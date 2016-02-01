Как начать свой бизнес в кризис рассказали эксперты НПП

Любое время хорошо для бизнеса, считают эксперты Национальной палаты предпринимателей "Атамекен". В свою очередь НПП через центры обслуживания предпринимателей (ЦОП) – на областном уровне и центры поддержки предпринимателей (ЦПП) – на районном оказывают услуги по сервисной поддержке и информационному обеспечению, что позволяет максимально охватить активное бизнес-сообщество страны, а также помочь отечественным предпринимателям развивать свое дело.
В ходе проведенной в Астане встречи с экспертами департамента сервисной поддержки бизнеса НПП "Атамекен" Kazpravda.kz попросила дать рекомендации начинающим бизнесменам, которые решили открыть свое дело в непростое время мирового экономического кризиса.
По словам эксперта Юрия Беседина, нынешняя ситуация также открывает немало новых возможностей.
"Любое время хорошо для бизнеса, кроме войны. То, что сейчас в мире кризис, – это тоже своего рода эпоха новых возможностей. Хотелось бы отметить, что во времена кризиса, когда конкуренция более жесткая, нужно работать с информацией – повышать свои знания, следить за событиями, изучать маркетинговые исследования. Раньше предприниматель, начиная в Казахстане любой вид деятельности, был обречен на успех, потому что все ниши были свободными. Сейчас такого нет, почти все ниши заняты. Однако НПП в прошлом году была проведена большая работа – маркетинговое исследование (по ссылке в разделе "бизнес-школа" – Прим. ред.), результаты которого мы выложили на сайте. Вы можете посмотреть и решить, стоит этим заниматься или не стоит. Мы выложили там исследования 20 отраслей. Раньше доступа к такой информации не было, бизнесмену приходилось заказывать бизнес-план за деньги, маркетинговые исследования, которые стоят не дешево. Сейчас все это есть в свободном доступе. Исследование можно посмотреть самостоятельно. По бизнес-плану – обратиться в наши ЦПП, где могут научить всем основам, сделать бизнес-план, и тем самым можно сократить какие-то издержки. Потому что любая информация стоит денег, а НПП предоставляет ее бесплатно", – рассказал Беседин.
Кроме того, НПП на безвозмездной основе предоставляет начинающим предпринимателям юридические и бухгалтерские услуги, а также консультирует в различных вопросах.
Подробный комментарий Юрия Беседина и Арнура Дарбаева смотрите на видео
В целом за 2015 год в открытых по всей стране центрах обслуживания предпринимателей получили услуги 35 тыс. казахстанцев, еще около 212 тыс. – в центрах поддержки предпринимателей. В бизнес-школе обучились свыше 15 тыс. предпринимателей и людей, изъявивших желание заняться собственным бизнесом.
"Бизнес-Школа" включает в себя проекты "Бизнес-Советник", "Бизнес-Рост" и проектное обучение с применением принципов наставничества. В настоящее время во всех регионах созданы бизнес-классы, соответствующие всем стандартам, набраны тренеры.
Эксперт департамента Ерлан Мустафин рассказал подробнее о новых направлениях.
"Направление "Деловые связи" предполагает обучение предпринимателей руководящего состава навыкам менеджмента, стратегии развития предприятия, маркетинга, коммуникаций, клиентоориентированности, внешнеэкономической деятельности. В течение года 500 человек обучаются, получают сертификаты. Международным партнером НПП по этой программе является германский центр GIZ, который из этих 500 выбирает для себя проекты, которые могут работать совместно с германскими предприятиями. Люди, которые проходят собеседование, отправляются на бесплатную зарубежную стажировку. В течение месяца они посещают ведущие германские предприятия. Некоторые предприниматели выезжают с одной бизнес-идеей, встречаются с немецкими коллегами, там меняют мнение и открывают другое предприятие совместно с немцами. В этом году мы отправим в Германию 52 человека по этой программе. После стажировки мы проводим конференцию, где обсуждаем, какие были проекты. И в дальнейшем помогаем их осуществлять: ведем переговоры с германской стороной и помогаем этим людям реализовать свой опыт, полученный во время стажировки", – сказал он.
Проект "Старшие синьоры", по словам Мустафина, предполагает привлечение высококвалифицированных специалистов из-за рубежа на казахстанские предприятия.
Подробный комментарий Ерлана Мустафина смотрите на видео.