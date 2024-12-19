Как мошенники завлекают жертв громкими заголовками

Мошенничество
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Мошенники рассылают письма с кликбейтными заголовками по электронной почте от имени банков, известных блогеров, магазинов и иных организаций

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Когда пользователи нажимают на кликбейтный заголовок, чтобы узнать подробности, то попадают на фишинговый сайт и, следуя призывам, могут неосознанно передать злоумышленникам свои учетные данные, рассказали в Fingramota.kz

Отмечается, что кликбейт или громкий заголовок, который вызывает любопытство, может таить в себе угрозу. 

Кликбейт (с английского «click» переводится как «щелчок», «bait» – «наживка») – это маркетинговый инструмент, который обычно представляет собой сенсационный заголовок, фотографию, видеоролик, или баннер, рассчитанный на любопытство пользователей. Чтобы прочитать продолжение новости или истории, нужно кликнуть на этот заголовок, далее происходит автоматическая отсылка на источник.

Кликбейт апеллирует к эмоциям пользователей, чем активно пользуются мошенники. Главная задача злоумышленников – вызвать неоднозначные чувства у потенциальных жертв, чтобы ими было легче управлять. 

«Такие заголовки как  «Только сегодня! iPhone за полцены, надо всего лишь сделать это…», «Вы не поверите! В честь Нового года раздают подарки!», «Это сенсация! Никакие грипп и коронавирус не будут страшны, если выпить на ночь…» и т.д., являются примерами кликбейта», – предупреждают эксперты.  

Мошенники рассылают письма с кликбейтными заголовками по электронной почте, в различных мессенджерах от имени банков, известных блогеров, магазинов и иных организаций. 

Некоторые заголовки сопровождаются видео, однако для его просмотра нужно установить на свой гаджет специальное приложение. Если пользователь его скачает, то установит вредоносное программное обеспечение, с помощью которого мошенники могут похитить важные личные данные и даже получить дистанционный контроль над гаджетом. 

«Когда пользователи нажимают на заголовок, чтобы узнать подробности, то попадают на фишинговый сайт. Такой интернет-ресурс является клоном оригинального, к примеру, новостного портала, онлайн-магазина, а также страницы входа в популярные социальные сети. Некоторые пользователи, не задумываясь, могут машинально выполнить вход в свой аккаунт, неосознанно передав злоумышленникам свои учетные данные», – рассказывают в Fingramota. 

Если это поддельная страница онлайн-магазина, то пользователей просят ввести свои банковские данные, и после якобы оформления заказа, кибермошенники завладевают всей платежной информацией. 

Если страница долго грузится и вас перенаправляют на другой сайт, при нажатии на кликбейт вас просят что-то скачать.
немедленно закройте вкладку и не скачивайте ничего. 

Рекомендуется активировать в настройках запрет на установку программ из сторонних источников, использовать антивирус и обновлять его. Воспользуйтесь расширением для браузера AdBlock. Оно является бесплатным и поможет вам выбирать, какой контент вы ходите видеть, а какой блокировать.

#кликбейт #фишинговый сайт

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