Как напоить поле

Проблемы орошаемого земледелия обсудили в минувшую пятницу сенаторы на выездном заседании Комитета Сената по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий. Сенаторы отправились на юг, в Туркестанскую область, неслучайно. 30% орошаемых земель страны сосредоточено как раз в этом регионе, обладающем огромным аграрным потенциалом. Однако дальнейшему расширению орошаемого земледелия мешает ряд проблем, одна из которых – нехватка поливной воды.
Между тем Глава государства в Послании народу Казахстана подчеркнул, что без развития сельского хозяйства невозможно создание конкурентоспособной экономики. И поставил ряд задач по обеспечению страны продовольственными товарами, повышению доходов миллионов сельских жителей и увеличению производительности труда в аграрной отрасли в два с половиной раза.
Ключевую роль в достижении столь высокой планки играет повышение эффективности орошаемых земель. Президент поставил задачу поэтапно увеличить орошаемые земли до 3 млн га. Чтобы выполнить эту задачу, до 2030 года в рамках разрабатываемого национального проекта по управлению водными ресурсами предстоит построить гидромелиоративные системы и 38 водохранилищ. И привести в порядок существующие оросительные каналы и водонакопители.
– Состояние ирригационной инфраструктуры в стране не выдерживает критики, – считает председатель Комитета Сената Али Бектаев. – Из почти двадцати тысяч километров поливных каналов, находящихся в республиканской собственности, 11 881 километр имеет неудовлетворительное состояние. До 90% межхозяйственных и внутрихозяйственных каналов устарели, имеют низкий технический уровень. В связи с этим предстоит провести масштабные работы по восстановлению ирригационных систем.
На правительственном и местном уровнях в последние годы проведена большая работа по решению вопроса дефицита поливной воды для сельхозтоваропроизводителей, в том числе и Туркестанской области.
Аким области Умирзак Шукеев рассказал сенаторам о том, что делается в регионе для повышения эффективности использования орошаемых земель, и планах на ближайшую перспективу. Так, несколько водохранилищ и магистральных каналов поменяли форму собственности.
В 2019 году постановлением Правительства водохранилища «Боген» и «Коскорган», магистральные каналы «Туркестан», «Арыс» и «Караспан», а также гидроузел «Караспан» переданы из республиканской собственности на областной баланс. Тем самым решен вопрос рационального использования водных объектов на местном уровне, позволяющий своевременно обеспечить поливной водой 78,8 тыс. га орошаемых земель Ордабасинского, Отрарского, Байдибекского, Сауранского районов и городов Арыса, Кентау.
Кроме того, в прошлом году в областную собственность передан 161 канал протяженностью 751 км для забора воды из магистральных каналов «Туркестан», «Арыс», «Караспан». Среди них есть бесхозные, частные и находящиеся в районной собственности оросительные системы.
При этом впервые в области был утвержден тариф на поливную воду, позволяющий регулировать порядок подачи воды и не допускать нерационального ее использования.
– 328,6 тенге за тысячу кубов поливной воды вполне приемлемый тариф, – считает заместитель акима области Улан Тажибаев. – Введение учета потребления воды позволяет распределять поливную воду только в соответствии с потребностью. Отныне мы можем оценивать эффективность землепользователей, сравнивая объем потребленной воды и полученный урожай. Недопустимо, чтобы фермер больше всех получал воды, а урожай был низким. Для крестьян важно, чтобы поля поливались по потребности, тогда можно рассчитывать на урожай. Оценивать ситуацию с поливом помогает нам и внедрение космомониторинга.
В этом году из областного бюджета на развитие водной инфраструктуры выделено 3,7 млрд тенге. На эти средства проведен капитальный и текущий ремонт 361 км водных объектов. При поддержке акима области приоритет был отдан Жетысайскому району, где проведут механическую очистку 121 канала протяженностью 241 км, находящегося в коммунальной собственности. Но чтобы кардинально решить вопрос, требуются колоссальные средства. И без поддержки центра тут не обойтись.
Сенаторам показали, для чего нужна финансовая помощь, предложив посетить поля ТОО «Туркестан-Агро», внедряющего ресурсосберегающие технологии. Наряду с использованием системы капельного орошения экономить воду помогает реконструкция каналов и водохранилищ. Члены Комитета Сената по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий ознакомились с ходом работ по ремонту Туркестанского магистрального канала, строительством водохранилища Кенсай – Коскорган-2.
Третий год реализуется проект по капитальному ремонту Туркестанского магистрального канала, объем и качество работы на котором оценили сенаторы. Облицовка в бетон его русла позволила сэкономить до 30% воды только за счет уменьшения фильтрации. Подрядная организация хотела бы уже в этом году завершить оставшийся объем работ, но для этого требуется выделить из республиканского бюджета дополнительно 5,3 млрд тенге.
На поддержку законодателей руководство региона надеется и в реализации еще ряда стратегически важных проектов. Один из них предполагает строительство машинного канала от реки Сырдарья для пополнения магистрального канала Арыс – Туркестан. Чтобы приступить к первому этапу работ требуется при уточнении бюджета на текущий год из республиканской казны выделить 7,0 млрд тенге.
Для снижения расхода поливной воды и дополнительной подачи воды в период сезонного орошения планируется строительство нового водохранилища «Саркырама» вдоль реки Боген. Стоимость проекта – 7,4 млрд тенге. По этому каналу в водохранилище «Боген» в течение вегетационного периода дополнительно поступит 50 млн кубов воды.
Ждут выделения денег, а значит, и начала строительства и шардаринские земледельцы, связывающие грандиозные планы по развитию земледелия с реализацией проекта «Реконструкция водовода и насосной станции в долине Жаушыкум».
Общая стоимость объекта оценивается в 11,8 млрд тенге. Чтобы начать работы уже в этом году из республиканского бюджета необходимо выделить средства в размере 5,0 млрд тенге. Отдача от этих вложений будет тоже немалой. Дехкане смогут снова обрабатывать 12,2 тыс. га орошаемых земель, выпавших много лет назад из оборота
из-за невозможности своевременно поливать поле. Расчеты показывают, что ежегодно дехкане на этой земле смогут выращивать сельскохозяйственной продукции на сумму 14 млрд тенге.
90% орошаемых земель южных районов области, включая Мактааральский, Жетысайский, Сарыагашский, Келесский и Казыгуртский районы, зависят от подачи воды по магистральным каналам «Достык», «Зах», «Ханым» и «Улкен Келес», принадлежащим соседней республике.
К примеру, для Мактааральского и Жетысайского районов лимит поливной воды, поступающей через межгосударственный канал «Достык», устанавливается согласно межгосударственному соглашению. Казалось бы, проблем быть не должно. Но наша страна находится в хвостовой части канала и получает воду по остаточному принципу. И такая ситуация повторяется из года в год.
По информации заместителя акима Жетысайского района Амана Махамбетова, в данный момент аграрии должны получать 25 кубов воды в секунду, в реальности же по «Достыку» поступает только 12 кубов в секунду. А бахча срочно нуждается в поливе, и каждый день задержки с поступлением воды, конечно же, скажется на урожае.
В магистральный канал «Достык» в первой декаде мая при плане 425,7 млн было сброшено 326,6 млн кубов воды. Дефицит – почти четверть от запланированного объема. А в магистральные каналы «Зах», «Ханым» и «Улкен Келес» при плане 24,2 млн кубов фактически поступило 10,1 млн кубов воды. Потребность в орошении удовлетворена только на 58%. Из-за невозможности своевременно «напоить» посевы ежегодно в вегетационный период у сельхозпроизводителей возникает недовольство из-за несвоевременной подачи поливной воды. С этой проблемой пришлось столкнуться и в этом году.
Участники заседания отмечали необходимость на уровне Правительства проработать вопрос своевременной подачи воды по межгосударственным каналам в соответствии с утвержденным лимитом.
– Мы приехали сюда, чтобы послушать акимов районов, непосредственно аграриев, получить от них предложения, посмотреть, в каком состоянии находятся некоторые водные объекты, – прокомментировал итоги выездного заседания комитета Сената Руслан Манатаев. – Эта работа совместная. Обеспечением поливной водой сейчас занимается Минэкологии, но от этого зависит конечный результат, урожай сельскохозяйственной продукции. Значит, мы должны все сообща работать. Для этого обмениваемся текущей информацией, планами по инвестиционным проектам, чтобы синхронизировать наши действия и своевременно дать земледельцам воду.