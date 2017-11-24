Республиканское общественное объединение «Союз фермеров Казахстана» создано почти полтора десятилетия назад и все это время озабочено консолидацией фермеров для защиты прав и интересов аграриев, поддержки предпринимательства в сельском хозяйстве. Вот и на этот раз селяне собрались, чтобы обсудить наиболее актуальные вопросы, стоящие перед земледельцами и животноводами, предложить новые программы и формы предоставления государственной поддержки фермерам, неустанно работающим над тем, чтобы обеспечить население качественными продуктами питания.

Участники конференции высказали свои пожелания и рекомендации, реализация которых скажется на эффективности сельскохозяйственного производства. К примеру, фермеров Сарыагашского района волнует рост цен на горюче-смазочные материалы, доля затрат на которые в себестоимости продукции неустанно растет. Мактааральские фермеры, взявшие курс на постепенное сокращение посевов хлопчатника, ратуют за развитие бахчеводства. При этом считают, что государство должно внести возделывание арбузов и дынь в список субсидируемых культур. Туркестанских крестьян волнуют вопросы финансирования, и они с трибуны конференции предложили создать «АгроБанк», который будет поддерживать выращивание сельхозпродукции и переработку урожая.

Представителей практически всех регионов волнуют вопросы создания сельскохозяйственных кооперативов, увеличения орошае­мых и пастбищных угодий. Руководитель Союза фермеров Казахстана Ауезхан Даринов пообещал, что ни одна из поднятых проблем, ни одно прозвучавшее предложение не останется без внимания, все они будут тщательно проанализированы и направлены для принятия действенных мер в соответствующие государственные органы.

Было что сказать и директору Палаты предпринимателей ЮКО Аскару Абубакирову, принявшему участие в работе конференции, на которую прибыло около 600 фермеров из всех регионов. Накануне эксперты отдела АПК Палаты предпринимателей ЮКО посетили ряд районов области и выявили вопиющие факты в работе сотрудников акиматов сельских округов, призванных помочь земледельцам в эффективном ведении хозяйства, а на практике – бездействующих.

Оказалось, что исследования по анализу почв крестьянских хозяйств, которые регулярно проводит республиканский научно-методический центр агрохимической службы Минсельхоза в каждом сельском округе совершенно бесплатно для самих хозяйств, до аграриев на местах не доходят. Хотя именно эти документы должны стать для фермеров руководством к действию при выборе формы севооборота, посадке той или иной сельхозкультуры.

Картограммы вручаются под расписку акимам сельских округов для дальнейшего информирования фермеров. На деле же они лежат в кабинетах мертвым грузом. Эксперты побывали в трех десятках крестьянских хозяйств, расположенных на территории 5 сельских округов, и ни в одном из них ничего не знают и никогда не видели картограмму. А ведь ее использование поможет фермерам выбрать те культуры, которые являются наиболее подходящими для возделывания с учетом имеющихся почв и гарантируют получение высокого урожая.

Это одна из проблем, к решению которой может подключиться Южно-Казахстанский филиал Союза фермеров, объединяющего в общей сложности более 10 000 аграриев по всей стране. Региональный филиал на юге является одним из наиболее активных подразделений.