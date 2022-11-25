Как можно в городах решить проблему плохой связи, рассказала депутат

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Депутат Мажилиса Екатерина Смышляева сообщила, что в ближайшее время планируется внесение в законодательство понятия «опор двойного назначения» для городов, где будут установлены, условно, светофор и базовая станция, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Екатерина Смышляева пояснила, что плотность застройки в мегаполисах не позволяет устанавливать мачтовое сооружение для базовых станций - ведь ее высота 45 метров, и что самое главное, вокруг неё на высоте этой станции не может быть ничего построено, из-за учета зоны возможного падения.

«Представьте наш застроенный до каждого сантиметра двор и эту мачту, вокруг которой ничего не должно быть - в городах это нереально. Мы сейчас выход по этому моменту формируем - в ближайшее время внесем в законодательство понятие «опор двойного назначения" для городов. Это сооружение, где может располагаться освещение или светофор, и на этой же мачте может располагаться базовая станция. Сейчас мы такое понятие вводим, прецеденты в мире есть, и надеемся, что это тоже будет способствовать покрытию», - отметила депутат.

Также она указала на необходимость проведения исследования безопасности антенн на крышах жилых домов в условиях реальности - при местном ветре, температуре и плотности застроек.

«Плотно застроенные ЖК - там единственная возможность установить на крыше домов. А у всех жителей существует некое опасение, что такое мощное радиооборудование будет стоять у них на голове, и как же всё это будет происходить. А сейчас ряд стройкомпаний вообще строят многоэтажки без технических этажей, то есть, вообще, можно сказать, буквально разделяет одна плита. У людей, естественно, возникает вопрос, насколько это вредно? Когда мы начали изучать этот вопрос, мы обнаружили, что таких исследований не было. Не смогли найти замеры», - мотивировала депутат.