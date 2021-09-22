Как напрямую связаться с главами департаментов по обеспечению качества в сфере образования

Общество
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Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Для оперативного реагирования на обращения граждан опубликованы мобильные номера первых руководителей департаментов по обеспечению качества в сфере образования во всех регионах страны, а также их заместителей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.    

Казахстанцы смогут напрямую сообщать руководителям территориальных департаментов о каких-либо проблемах в сфере образования. К примеру, о привлечении педагогов к несвойственным функциям, нарушениях педагогической этики, отсутствии или неисправности элементов систем безопасности в организациях образования (камеры видеонаблюдения, тревожные кнопки) и др.

Отметим, что ранее Комитет по обеспечению качества в сфере образования и науки опубликовал телефоны горячей линии для обращений казахстанцев.

За минувшие выходные в Комитет поступило около 300 звонков и сообщений. В соответствии с полученной информацией сотрудники КОКСОН МОН РК ведут необходимую работу.

Напомним, что в начале учебного года министр образования и науки РК поручил оперативно рассматривать обращения, жалобы и предложения граждан руководителям управлений образования, которые находятся в ведении местных исполнительных органов (акиматов). Они курируют вопросы, связанные со школами и организацией всего учебного процесса.

Граждане могут напрямую обращаться к ответственным лицам и своевременно получать обратную связь и информацию о принятых мерах.


Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования города Нур-Султана Куптлеуова Багымкул Абубакировна

колл-центр: 8 (7172) 51-69-85

сотовый номер: 8701 606 61 00

Facebook – Багым Куптлеуова

https://m.facebook.com/profile.php?id=100049730842481&ref=content_filter

Instagram - Багым Куптлеуова

https://www.instagram.com/bagymkuptleuova/

Заместитель: Көзкеева Раушан Асхатқызы – 8702 402 07 76


Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования города Алматы Ермекбаева Гульнар Омирбековна

колл-центр: 8 (727) 225-18-86

сотовый номер: 8701 166 52 66

Facebook – Гульнара Ермекбаева

https://www.facebook.com/profile.php?id=100050658304029

Instagram - Гульнара Ермекбаева

https://www.instagram.com/ermekbaeva.gulnara/

Заместитель: Омарова Гульдана Турдахыновна – 8701 376 47 37


Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования города Шымкента Шамшиева Нургуль Акылбековна

колл-центр: 8 (7252) 53-70-03, 53-70-06

сотовый номер: 8701 501 20 40

Facebook – Нургуль Шамшиева

https://www.facebook.com/profile.php?id=100055902307681

Instagram - Нургуль Акылбековна Шамшиева

https://www.instagram.com/nurtate.sh/


Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Акмолинской области Алтаев Серик Табылдинович

колл-центр: 8 (7162) 31-56-93

сотовый номер: 8701 385 27 49

Facebook – Серик Алтаев

https://www.facebook.com/profile.php?id=100024265637115

Instagram - Серик Алтаев

https://www.instagram.com/serik5642/

Заместитель: Тасбулатова Гульнара Турлыбековна – 8775 550 97 50


Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Актюбинской области Кузембаева Булбул Бисембаевна

колл-центр: 8 (7132) 41-44-58, 8747 250 38 50

сотовый номер: 8771 784 84 39

Facebook – Булбул Кузембаева

https://www.facebook.com/profile.php?id=100015138219150

Instagram - Бұлбұл Күзембаева

https://www.instagram.com/k.bulbul78/

Заместитель: Мухамбеталина Жанар Тыныштыковна – 8771 843 33 17


Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Алматинской области Кабимолдаева Сауле Нурахановна

колл-центр: 8 (7282) 40-12-34

сотовый номер: 8701 577 1142

Facebook – Сауле Кабимолдаева

https://www.facebook.com/kabimoldaeva.s

Instagram - Сауле Кабимолдаева

https://www.instagram.com/kabimoldaevas/

Заместитель: Кулахметова Айымгуль Саиновна – 8702 257 37 90


Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Атырауской области Сулейменова Гулназ Туралиевна

колл-центр: 8 (7122) 27-60-12

сотовый номер: 8775 331 66 21

Facebook – Gulnaz Suleymenova

https://www.facebook.com/gulnaz.suleymen.5

Instagram – Сулейменова Гульназ Туралиевна

https://www.instagram.com/suleimenova_gulnaz.t/

Заместитель: Таишев Бердибек Еркинбекович – 8702 352 74 00


Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Западно-Казахстанской области Сарсенгалиева Гулнара Акмурзиевна

колл-центр: 8 (7112) 51-05-28

сотовый номер: 8778 153 37 08, 8747 544 28 12

Facebook – Гулнара Сарсенгалиева

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004608614257

Instagram – Гулнара Сарсенгалиева

https://www.instagram.com/gulnara_sardkso/

Заместитель: Батыргалиева Луара Кайрекеновна – 8777 468 85 37, 8747 475 25 31


Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Жамбылской области Ускумбаева Дамеш Чайкаевна

колл-центр: 8 (7262) 45-11-22

сотовый номер: 8702 000 05 20

Facebook – Damesh Uskumbaeva

https://www.facebook.com/damesh.uskumbaeva

Instagram - Ускумбаева Дамеш Шайхықызы

https://www.instagram.com/damesh_uskumbaeva/

Заместитель: Атенов Жасулан Бекболатович – 8778 000 66 88


Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Карагандинской области Мусин Санат Кабиденович

колл-центр: 8 (7212) 50-25-11

сотовый номер: 8778 665 71 49

Facebook – Санат Мусин

https://www.facebook.com/sanat.mussin

Заместитель: Акпарова Шынар Куанышовна – 8705 769 16 71


Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Костанайской области Каппасов Орал Кабиевич

колл-центр: 8 (7142) 53-52-66, 8 (7142) 54-71-14

сотовый номер: 8776 716 11 55

Facebook – Орал Каппасов

https://www.facebook.com/profile.php?id=100040225147466

Instagram - Орал Каппасов

https://www.instagram.com/oral_kappasov/

Заместитель: Мальгаева Алёна Сарсенбаевна – 8775 689 93 85


Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Кызылординской области Даулетова Галия Ногаевна

колл-центр: 8 (7242) 27-05-47

сотовый номер: 8701 566 10 79

Facebook – Галия Даулетова

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004918306265

Заместитель: Мырзағалиева Айгүл Абайқызы – 8701 432 28 34


Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Мангистауской области Есболат Омирзак Кенганович

колл-центр: 8 (7292) 40-01-30

сотовый номер: 8702 468 46 45

Facebook – Есболат Өмірзақ

https://m.facebook.com/profile.php?id=100032465723485

Instagram - Есболат Өмірзақ

https://www.instagram.com/omirzakesbolat/

Заместитель: Жұмалиев Тәттімбет Қайырбекұлы – 8775 551 55 50


Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Павлодарской области Аязбаев Еркимбек Мухатаевич

колл-центр: 8 (7182) 61-82-66

сотовый номер: 8775 612 28 01

Facebook – Еркимбек Аязбаев

https://www.facebook.com/ayazbaeverkymbek

Instagram - Еркимбек Аязбаев

https://www.instagram.com/erkimbekayazbayev/

Заместитель: Уздембаева Гульнара Каиртасовна – 8702 464 76 92


Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Северо-Казахстанской области Сураганова Айнагуль Агыбаевна

колл-центр: 8 (7152) 49-39-66

сотовый номер: 8705 701 23 74

Facebook – Айнагуль Сураганова

https://www.facebook.com/profile.php?id=100037868657891

Instagram - Айнагуль Сураганова

https://www.instagram.com/aynagulsuraganova/

Заместитель: Ильясова Галия Ситахметовна – 8702 590 58 29


Исполняющий обязанности руководителя Департамента по обеспечению качества в сфере образования Туркестанской области Шербаев Кудайберген Каипбекович

колл-центр: 8 (72533) 57-555, 8 (72533) 57-554, 8 (72533) 57-576

сотовый номер: 8707 806 48 07

Facebook – Кудайберген Шербаев

https://www.facebook.com/profile.php?id=100026872122404


Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Восточно-Казахстанской области Махсутова Зейнеп Абдыжусуповна

колл-центр: 8 (7232) 21-65-38

сотовый номер: 8702 286 01 31

Facebook – Зейнеп Махсутова

https://www.facebook.com/profile.php?id=100047592999685

Instagram - Зейнеп Махсутова

https://www.instagram.com/zeinep175/

Заместитель: Камбетов Жумабек Зиябекович – 8777 633 10 10


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