Как на ладони

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Михаил Тё, Жамбылская область

В регионе усилили контроль за работой медицинских учреждений.

Такая возможность у руководства управления здравоохранения появилась с открытием на базе профильного ведомства ситуационного центра.

Новая структура представляет собой программный комплекс, оснащенный компьютерами и широкоэкранным интерактивным монитором, на который в режиме реального времени выводятся данные о состоянии работы местных больниц, поликлиник и различных специа­лизированных медицинских центров, поступают сообщения о сложных и критических ситуациях, что позволяет оперативно решать возникающие проблемы. Таким образом, руководство профильного ведомства получило эффективный инструмент контроля и управления системой здравоохранения региона.

Как сообщили местные специалисты, подобное новшество внедрено в стране впервые.

– Работа ситуационного цент­ра направлена на повышение качества и прозрачности медицинских услуг в регионе, – отметила руководитель областного управления здравоохранения Жанар Оспанова. – Этот проект позволяет автоматизировать работу всей нашей системы, отслеживать деятельность каждого медицинского учреждения. Мы видим среднее время ожидания приема к тому или иному специалисту, количество обратившихся за помощью, их диагнозы, время выполнения вызовов на дом, лекарственное обеспечение, патронаж и так далее. Всю информацию наши специалисты обрабатывают и на ее основе составляют рейтинг медучреж­дений. Будет производиться онлайн-аналитика по каждой медорганизации, и мы сможем вести контроль за обслуживанием пациентов, оперативно реагировать и устранять недочеты.

Стоимость комплекса составила около трех миллионов тенге. Примечательно, что на его открытие не затрачено ни тиына бюджетных средств, центр соз­дан исключительно на деньги спонсоров. В нем задействованы три сотрудника, которые будут отслеживать и обрабатывать информацию по каждому медицинскому учреждению облас­ти. Здесь же открыт сall-центр для консультации населения по вопросам оказания медицинской помощи, в который можно обратиться по номеру 8-700-050-08-08. Кроме того, позвонив сюда, граждане могут оставлять свои жалобы по вопросам здравоохранения.

Как заверили специалисты, все жалобы и предложения будут зафиксированы, взяты на контроль и направлены непосредственно в ответственное медицинское учреждение, а результаты будут проверены и проанализированы.

– Открытие центра полезно как для медицинских работников, так и для пациентов, – уверена Жанар Оспанова. – Данная система позволяет проводить мониторинг, доступ к которому будут иметь обе стороны. Вся информация, за исключением истории болезни, будет интегрирована на сайт областного управления здравоохранения. С помощью программного обеспечения можно видеть информацию с момента обращения пациента до завершения лечения, то есть отследить весь маршрут больного, какой конкретно специалист его принимал, какие препараты назначал, что должен был пациент гарантированно получить. Благодаря открытию центра теперь комиссии не нужно специально выезжать с проверкой в конкретное медучреждение. Мы можем делать анализ его работы, не выходя из управления. Немаловажно и то, что система позволяет снизить коррупционные риски.

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