Как много он успел...

Общество

08Пожалуй, все известные в Казахстане люди, имеющие отношение к кино или телевидению, прошли «через руки» этого человека. По крайней мере, каждый из них, рассказывая о чем-то своем, личном, непременно упоминает имя Камала Смаилова. Автор фильма «Камал Смаилов» не был исключением. Жанабек Жетируов создал свою картину об этом многогранном человеке в начале прошлого года – накануне его 80-летия. Рассказывая на вечере памяти о работе над ней, режиссер признавался, что был поражен неуемной энергией Камала Сейтжановича, его искренним стремлением помогать людям и умением всегда быть на своем месте и востребованным.

– Мне не довелось встретиться с Камалом Сейтжановичем лично, но, как и многие другие, от всего сердца благодарен ему, – говорит Жанабек. – К. Смаилов в бытность директором «Казахфильма» организовал курсы кинематографис­тов, на которых я учился.

Очень искренние и теплые воспоминания о нем сохранились у известного шоумена и продюсера Мурата Иргалиева:

– Я люблю работать с людьми, в которых вкладываешь и понимаешь, что будет отдача. Меня лично так воспитывал покойный Камал Сейтжанович Смаилов, которого я считаю своим учителем. Его приход на телевидение в качестве заместителя председателя Госкомитета Казахской ССР по телевидению и радиовещанию совпал с моим творческим становлением. Мало кто решился бы дать возможность неопытному специалисту готовить передачи для Центрального телевидения. А Смаилов сознательно шел на такой риск, потому что главными для него были не опыт, звания и возраст, а то, насколько человек способен реализоваться. Этим самым он меня одно время довел до одного ненормального синдрома. Я шел на работу с трясущимися ногами, зная, что сейчас Смаилов вызовет меня к себе. «Что придумал нового?» – спрашивал он каждое утро. Часто бывало так, что я доходил до угла, садился на лавочку и лихорадочно думал: что же нового я сегодня скажу зампреду? Камал Сейтжанович тем самым приучил меня уже на автомате крутить мозгами и что-то выдумывать. Он уже не был моим начальником, а я продолжал заниматься поиском новых идей. Когда никто меня о них не спрашивал, то я их просто записывал. Потом это очень пригодилось мне при реализации новых проектов. Уроки Камала Сейтжановича остались во мне на всю жизнь. Если я требую от артиста роста, то должен ему помочь. Но это не должно продолжаться бесконечно – иначе человек не будет расти. Когда чувствую, что артист остановился, я его выпроваживаю, потому что нет предмета для творчества. Таким образом я отказался от очень многих, – признается М. Иргалиев.

Когда внимательно читаешь биографию этого человека, то действительно поражаешься – как много он успел. Благодаря всесторонней поддержке директора национальной киностудии Камала Смаилова вышли в свет шедевры казахского кино – «Кыз Жибек» Султана Ходжикова, «Земля отцов» и «Конец атамана» Шакена Айманова, «Тревожное утро» Абдуллы Карсакбаева и многие другие картины. Он также стоял и у истоков казахской анимации и внес значительный вклад в развитие документального телефильма. Так, по его инициативе был снят 40-серийный документальный телефильм «Казахстан в Великой Отечественной войне», посвященной 40-летию Победы. В этом телесериале впервые по достоинству оценен вклад казахстанцев в Победу, начиная с фильма, рассказывающего о легендарной Панфиловской дивизии, и заканчивая кадрами, посвященными взятию Берлина. Кроме того, Камал Смаилов – инициатор создания полюбившихся зрителям популярных передач «Тамаша», «Кымызхана», «Айтыс» и других.

Последним местом работы Камала Смаилова стала Казахская национальная академия искусств им. Т. Жургенова, где с 1993 года он был преподавателем, потом заведующим кафедрой телевидения, руководителем мастерской «Автор-телекомментатор» и вел курс по истории казахского кино.

Галия ШИМЫРБАЕВА

Популярное

Все
Курс на зимнюю Азиаду
Вклад в зеленый фонд Астаны
Английский акцент казахстанского футбола
«Семей» диктует правила в Алматы
Состязания в Рабате
С упором на орошение
Обеспечить транспортную доступность
Конституция в контексте развития образования и науки
С ветерком до Кайынды
Ветер сорвал кровлю и трубу
Песнь домбры зазвучала в степи
Барьер взят!
Мыслитель планетарного масштаба
Шампунь на тротуары не жалели
В Астане наградили юных журналистов
Душа народа – в струнах домбры
Главный ориентир – достойный и безопасный труд
В прокат вышел фильм «Мүшел жас»
Sardar: мифология и технологии
«Сириус» в Казахстане
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Триумфальный Кубок Победы
Дух романтики и героизма
Над городом плывет шашлычный дым
Школьная библиотека задает формат обучения
В Астане проходит Региональный экологический саммит
Годами в бегах
Услышать голос Земли
Начинается сезон фонтанов
Стартует пляжная Азиада
Серебряный финал в Ордосе
Выстроить систему водной безопасности
Сеют зерно, надеются на подсолнечник
Cerebra AI защитит от последствий инсульта
Землетрясение в Японии сместило земную кору на 8 см
Проект «Безопасный город» показывает высокие результаты в Кызылорде
Наследие Назира Торекулова станет национальным достоянием
Сенат ратифицировал меморандум с МВФ о создании регионального центра в Алматы
Юниорская сборная Казахстана доминирует в азиатском отборе на ЧМ по теннису
«Тәуелсіздік ұрпақтары»: успей подать заявку
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта

Читайте также

Путешественнику Сарсенбаю Котырашову вручили звание «Почётн…
Забег, где важен каждый километр
На побережье озера Алаколь открыли универсальное спасательн…
Королевство Нидерландов передало Жамбылской области 40 тыся…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]