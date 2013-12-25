Как много он успел...

Пожалуй, все известные в Казахстане люди, имеющие отношение к кино или телевидению, прошли «через руки» этого человека. По крайней мере, каждый из них, рассказывая о чем-то своем, личном, непременно упоминает имя Камала Смаилова. Автор фильма «Камал Смаилов» не был исключением. Жанабек Жетируов создал свою картину об этом многогранном человеке в начале прошлого года – накануне его 80-летия. Рассказывая на вечере памяти о работе над ней, режиссер признавался, что был поражен неуемной энергией Камала Сейтжановича, его искренним стремлением помогать людям и умением всегда быть на своем месте и востребованным.

– Мне не довелось встретиться с Камалом Сейтжановичем лично, но, как и многие другие, от всего сердца благодарен ему, – говорит Жанабек. – К. Смаилов в бытность директором «Казахфильма» организовал курсы кинематографис­тов, на которых я учился.

Очень искренние и теплые воспоминания о нем сохранились у известного шоумена и продюсера Мурата Иргалиева:

– Я люблю работать с людьми, в которых вкладываешь и понимаешь, что будет отдача. Меня лично так воспитывал покойный Камал Сейтжанович Смаилов, которого я считаю своим учителем. Его приход на телевидение в качестве заместителя председателя Госкомитета Казахской ССР по телевидению и радиовещанию совпал с моим творческим становлением. Мало кто решился бы дать возможность неопытному специалисту готовить передачи для Центрального телевидения. А Смаилов сознательно шел на такой риск, потому что главными для него были не опыт, звания и возраст, а то, насколько человек способен реализоваться. Этим самым он меня одно время довел до одного ненормального синдрома. Я шел на работу с трясущимися ногами, зная, что сейчас Смаилов вызовет меня к себе. «Что придумал нового?» – спрашивал он каждое утро. Часто бывало так, что я доходил до угла, садился на лавочку и лихорадочно думал: что же нового я сегодня скажу зампреду? Камал Сейтжанович тем самым приучил меня уже на автомате крутить мозгами и что-то выдумывать. Он уже не был моим начальником, а я продолжал заниматься поиском новых идей. Когда никто меня о них не спрашивал, то я их просто записывал. Потом это очень пригодилось мне при реализации новых проектов. Уроки Камала Сейтжановича остались во мне на всю жизнь. Если я требую от артиста роста, то должен ему помочь. Но это не должно продолжаться бесконечно – иначе человек не будет расти. Когда чувствую, что артист остановился, я его выпроваживаю, потому что нет предмета для творчества. Таким образом я отказался от очень многих, – признается М. Иргалиев.

Когда внимательно читаешь биографию этого человека, то действительно поражаешься – как много он успел. Благодаря всесторонней поддержке директора национальной киностудии Камала Смаилова вышли в свет шедевры казахского кино – «Кыз Жибек» Султана Ходжикова, «Земля отцов» и «Конец атамана» Шакена Айманова, «Тревожное утро» Абдуллы Карсакбаева и многие другие картины. Он также стоял и у истоков казахской анимации и внес значительный вклад в развитие документального телефильма. Так, по его инициативе был снят 40-серийный документальный телефильм «Казахстан в Великой Отечественной войне», посвященной 40-летию Победы. В этом телесериале впервые по достоинству оценен вклад казахстанцев в Победу, начиная с фильма, рассказывающего о легендарной Панфиловской дивизии, и заканчивая кадрами, посвященными взятию Берлина. Кроме того, Камал Смаилов – инициатор создания полюбившихся зрителям популярных передач «Тамаша», «Кымызхана», «Айтыс» и других.

Последним местом работы Камала Смаилова стала Казахская национальная академия искусств им. Т. Жургенова, где с 1993 года он был преподавателем, потом заведующим кафедрой телевидения, руководителем мастерской «Автор-телекомментатор» и вел курс по истории казахского кино.

Галия ШИМЫРБАЕВА