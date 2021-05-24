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Как напоить поле
Любовь Доброта

Проблемы орошаемого земледелия обсудили в минувшую пятницу сенаторы на выездном заседании Комитета Сената по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий. Сенаторы отправились на юг, в Туркес­танскую область, неслучайно. 30% орошаемых земель страны сосредоточено как раз в этом регионе, обладающем огромным аграрным потенциалом. Однако дальнейшему расширению орошаемого земледелия мешает ряд проблем, одна из которых – нехватка поливной воды.

Между тем Глава государства в Послании народу Казахстана подчеркнул, что без развития сельского хозяйства невозможно создание конкурентоспособной экономики. И поставил ряд задач по обеспечению страны продовольственными товарами, повышению доходов миллионов сельских жителей и увеличению производительности труда в аграрной отрасли в два с половиной раза.

Ключевую роль в достижении столь высокой планки играет повышение эффективности орошаемых земель. Президент поставил задачу поэтапно увеличить орошаемые земли до 3 млн га. Чтобы выполнить эту задачу, до 2030 года в рамках разрабатываемого национального проекта по управлению водными ресурсами предстоит построить гидромелиоративные системы и 38 водохранилищ. И привести в порядок существую­щие оросительные каналы и водонакопители.

– Состояние ирригационной инфраструктуры в стране не выдерживает критики, – считает председатель Комитета Сената Али Бектаев. – Из почти двадцати тысяч километров поливных каналов, находящихся в республиканской собственности, 11 881 километр имеет неудовлетворительное состояние. До 90% межхозяйственных и внутрихозяйственных каналов устарели, имеют низкий технический уровень. В связи с этим предстоит провести масштабные работы по восстановлению ирригационных систем.

На правительственном и местном уровнях в последние годы проведена большая работа по решению вопроса дефицита поливной воды для сельхозтоваропроизводителей, в том числе и Туркестанской области.

Аким области Умирзак Шукеев рассказал сенаторам о том, что делается в регионе для повышения эффективности использования орошаемых земель, и планах на ближайшую перспективу. Так, несколько водохранилищ и магистральных каналов поменяли форму собственности.

В 2019 году постановлением Правительства водохранилища «Боген» и «Коскорган», магист­ральные каналы «Туркестан», «Арыс» и «Караспан», а также гидро­узел «Караспан» переданы из республиканской собственности на областной баланс. Тем самым решен вопрос рацио­нального использования водных объектов на местном уровне, поз­воляющий своевременно обеспечить поливной водой 78,8 тыс. га орошаемых земель Ордабасинского, Отрарского, Байдибекского, Сауранского районов и городов Арыса, Кентау.

Кроме того, в прошлом году в областную собственность передан 161 канал протяженнос­тью 751 км для забора воды из магист­ральных каналов «Туркес­тан», «Арыс», «Караспан». Среди них есть бесхозные, частные и находящиеся в районной собственности оросительные системы.

При этом впервые в области был утвержден тариф на поливную воду, позволяющий регулировать порядок подачи воды и не допускать нерационального ее использования.

– 328,6 тенге за тысячу кубов поливной воды вполне приемлемый тариф, – считает заместитель акима области Улан Тажибаев. – Введение учета потребления воды позволяет распределять поливную воду только в соответствии с потребностью. Отныне мы можем оценивать эффективность землепользователей, сравнивая объем потребленной воды и полученный урожай. Недопустимо, чтобы фермер больше всех получал воды, а урожай был низким. Для крестьян важно, чтобы поля поливались по потребности, тогда можно рассчитывать на урожай. Оценивать ситуа­цию с поливом помогает нам и внедрение космомониторинга.

В этом году из областного бюджета на развитие водной инфраструктуры выделено 3,7 млрд тенге. На эти средства проведен капитальный и текущий ремонт 361 км водных объектов. При поддержке акима области приоритет был отдан Жетысайскому району, где проведут механичес­кую очистку 121 канала протяженностью 241 км, находящегося в коммунальной собственности. Но чтобы кардинально решить вопрос, требуются колоссальные средства. И без поддержки центра тут не обойтись.

Сенаторам показали, для чего нужна финансовая помощь, предложив посетить поля ТОО «Туркестан-Агро», внедряющего ресурсосберегающие технологии. Наряду с использованием системы капельного орошения экономить воду помогает реконструкция каналов и водохранилищ. Члены Комитета Сената по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий ознакомились с ходом работ по ремонту Туркестанского магистрального канала, строительством водохранилища Кенсай – Коскорган-2.

Третий год реализуется проект по капитальному ремонту Туркестанского магистрального канала, объем и качество работы на котором оценили сенаторы. Облицовка в бетон его русла позволила сэкономить до 30% воды только за счет уменьшения фильтрации. Подрядная организация хотела бы уже в этом году завершить оставшийся объем работ, но для этого требует­ся выделить из республиканского бюджета дополнительно 5,3 млрд тенге.

На поддержку законодателей руководство региона надеется и в реализации еще ряда стратегически важных проектов. Один из них предполагает строи­тельство машинного канала от реки Сырдарья для пополнения магистрального канала Арыс – Туркестан. Чтобы приступить к первому этапу работ требуется при уточнении бюджета на текущий год из республиканской казны выделить 7,0 млрд тенге.

Для снижения расхода поливной воды и дополнительной подачи воды в период сезонного орошения планируется строительство нового водохра­нилища «Саркырама» вдоль реки Боген. Стоимость проекта – 7,4 млрд тенге. По этому каналу в водо­хранилище «Боген» в течение вегетационного периода дополнительно поступит 50 млн кубов воды.

Ждут выделения денег, а значит, и начала строительства и шардаринские земледельцы, связывающие грандиозные планы по развитию земледелия с реализацией проекта «Реконструкция водовода и насосной станции в долине Жаушыкум».

Общая стоимость объекта оценивается в 11,8 млрд тенге. Чтобы начать работы уже в этом году из республиканского бюджета необходимо выделить средства в размере 5,0 млрд тенге. Отдача от этих вложений будет тоже немалой. Дехкане смогут снова обрабатывать 12,2 тыс. га орошаемых земель, выпавших много лет назад из оборота
из-за невозможности своевременно поливать поле. Расчеты показывают, что ежегодно дехкане на этой земле смогут выращивать сельскохозяйственной продукции на сумму 14 млрд тенге.

90% орошаемых земель южных районов области, включая Мактааральский, Жетысайский, Сарыагашский, Келесский и Казы­гуртский районы, зависят от подачи воды по магистральным каналам «Достык», «Зах», «Ханым» и «Улкен Келес», принадлежащим соседней республике.

К примеру, для Мактааральского и Жетысайского районов лимит поливной воды, поступающей через межгосударственный канал «Достык», устанавливается согласно межгосударственному соглашению. Казалось бы, проб­лем быть не должно. Но наша страна находится в хвостовой части канала и получает воду по остаточному принципу. И такая ситуация повторяется из года в год.

По информации заместителя акима Жетысайского района Амана Махамбетова, в данный момент аграрии должны получать 25 кубов воды в секунду, в реальности же по «Достыку» пос­тупает только 12 кубов в секунду. А бахча срочно нуждает­ся в поливе, и каждый день задержки с поступлением воды, конечно же, скажется на урожае.

В магистральный канал «Дос­тык» в первой декаде мая при плане 425,7 млн было сброшено 326,6 млн кубов воды. Дефицит – почти четверть от зап­ланированного объема. А в магистральные каналы «Зах», «Ханым» и «Улкен Келес» при плане 24,2 млн кубов фактически поступило 10,1 млн кубов воды. Потребность в орошении удовлетворена только на 58%. Из-за невозможности своевременно «напоить» посевы ежегодно в вегетационный период у сельхозпроизводителей возникает недовольство из-за несвоевременной подачи поливной воды. С этой проблемой пришлось столк­нуться и в этом году.

Участники заседания отмечали необходимость на уровне Правительства проработать вопрос своевременной подачи воды по межгосударственным каналам в соответствии с утвержденным лимитом.

– Мы приехали сюда, чтобы пос­лушать акимов районов, непос­редственно аграриев, получить от них предложения, посмотреть, в каком состоянии находятся некоторые водные объекты, – прокомментировал итоги выезд­ного заседания комитета Сената Руслан Манатаев. – Эта работа совместная. Обеспечением поливной водой сейчас занимает­ся Минэкологии, но от этого зависит конечный результат, урожай сельскохозяйст­венной продукции. Значит, мы должны все сообща работать. Для этого обмениваемся текущей информацией, планами по инвестиционным проектам, чтобы синхронизировать наши действия и своевременно дать земледельцам воду.

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