающих даже разговаривать с настырным юношей, рвавшимся на фронт. Втайне от родителей собрал походный рюкзак и со дня на день готов был тайно отправиться на передовую. 

– Мал еще, ох как мал! – сокрушался военком, с жалостью разглядывая худенького, стоявшего по стойке смирно призывника. – Но прости, сынок, армии позарез нужны шоферы, а ты с отличием окончил автошколу и уже успел покрутить баранку.

Работы в базировавшихся под Ленинградом 893-м и 999-м штурмовых авиационных полках, которые Миша обслуживал, было много. Через замерзшее Ладожское озеро по легендарной «Дороге жизни» возил он боеприпасы, раненых, продовольствие… Спал урывками, по два-три часа в сутки. Иногда прямо в кабине, не выключая мотора. Но водил свою полуторку осторожно и умело – не было случая, чтобы вовремя не доставил груз в целости и сохранности. Ни разу, обстреливая трассу, вражеские истребители и бомбардировщики не смогли попасть в его ловко маневрирующий автомобиль. Однажды разъяренные фашистские асы устроили настоящую охоту за неуязвимым грузовиком. Один за другим самолеты с крестами на крыльях бросались в атаку – сбрасывали бомбы, почти в упор на бреющем расстреливали машину Миши. А он то резко останавливался, и свинцовый ливень проносился над его головой, дырявя снежные торосы впереди. То неожиданно «пришпоривал» своего «железного коня», изо всех сил давя на педаль газа. И бомбы рвались на пустом месте. И только однажды его легко контузило взрывной волной от разорвавшегося неподалеку фугаса.

Как-то поздно вечером на ладожский лед опустился «юнкерс» с перебитым маслопроводом. Новейшая разработка немецких авиаконструкторов – штурмовой бомбардировщик Ю-88 имел сильное вооружение и очень интересовал наше командование. 

Летчик бросил самолет почти у противоположного берега, где окопались гитлеровцы. Но эвакуацию машины они, видимо, отложили до утра.

– А что если его украсть? Охраны там никакой, я наблюдал в бинокль. Возьму на буксир и…

Замполит полка, к которому Миша обратился, ничуть не удивился дерзости предложенного – о том, какие «коленца» выделывает этот парнишка на «Дороге жизни», уже ходили в полку легенды.

– Но как подберешься, немцы обязательно услышат шум мотора?

– А я на цыпочках…

Поздно ночью 4 бойца руками подкатили полуторку Миши к «юнкерсу», зацепили его тонкими стальными тросами, повисли на подножках грузовика.

– А теперь гони, Миша! Жми, не оглядываясь!..

Взревел мотор, и полуторка, увлекая за собой самолет, помчалась к нашим позициям.

Фашисты опомнились не сразу. А когда схватились за ракетницы, Миша со своей добычей был уже далеко…

Медалями «За отвагу» отметили смелость всех участников этой операции. А Мише вместе с наградой вручили и направление в Тамбовскую школу пилотов. Он окончил ее в конце 1945-го, но повоевать на прославленном штурмовике Ил-2 все же пришлось в начале 50-х годов в Корее. 

Вот так солдатская медаль стала самой дорогой и памятной наградой для подполковника запаса, бывшего военного летчика Михаила Николаевича Соловьева.

Вячеслав ЛЕБЕДЕВ, Тараз, [email protected]

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