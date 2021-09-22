Как напрямую связаться с главами департаментов по обеспечению качества в сфере образования

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Для оперативного реагирования на обращения граждан опубликованы мобильные номера первых руководителей департаментов по обеспечению качества в сфере образования во всех регионах страны, а также их заместителей, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.
Казахстанцы смогут напрямую сообщать руководителям территориальных департаментов о каких-либо проблемах в сфере образования. К примеру, о привлечении педагогов к несвойственным функциям, нарушениях педагогической этики, отсутствии или неисправности элементов систем безопасности в организациях образования (камеры видеонаблюдения, тревожные кнопки) и др.
Отметим, что ранее Комитет по обеспечению качества в сфере образования и науки опубликовал телефоны горячей линии для обращений казахстанцев.
За минувшие выходные в Комитет поступило около 300 звонков и сообщений. В соответствии с полученной информацией сотрудники КОКСОН МОН РК ведут необходимую работу.
Напомним, что в начале учебного года министр образования и науки РК поручил оперативно рассматривать обращения, жалобы и предложения граждан руководителям управлений образования, которые находятся в ведении местных исполнительных органов (акиматов). Они курируют вопросы, связанные со школами и организацией всего учебного процесса.
Граждане могут напрямую обращаться к ответственным лицам и своевременно получать обратную связь и информацию о принятых мерах.Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования города Нур-Султана Куптлеуова Багымкул Абубакировна
колл-центр: 8 (7172) 51-69-85
сотовый номер: 8701 606 61 00
Facebook – Багым Куптлеуова https://m.facebook.com/profile.php?id=100049730842481&ref=content_filter
Instagram - Багым Куптлеуова https://www.instagram.com/bagymkuptleuova/
Заместитель: Көзкеева Раушан Асхатқызы – 8702 402 07 76 Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования города Алматы Ермекбаева Гульнар Омирбековна
колл-центр: 8 (727) 225-18-86
сотовый номер: 8701 166 52 66
Facebook – Гульнара Ермекбаева https://www.facebook.com/profile.php?id=100050658304029
Instagram - Гульнара Ермекбаева https://www.instagram.com/ermekbaeva.gulnara/
Заместитель: Омарова Гульдана Турдахыновна – 8701 376 47 37 Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования города Шымкента Шамшиева Нургуль Акылбековна
колл-центр: 8 (7252) 53-70-03, 53-70-06
сотовый номер: 8701 501 20 40
Facebook – Нургуль Шамшиева https://www.facebook.com/profile.php?id=100055902307681
Instagram - Нургуль Акылбековна Шамшиева https://www.instagram.com/nurtate.sh/ Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Акмолинской области Алтаев Серик Табылдинович
колл-центр: 8 (7162) 31-56-93
сотовый номер: 8701 385 27 49
Facebook – Серик Алтаев https://www.facebook.com/profile.php?id=100024265637115
Instagram - Серик Алтаев https://www.instagram.com/serik5642/
Заместитель: Тасбулатова Гульнара Турлыбековна – 8775 550 97 50 Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Актюбинской области Кузембаева Булбул Бисембаевна
колл-центр: 8 (7132) 41-44-58, 8747 250 38 50
сотовый номер: 8771 784 84 39
Facebook – Булбул Кузембаева https://www.facebook.com/profile.php?id=100015138219150
Instagram - Бұлбұл Күзембаева https://www.instagram.com/k.bulbul78/
Заместитель: Мухамбеталина Жанар Тыныштыковна – 8771 843 33 17 Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Алматинской области Кабимолдаева Сауле Нурахановна
колл-центр: 8 (7282) 40-12-34
сотовый номер: 8701 577 1142
Facebook – Сауле Кабимолдаева https://www.facebook.com/kabimoldaeva.s
Instagram - Сауле Кабимолдаева https://www.instagram.com/kabimoldaevas/
Заместитель: Кулахметова Айымгуль Саиновна – 8702 257 37 90 Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Атырауской области Сулейменова Гулназ Туралиевна
колл-центр: 8 (7122) 27-60-12
сотовый номер: 8775 331 66 21
Facebook – Gulnaz Suleymenova https://www.facebook.com/gulnaz.suleymen.5
Instagram – Сулейменова Гульназ Туралиевна https://www.instagram.com/suleimenova_gulnaz.t/
Заместитель: Таишев Бердибек Еркинбекович – 8702 352 74 00 Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Западно-Казахстанской области Сарсенгалиева Гулнара Акмурзиевна
колл-центр: 8 (7112) 51-05-28
сотовый номер: 8778 153 37 08, 8747 544 28 12
Facebook – Гулнара Сарсенгалиева https://www.facebook.com/profile.php?id=100004608614257
Instagram – Гулнара Сарсенгалиева https://www.instagram.com/gulnara_sardkso/
Заместитель: Батыргалиева Луара Кайрекеновна – 8777 468 85 37, 8747 475 25 31 Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Жамбылской области Ускумбаева Дамеш Чайкаевна
колл-центр: 8 (7262) 45-11-22
сотовый номер: 8702 000 05 20
Facebook – Damesh Uskumbaeva https://www.facebook.com/damesh.uskumbaeva
Instagram - Ускумбаева Дамеш Шайхықызы https://www.instagram.com/damesh_uskumbaeva/
Заместитель: Атенов Жасулан Бекболатович – 8778 000 66 88 Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Карагандинской области Мусин Санат Кабиденович
колл-центр: 8 (7212) 50-25-11
сотовый номер: 8778 665 71 49
Facebook – Санат Мусин https://www.facebook.com/sanat.mussin
Заместитель: Акпарова Шынар Куанышовна – 8705 769 16 71 Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Костанайской области Каппасов Орал Кабиевич
колл-центр: 8 (7142) 53-52-66, 8 (7142) 54-71-14
сотовый номер: 8776 716 11 55
Facebook – Орал Каппасов https://www.facebook.com/profile.php?id=100040225147466
Instagram - Орал Каппасов https://www.instagram.com/oral_kappasov/
Заместитель: Мальгаева Алёна Сарсенбаевна – 8775 689 93 85 Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Кызылординской области Даулетова Галия Ногаевна
колл-центр: 8 (7242) 27-05-47
сотовый номер: 8701 566 10 79
Facebook – Галия Даулетова https://www.facebook.com/profile.php?id=100004918306265
Заместитель: Мырзағалиева Айгүл Абайқызы – 8701 432 28 34 Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Мангистауской области Есболат Омирзак Кенганович
колл-центр: 8 (7292) 40-01-30
сотовый номер: 8702 468 46 45
Facebook – Есболат Өмірзақ https://m.facebook.com/profile.php?id=100032465723485
Instagram - Есболат Өмірзақ https://www.instagram.com/omirzakesbolat/
Заместитель: Жұмалиев Тәттімбет Қайырбекұлы – 8775 551 55 50
Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Павлодарской области Аязбаев Еркимбек Мухатаевич
колл-центр: 8 (7182) 61-82-66
сотовый номер: 8775 612 28 01
Facebook – Еркимбек Аязбаев https://www.facebook.com/ayazbaeverkymbek
Instagram - Еркимбек Аязбаев https://www.instagram.com/erkimbekayazbayev/
Заместитель: Уздембаева Гульнара Каиртасовна – 8702 464 76 92 Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Северо-Казахстанской области Сураганова Айнагуль Агыбаевна
колл-центр: 8 (7152) 49-39-66
сотовый номер: 8705 701 23 74
Facebook – Айнагуль Сураганова https://www.facebook.com/profile.php?id=100037868657891
Instagram - Айнагуль Сураганова https://www.instagram.com/aynagulsuraganova/
Заместитель: Ильясова Галия Ситахметовна – 8702 590 58 29 Исполняющий обязанности руководителя Департамента по обеспечению качества в сфере образования Туркестанской области Шербаев Кудайберген Каипбекович
колл-центр: 8 (72533) 57-555, 8 (72533) 57-554, 8 (72533) 57-576
сотовый номер: 8707 806 48 07
Facebook – Кудайберген Шербаев https://www.facebook.com/profile.php?id=100026872122404 Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Восточно-Казахстанской области Махсутова Зейнеп Абдыжусуповна
колл-центр: 8 (7232) 21-65-38
сотовый номер: 8702 286 01 31
Facebook – Зейнеп Махсутова https://www.facebook.com/profile.php?id=100047592999685
Instagram - Зейнеп Махсутова https://www.instagram.com/zeinep175/
Заместитель: Камбетов Жумабек Зиябекович – 8777 633 10 10