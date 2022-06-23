Как молодежь заманивают в наркобизнес – откровения закладчиков

«Легкий заработок в интернете», рекламой которого сейчас пестрят разные сайты и странички в соцсетях, может обернуться уголовным сроком. В последнее время участились случаи совершения наркопреступлений студентами и школьниками. К сожалению, все больше молодых людей становятся марионетками в руках организаторов наркобизнеса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как преступники заманивают молодежь в эту сеть и как с этим бороться?

По словам полицейских, сейчас закладчики работают исключительно через интернет. Они используют мобильные приложения, сайты и мессенджеры, такие как olx.kz, HeadHunter, VIPole, Telegram и другие. Там злоумышленники находят потенциальных покупателей. Оплата производится тоже удаленно. После получения денег наркосбытчик отправляет ссылку с координатами «закладки» покупателю.

Стоит отметить, при этом закладчики сами не знают производителей наркотиков и узнают о новой партии «товара» анонимно через интернет-ресурсы. Как правило, организаторы таких преступных схем находятся в других странах.

«Я искала работу и в мобильном приложении olx.kz и наткнулась на объявление, где требовался «курьер». Там был указан номер. И я решила написать на этот номер в WhatsApp. Работодатель рассказала мне суть работы. Она сказала, что нужно раскладывать закладки. После этого она попросила скинуть свои данные. Дальше она сказала написать ей в Telegram, для этого скинула ссылку в чат, который назывался «Работа с 9:00 до 23:00». Там она объяснила правила работы: что нужно делать, в какое время суток это нужно делать. Согласно инструкции нужно было забирать свертки с адресов, которые скидывают кураторы», – рассказала одна из таких закладчиц.

Девушка была задержана полицейскими Акмолинской области.

История другого закладчика, молодого павлодарца, не отличается от предыдущей. Парень, находящийся уже несколько месяцев под арестом, в преступную сеть пришел также через интернет.

«Как я стал курьером-закладчиком?! Думаю, об этом стоит рассказать, чтобы других моя история смогла остановить… В интернете на сайте olx.kz и HeadHunter я нашел объявление, где нужно было брать товар в одном месте и относить в другое место. И за такие действия предлагалась высокая оплата. Я связался по Telegram-каналу с админом, который отправил мне инструкцию, как действовать. Так я стал одним из курьеров в преступном мире, связанном с наркотиками. Мне нужно было прятать расфасованные наркотики в разных местах города, а затем скидывать координаты и фото этих мест своим операторам», – поделился арестованный.

Молодой человек раскаялся в содеянном и призвал людей не повторять его ошибок.

«Моя беспечность не позволила мне открыть Уголовный кодекс и прочесть несколько строчек, чтобы заинтересоваться тяжестью наказания, которое меня ожидает за это занятие», – сказал он.

Напомним, что за сбыт наркотиков предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы до 20 лет либо пожизненно с конфискацией имущества. А за рекламу и пропаганду наркотиков – до 6 лет лишения свободы.

Борьба с наркопреступностью остается одним из приоритетных направлений Министерства внутренних дел. Среди молодежи проводятся многочисленные профилактические мероприятия.

Как отметил старший оперуполномоченный по особо важным делам управления Департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Боранкул Жуманов, за данный вид преступления ужесточена ответственность, налажена всесторонняя работа по его выявлению.

«Нашими специалистами ведется мониторинг интернет-пространства для выявления сайтов, постов, блогов и рекламных объявлений, содержащих информацию о распространении наркотиков. С начала года выявлено и заблокировано свыше 700 таких интернет-ресурсов. По фактам сбыта наркотиков посредством интернет-ресурсов зарегистрировано 87 уголовных дел. По рекламе и пропаганде наркотиков расследуется 53 уголовных дела.

Налажено взаимодействие с наиболее популярными платформами, как Olx Group. Благодаря этому в текущем году удалено более 167 объявлений, через которые под видом предложений курьерской работы нанимали закладчиков наркотиков. Аналогичная работа проводится с администратором сервера Telegram, где уже выявлено 430 чатов, занимающихся анонимной продажей наркотиков», – сказал страж порядка.

Каждый человек должен знать, какие опасности могут подстерегать его в интернете и на какие предложения быстрого заработка не стоит откликаться.