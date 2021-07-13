Как на чуть более 400 тенге в день накормить атырауских малышей в детских садах?

Нынешняя сумма, выделяемая в день на питание одного ребенка до 3 лет, была утверждена более 5 лет назад. С тех пор цены на продукты поднимались уже несколько раз.



Местные бизнесмены обратились в областной филиал Республиканской палаты предпринимателей «Атамекен» с просьбой в рамках правил по организации закупа продовольствия для дошкольных учреждений оказать содействие в пересмотре цен на продукты. По словам организаторов детского питания, на сегодня они не могут выполнить свои договорные обязательства по причине резкой разницы между рыночными ценами и ценами, установленными в рамках тендера.



Данный вопрос был рассмотрен на заседании областного совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции. Как сообщила индивидуальный предприниматель Касиет Нургалиева, согласно приказу Министерства образования и науки РК № 598 от 31 октября 2018 года нынче в Атырау был объявлен тендер по организации питания в дошкольных учреждениях. Однако цены, указанные в правилах конкурса, изначально не соответствовали сегодняшней рыночной стоимости продовольствия. Она возросла пятикратно. В результате предприниматели вынуждены нести убытки, ведь в случае неисполнения договорных обязательств есть риск попасть в список недобросовестных поставщиков.



По словам директора филиала объединения ИП и ЮЛ «Казахстанская Ассоциация непрерывного образования» по городу Атырау Гульхан Утегеновой, размер родительской платы в дошкольных организациях не менялся с 2016 года и составляет на сегодня 10 тыс. тенге в месяц. В результате на суточное питание одного ребенка в возрасте до 3 лет из этой суммы приходится лишь 402 тенге, в возрасте от 3 до 7 лет – 473 тенге. Эта сумма, считают представители дошкольных учреждений, не обеспечивает должного качества детского питания.



– В Атырауской области насчитывается порядка 200 государственных и частных детских садов. С 2021 года, согласно приказу МОН РК, районные и городские отделы образования стали подконтрольны и подотчетны профильным областным управлениям. До конца 2020-го эти вопросы решались местными акиматами. Учитывая рыночные цены, мы постараемся найти выход из сложившейся ситуации, – заверила заместитель руководителя областного управления образования Айнагуль Дуйсекенова.







Экономист городского отдела образования Айгуль Габдрахманова отметила, что ранее они предоставили областной вышестоящей инстанции свою калькуляцию в размере 11 322 тенге на одного ребенка в возрасте до 3 лет и 14 тыс. тенге на ребенка в возрасте от 3 лет и старше. Однако в апреле текущего года вышло постановление управления образования, где на одного ребенка значится сумма в размере 10 тыс. тенге.

Заведующие государственными детскими садами считают, что для закупок были использованы показатели по ценам, взятым в… управлении статистики. Между тем, согласно рыночной ценовой конъюнктуре, сумма для суточного питания одного ребенка в возрасте до 3 лет должна составлять не менее 518 тенге, а для ребенка старше 3 лет – не менее 650 тенге.



Предприниматели, работающие в сфере организации питания в дошкольных учреждениях, посетовали на то, что цены в ходе закупок никем не регулируются, заказчики устанавливают разные тарифы, тогда как в других областях есть положительная практика решения данного вопроса.

– Данная проблема поднималась еще в 2017 году. Прошло 4 года, а размер родительской платы за детсад так и остался на уровне 10 тысяч тенге на одного ребенка, хотя цены на продукты ежегодно растут. Понятно, что повышение платы ударит по карману родителей. Поэтому необходимо ежегодно проводить мониторинг цен на продукты питания и на основании этих данных устанавливать тарифы для тендера. Здесь нужно добавить, что согласно Закону РК «О государственных закупках» неисполнение индивидуальными предпринимателями договорных обязательств в связи с ростом цен не предусматривает изменения условий договора. Однако можно рассмотреть способы решения данного вопроса в судебном порядке, – отметил старший прокурор областной прокуратуры Мирас Жалмурзин.



По мнению заведующего сектором уполномоченного по защите прав предпринимателей Казахстана по Атырауской области Сарсенбая Жолдыбаева, нельзя решать проблему, только повышая размер родительской платы. Местным властям необходимо рассмотреть возможность использования организаторами детского питания механизма поставок из стабилизационного фонда социально значимых продуктов, а управлению образования – пересмотреть ценовые нормативы при проведении тендеров. И заверил, что в случае обращения госорганов с иском к предпринимателям палата окажет всестороннюю помощь субъектам бизнеса, оказавшимся в такой ситуации по объективным причинам.



По итогам заседания совета уполномоченным органам рекомендовано в рамках госзакупок пересмотреть не только цены на продукты, но и нормативы в сфере организации питания в дошкольных учреждениях, а также не допускать внесения предпринимателей, в силу объективных причин оказавшихся не в состоянии исполнить договорные обязательства, в список недобросовестных поставщиков.

Также целесообразным видится частичное субсидирование и создание условий для приобретения предпринимателями, занимающимися детским питанием, продовольствия из стабфонда области по льготным ценам.

