Организаторы фестиваля – гуманитарный фонд «Дегдар» и компания JTI. Инициатива создания проекта принадлежит Дариге Назарбаевой, которая возглавляет попечительский совет фонда. «Астана кештері» – проект благотворительный, ежегодно все билеты распространяются бесплатно, чтобы приобщиться к высокому искусству могли все желающие.

Forte-trio в 2016 году присвоен статус государственного. Музыканты выступили в сопровождении юбиляра – прославленного коллектива «Академия солистов», которому исполнилось 25 лет и которым в этот вечер руководил российский дирижер Константин Хватынец.

Программа была построена как своеобразный экскурс в историю: от пятисотлетней музыки барокко до современности – к аранжировкам хитов некогда популярной группы АВВА. Музыканты играли произведения известнейшие и малоизвестные, расширяя собственную палитру репертуара и кругозор зрителей. Forte-trio играло, например, Генделя, столь популярного на пике творчества, что организаторам концертов приходилось приписывать в афишах, что-де имеется просьба к кавалерам приходить без шпаг, а к дамам – без кринолинов ради пущей вместимости залов. Произведения немецкого композитора, покорившие Британию, которая и сейчас считает его своим, и сегодня исполняются во всем мире.

Или другое имя – Карл Филипп-Эммануил Бах, один из сыновей великого Иоганна-Себастьяна, который, как и его братья-композиторы, оставался в тени великого отца. Тем не менее творчество сыновей Баха-небожителя ценили великие музыканты, их современники, тот же Моцарт, например. Эпоха барокко велика еще тем, что именно в ту пору кристаллизовались жанры классики – сонатная форма, концертная, а то и развлекательная, как, например, дивертисмент. В программе концерта были и другие номера, которые можно отнести к просветительским и вместе с тем высокохудожественным.

Этот праздник музыки устроили прославленный пианист, заслуженный деятель РК, профессор КазНУИ Тимур Урманчеев, скрипач Еркебулан Сапарбаев – концертмейстер Государственного камерного ансамбля «Камерата Казахстана» и Государственного симфонического оркестра, «золотая виолончель Казахстана» Ермек Курманаев – лауреат премии Фонда Первого Президента, солист Государственной филармонии им. Жамбыла (вместе – Forte-trio).

А впереди любителей музыки ожидают другие интересные события «Астана кештері»: вечер инструментальной классики с участием Филиппа Квинта (скрипка, США) и Бориса Березовского (фортепиано, Россия), гала-концерт звезд мировой оперы, вечер органной музыки и вечер этноджаза.