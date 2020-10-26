Как нам обустроить аул?

СИМПТОМЫ БОЛЕЗНИ СЕЛА

В своем вступительном слове спикер Сената Маулен Ашимбаев отметил, что Глава государства поставил конкретные задачи по увеличению доходов сельского населения и улучшению качества сельской инфраструктуры. Сегодня 41% населения Казахстана проживает в сельской местности.

– В каждом пятом селе требуется ремонт объектов образования. Треть учреждений здравоохранения в селах нуждается в ремонте. Нехватка кадров также является большой проблемой, – отметил Маулен Ашимбаев.

По словам спикера Сената, государственная поддержка сел осуществляется недостаточно эффективно. Необходима системная политика для выполнения задачи устойчивого развития сельских районов. Председатель палаты отметил, что ранее сенаторами было сделано хорошее предложение придать программе «Ауыл – ел бесігі» статус Национального проекта. Это позволит комплексно решить вопросы в этой сфере, систематизировать государственную поддержку села.

– Основным фактором повышения уровня жизни сельского населения является формирование качественной инфраструктуры. Это оптимальное решение вопросов здравоохранения, образования, культуры и жилья. А также строительство качественных дорог и цифровой инфраструктуры. Поэтому мы считаем, что финансирование развития села должно быть одним из приоритетов республиканского бюджета, – отметил спикер Сената.

Маулен Ашимбаев также добавил, что одним из самых актуальных вопросов становится занятость сельского населения и увеличение его доходов. Для решения этой проблемы прежде всего необходимо создавать рабочие места, развивать сельское предпринимательство и реализовать дополнительные меры господдержки.

Краткий экскурс в историю проблем села сделал сенатор Ахылбек Куришбаев. По его словам, явным симптомом «болезни» села является тот факт, что из года в год растет число людей, уезжающих из сельской местнос­ти. В прошлом году около полумиллиона человек перебрались из села в города. Раньше уровень рождаемости на селе всегда был выше, чем в городе, а за последние 6 лет этот показатель снизился. В своем выступлении он также остановился на вопросах занятости сельского населения, водоснабжения, развития инфраструктуры, строительства объектов образования, медицины, привлечения молодых специалистов на работу в село.

– Во-первых, Правительству необходимо кардинально пересмотреть концепцию программы развития сельских территорий. В связи с этим прежде всего необходимо утвердить направление развития сельских территорий как национальный проект. Во-вторых, управление вопросами развития сельских территорий необходимо передать из ведения Министерства национальной экономики Министерству сельского хозяйства. Это – мировой опыт, – сказал Ахылбек Куришбаев.

В парламентских слушаниях приняли участие руководители профильных министерств, представившие свои доклады о текущей ситуации на селе. Выступили глава Министерства национальной экономики Руслан Даленов и министр сельского хозяйства Сапархан Омаров. Оба в своих отчетах упор сделали на достижениях. В них рефреном звучали слова – миллиарды, вложено, господдержка, активная работа, позволило улучшить и так далее. О проблемах говорили мало. Хотя их достаточно.

К счастью, на заседание были приглашены люди, которые не понаслышке знают жизнь на селе.

Так, например, председатель Ассоциации фермеров Казахстана Жигули Дайрабаев заметил, что в настоящее время сельчане живут не богато. При этом фермер напомнил, что село – это истоки народа. Это значит, что если исчезнут истоки, то не будет и государства.

– Это не просто слова, это горькая правда сегодняшнего дня! Давайте смотреть правде в глаза, – призвал Жигули Дайрабаев.

Он рассказал, что, несмотря на полную непригодность сельских дорог, он в прошлом месяце проехал более 10 тыс. км, посетил 8 регионов страны, более 70 хозяйств. И на парламентских слушаниях поделился впечатлениями о своем путешествии дорогами Родины.

– Чтобы своими глазами увидеть состояние дорог, исполнительная власть должна проехать по этим дорогам во всех направлениях. Для решения дорожной проблемы необходимо принять срочные меры. Нужно даже принять целевую госпрограмму «Ауыл жолдары» и за 3–5 лет охватить сельскую местность дорогами, – считает фермер.

Заметил он и такое явление, как обветшание села.

– Если нет дороги, люди не будут жить в таком селе. Увиденные деревни выглядят как после войны. Особенно это заметно в северных регионах и Актюбинской области. Такая ситуация всюду. Как могут жить молодые люди в таких селах? – задался справедливым вопросом Жигули Дайрабаев.

Он отметил, что аграриям нужны долгосрочные кредиты на 10–15 лет под низкие процент­ные ставки, не превышающие 1–2%.Необходимо совершенствовать систему субсидий. Фермеры платят большие деньги, чтобы воспользоваться системой «Qoldau».

– Это система, предназначенная для поддержки крестьян, и непонятно, почему она должна зарабатывать деньги за счет крестьян. Считаю, что если АО «Информационно-учетный центр» на 100% принадлежит государству, его деятельность должна быть бесплатной, – считает Жигули Дайрабаев.

Четвертое – нехватка специа­листов в различных сферах сельского хозяйства.

– По непонятным причинам забыта подготовка агрономов, ветеринаров, механизаторов по сельскохозяйственным специальностям. Необходимо восстановить работу бывших ПТУ в соответствии с новыми требованиями. Для детей местных фермеров необходимо ввести специальные льготы в университетах и других учебных заведениях. Надеемся, что Министерство образования и Министерство сельского хозяйства в ближайшее время займутся этими воп­росами, – отметил он.

Кроме того, Жигули Дайрабаев призывает создать на селе инфраструктурные и социальные условия и построить в аулах доступное социальное жилье.

– Основная цель государства – создать условия для людей, наш бесценный капитал – люди этой страны. К сожалению, под лозунгом оптимизации, урбанизации зачастую упор делается на финансовую и экономическую сторону проблемы, а судьба людей вторична. Вычеркивание из списка сотен сел под предлогом «бесперспективное» равнозначно тому, что у народа нет будущего. К сожалению, в результате этой политики было закрыто 1 100 деревень. Даже если в селе осталось мало домов, необходимо подумать, как построить дороги, запустить воду и улучшить жизнь людей.

Между тем в структуре Правительства нет государственного органа, который непосредственно бы занимался инфраструктурой и социальными вопросами села. В свое время в Министерстве сельского хозяйства был специальный комитет, который занимался сельскими вопросами. Но он упразднен.

– Правительство должно следовать за крестьянином, предлагая дотации, ссуды, солярку, а не крестьянин за Правительством, по той простой причине, что крестьяне кормят страну. Так обстоит дело во всех странах, где развито сельское хозяйство, – резюмировал свое выступление фермер.

Не столь эмоциональным, но столь же компетентным было выступление директора ТОО «Магжан и К» Кызылординской области Дархана Ералиева. Он отметил, что бизнес и аулы должны рассматриваться как единое целое, следовательно, сельское хозяйство и вопрос развития сельских территорий должны рассматриваться как взаимо­связанные.

– Поэтому хотим предложить, чтобы вопрос развития сельских территорий передали в компетенцию Министерства сельского хозяйства, – сказал он.

Он также констатировал, что сегодня молодежь совершенно не стремится ехать в аулы, поэтому необходимо улучшить качество программы «С дипломом – в село!». Как и его коллега, фермер считает необходимым строить в аулах дома со всеми удобствами, если же дома строят хозяйства, то процедура должна быть субсидирована.

Ну и, наконец, при отборе перс­пективных аулов критерий «экономика» должен быть приоритетным, считает Дархан Ералиев. Пока же приоритетным критерием является демографический рост. Однако очевидно, что женщины рожают детей вовсе не потому, что в селе, где они живут, созданы все условия для будущего их детей. Скорее, это говорит о смелости этих женщин.

СНАЧАЛА – ДЕНЬГИ, ПОТОМ – ДЕТИ

О необходимости тезиса «сначала – экономика», а уж потом демография, говорила и главный эксперт по агрополитике Бюро по связям и партнерству Продовольственной и сельскохозяйственной организации Организации Объединенных Наций (ФАО) в РК Лилия Мусина, к слову, с 1999 по 2008 год – вице-министр сельского хозяйства страны.

– Почему так важен критерий экономического потенциала в определении поддержки развития села? Если наша конечная цель – рост уровня жизни сельского населения, то государственные инвестиции в инженерную и социальную инфраструктуру должны быть ориентированы прежде всего на те села, где есть возможность обеспечения населения необходимым уровнем доходов, который обеспечивается возможностями развития агробизнеса на этой территории. Только в этом случае можно говорить об эффективности и устойчивости развития сельских территорий, – считает она.

Инструментом для достижения этой задачи должны были стать государственные и региональные программы развития сельских территорий. Соответствующая норма была закреплена в законодательстве. Однако после завершения Государственной программы развития сельских территорий 2004–2010 гг. она благополучно была исключена. Более того, компетенцию по госрегулированию развития сельских территорий передали из МСХ в МНЭ.

– Последующие программы по развитию АПК не координировались в должной мере с развитием сельских территорий, являющихся теперь частью программы регионального развития. И самое главное, изменились концептуальные подходы: развитие сельских территорий превратилось в придаток концепции «управляемой урбанизации», а основными параметрами классификации сел теперь являются демографические показатели (количество населения, объемы миграции). Вес критерия «экономика сельхозпроизводства» в оценке потенциала СНП снизился с 60% до 20%. Это привело к тому, что опорными селами, системы жизнеобеспечения которых финансируются в приоритетном порядке, теперь считаются села с наибольшей численностью населения. По нашему мнению, такой подход имеет большие риски эффективности государственных инвестиций, – считает Лилия Мусина.

Такой подход, по ее словам, не обеспечивает устойчивого и долгосрочного развития села, так как при низких перспективах занятости и получении стабильных доходов нарастают тенденции к переселению, особенно молодежи, в более благоприятные территории, в основном в города. Но реальность такова, что и города не могут обеспечить всем приезжающим достойную занятость, так как темпы индустриализации в стране пока не соответствуют росту миграции.

– Опережающий рост городской бедности – почти в 2 раза за 5 лет – говорит о том, что ресурсы городской экономики не покрывают потребности в трудоустройстве растущего в основном за счет миграции из села городского населения. Пандемия и сокращение нефтяного сектора еще более усугубляют ситуацию. В результате мы имеем переизбыток неквалифицированной рабочей силы в городах, дальнейшее расслоение населения по уровню доходов, рост рисков социальной нестабильности, – сказала эксперт.

С другой стороны, цели многочисленных программ развития АПК без взаимосвязи с качеством жизни на селе также недостижимы: нельзя всерьез говорить о росте производительности, применении новейших агротехнологий, в целом о росте эффективности сектора при неудовлетворительном состоянии условий жизнеобеспечения – главного ресурса развития человеческого потенциала отрасли.

– Такая «параллельная», не связанная, реализация программ развития сельских территорий и программ развития АПК привела за эти годы к тому, что количес­тво сельчан, не обеспеченных среднедушевым доходом, по нашим грубым подсчетам, достигло 3,6 миллиона человек, или 46% от общей численности сельского населения. Растет уровень сельской бедности. В то же время неиспользуемый в настоящее время ресурсный потенциал сельхозпроизводства и растущие потребности мирового рынка продовольствия предоставляют безграничные возможности для роста занятости и получения доходов при условии комплексного подхода развития АПК – освоении эффективных агротехнологий, доступном финансировании, оптимизации транспортно-логистической инфраструктуры и обеспечении достойных условий жизни на селе, – сказала Лилия Мусина.

Эксперт считает критически важным вернуться к классификации сельских территорий на основе приоритетности экономического потенциала и концентрации на этой базе всех госинвестиций в системы жизнеобеспечения и господдержки развития агробизнеса.

Сенаторы также поддерживают подход приоритетности экономических показателей. Так, Нурлан Кылышбаев считает, что существующий «демографический» критерий не оказывает существенного влияния на развитие идеологии труда и экономического потенциала села. В связи с этим он поинтересовался, возможно ли внести изменения в приказ по критериям определения сельских населенных пунктов.

По словам министра нацэкономики Рулана Даленова, методика гибкая, любые конкретные поправки внести можно.

КОГДА ЖЕ ВОДА?

Как известно, все годы независимости выделялись беспрецедентно большие суммы на обеспечение села питьевой водой. Сначала существовала гос­программа «Питьевая вода», которая после того, как было освоено все ее финансирование, канула в Лету. Взамен ей была разработана новая – «Акбулак».

Об этом вспомнил сенатор Гумар Дуйсембаев, как и о том, что долгое время существовала несогласованность между министерствами, когда строили групповые водоводы, а разводящих систем не было, и на­оборот. Пока уполномоченные органы разбирались и синхронизировали свои действия, по данным Счетного комитета, из 52,3% сельских населенных пунктов обеспечены центральным водоснабжением только 31% домохозяйств, прак­тически 70% домохозяйств страны не имеют возможности подключения к централизованному водоснабжению!

Министр индустрии и инфраструктурного развития Рес­публики Казахстан Бейбут Атамкулов согласился, что да, допускались такие факты строительства без разведанного источника воды либо несогласованное строительство групповых и локальных систем водоснабжения. Государственные мужи для исключения этих фактов все же додумались внести в программные документы соответствующие поправки.

– Мы сейчас не выделяем деньги на проекты без подтверждения источника водоснабжения. Строительство групповых и локальных систем ведется скоординированно совместно с Мин­экологии. Действительно, эта проблема существовала, сейчас все это систематизировали, и впредь все это будет делаться скоординированно, – утверждает министр.

Ему вторил и вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Сергей Громов. Он тоже признал – да, мол, было дело.

– Строились групповые водоводы, а внутренние сети не успевали сделать и, наоборот, при готовности сетей в селах не было подводящих магистралей. Сейчас при разработке ПСД групповых водопроводов обязательно идет согласовывание с местными исполнительными органами и МИИР. Поэтому проб­лемы нет, – также утверждает вице-министр.

А еще он добавил, что сегодня даже в орошаемом земледелии не строят гидротехнические сооружения без подтверждения местных исполнительных органов и сельхозтоваропроизводителей.

В общем, есть надежда на то, что оставшиеся 70% домохозяйств все-таки получат воду.

Говорили депутаты и о том, что медицина на селе оставляет желать лучшего.

Например, сенатор Ольга Булавкина констатировала – в стране на 10 тыс. селян приходится всего 16 врачей.

– Посещая регионы, мы видим населенные пункты, где вообще отсутствуют медицинские учреж­дения, аптеки, недостаточно скорой помощи, нехватка квалифицированных медицинских кадров. Возникает вопрос – когда, согласно поручению Президента, мы полностью обеспечим село организациями ПМСП, и какие меры принимаются министерством по обеспечению медицинскими кадрами в селах? – спросила сенатор.

Министр здравоохранения Алексей Цой тоже не стал отрицать проблему – действительно, есть дисбаланс в городах и сельской местности. По его мнению, это связано с дисбалансом численности населения. Если в крупных городах расположены многопрофильные медицинские организации, то при этом в определенных регионах на селе отсутствуют медицинские объекты от словам совсем.

– Сегодня 5 529 объектов здравоохранения на селе, из них 176 больничных и 5 353 амбулаторно-поликлинических. За 3 последних года на селе построили 392 объекта здравоохранения. В планах до 2025 года планируется и модернизация 1 041 объекта. В рамках госпрограммы развития здравоохранения на 2020–2025 годы из республиканского бюджета еще 7 новых районных больниц запланировано. В то же время в целях приближения медицинской помощи в 137 перс­пективных селах с населением порядка 51 тысячи человек будут построе­ны дополнительно 9 врачебных амбулаторий, 15 фельд­шерско-акушерских пунктов и 113 акушерских пунк­тов. В рамках программы также запланирован капитальный ремонт 886 объек­тов сельского уровня. Все данные организации в дальнейшем будут пополнены необходимыми кадрами, – сказал Алексей Цой. Правда, каким образом – министр не уточнил.

По итогам парламентских слушаний были выработаны рекомендации.