Политика Как Назарбаеву удалось уберечь Казахстан от крупных социальных потрясений на заре независимости – статья Ермухамет Ертысбаев, общественный деятель

Казахстан подошел к символической дате – 30-летию Независимости – в очень хорошем состоянии. Несмотря на то что последние два года весь мир находится под давлением глобального коронакризиса, у нас много поводов для радости – экономика показывает рост, люди в своем большинстве защищены от новой инфекции, в стране царит политическая стабильность. Были ли эти три десятилетия простыми? Так сказать нельзя. На самой заре независимости нам пророчили балканский сценарий. Да и в целом у международных наблюдателей перед глазами была тревожная картина: постсоветские страны после парада суверенитетов начало трясти.



В чем причина того, что мы вышли из, по сути, геополитического кризиса без больших потрясений? Карабахский конф­ликт полыхал и тогда – в 90-х. Россия, раздираемая внутренними противоречиями, прошла через две чеченские войны и чрезвычайные ситуации, вызванные политическим напряжением – ГКЧП, расстрел Белого дома, тяжелейший конфликт со старыми красными директорами и коммунистами. Много где происходили межэтнические конфликты – общества, не знавшие национализма, оказывались одурманены им и доходили до этнических чисток. Уже в XXI веке Украина и Кыргызстан пережили не одну и не две революции. Где-то это приводило к потере управляемости, а где-то – и к потере территорий, войне.



Могли бы мы оказаться в подобной ситуации? Безус­ловно, так и было бы, если бы страной в самом начале независимости руководил не Назарбаев, а кто-то другой. Фактор личности в истории оказался решающим. Удивительно, но Елбасы вынес главные уроки прежде всего из перестройки и распада СССР – в момент, пока не построена экономическая база, нельзя превращать страну в говорильню. Противоречиям нет места там, где нет материальных ресурсов. Два значимых его манифеста, которые выражаются в идеологических максимах – «сначала – экономика, потом – политика» и «без правых и левых», стали главенствующими принципами развития Казахстана. Без единения, без устранения противоречий и разногласий невозможно было к началу нового тысячелетия выйти на тот рост экономики, который мы видели.



В 1991 году Назарбаев получил 98% голосов от граждан Казах­стана, и это был мандат доверия на грядущие два с половиной десятилетия правления. Почему был такой экстраординарный результат? Потому что Первый Президент смог сложные и противоречащие, по сути, мировоззрению советского человека идеи о построении рыночной экономики и совершенно нового капиталистического общества очень просто и понятно донести до граж­дан только созданной страны. Я отлично помню, как нас всех захлестнули эти идеи и как мы, еще не зная ничего о том, куда идем, доверились Лидеру государства. Другого выбора тогда на самом деле не было. Альтернативой был хаос и социальные катастрофы.



Назарбаев с самого начала положил в основу внутренней политики предельный прагматизм, открытость новому, предсказуе­мость политики и мобилизацион­ное объединение граждан. Обретение независимости – это, с одной стороны, закономерный итог шедших исторических процессов, а с другой стороны – чрезвычайная ситуация. Оказавшись в ней, никто не имеет рецептов, как строить экономические и политические институты, как обеспечивать стабильность в многосоставном обществе, где столько национальностей и столько религиозных конфессий. Тогда это было угрозой, сейчас оказалось богатством – иметь такой разнородный и сложный народ, который живет в мире и согласии.



Внешняя политика оказалась продолжением внутренней. Не просто закрыв полигон, а отказавшись от ядерного оружия, Назарбаев быстро продемонст­рировал всему миру свою открытость, миролюбие и желание сотрудничать со всеми конструктивными силами. Это привело к тому, что Казахстан стал лидером региона по привлечению инвестиций. Сейчас мы имеем роскошь – рассуждать о том, что Казахстан должен постепенно идти к диверсификации экономики и направлять ресурсы на «зеленый» переход.



В момент, когда единовременно была разрушена вся инфраструктура и все цепочки поставок товаров, ставки были высоки, и нужны были быстрые решения, благодаря которым мы могли бы выйти из экономического кризиса. За 30 лет Казахстан привлек 330 млрд долларов иностранных инвестиций из более чем 120 стран. Эта цифра – выражение тех усилий, которые Назарбаев­ предпринял ради страны.



Тот путь, который Казахстан проделал за 30 лет, некоторые страны проходят за более долгий срок. Им приходится прорываться через внутренние противоречия, бороться с внешними врагами и заниматься, возможно, популизмом, чтобы привлечь на свою сторону избирателей и партнеров. Казахстан избежал этого. Нам удалось сохранить лицо, сохранить отношения даже с теми партнерами, которые конфликтуют между собой, – Китай, Россия и США, несмотря на их противоречия, самые важные для нас государства не только из-за соседства или количества инвестиций, но и из-за тех отношений, которые у нас сложились за эти 30 лет.



За это время в США сменились шесть президентов, в России прошло два транзита власти, а в Китае страной руководит уже третье поколение управленцев, выращенных Компартией. Несмотря на историческую динамику, Елбасы удавалось сохранять отношения со всеми: и с правыми, и с левыми, и с консерваторами, и с прогрессистами. Он выстроил оптимальную модель многовекторной политики, которая до сих пор сохраняет актуальность, несмотря на чрезвычайную ситуацию в мире, когда, казалось бы, все сломалось в один миг.



На последнем этапе своего президентства, кроме того, ­Назарбаев стал готовить страну к будущему, которое тоже обещает быть сложным. Наша экономика построена на добыче ресурсов, которые к 2050 году окажутся не нужны из-за перехода на «зеленые» источники энергии. Это значимый вызов, который требует радикального переуст­ройства всего уклада нашей экономики. Именно поэтому оказались актуальны 5 институциональных реформ, которые перезагрузили корневые настройки государства и государст­венного мышления в принципе. Оттуда пришли инновационные институты – например, МФЦА, который должен обеспечить и приток новых, более качественных инвестиций в страну, и цифровизацию, и «зеленый» рост.



Елбасы как истинный Лидер нации заложил институциональный фундамент. И очень важно, что в каждом его творении, будь то система управления или столица, заложены черты его характера. И одно из важнейших его качеств – это умение оказываться в выигрыше тогда, когда весь мир штормит. Так было в самом начале независимости, и это качество, переданное всей системе, заложенное в ее основу, поможет ей далее.



Важно и то, как Елбасы организовал передачу президентской власти. Последние 2,5 года в Казахстане прошли под знаком транзита. Преемник Назарбаева­ – Президент Касым-Жомарт Токаев – наиболее достойный из всех, кто мог бы возглавить государство, продемонстрировал, что он может быть продолжателем курса Первого Президента и вести страну к прогрессу через новый этап реформ.



Елбасы отлично понимал, что новые вызовы требуют нового поколения руководителей. Общество Казахстана за прошедшие 30 лет значительно усложнилось, обросло материальной базой и стало готово принимать на себя политическую ответственность за происходящее в стране. Поэтому курс на политические реформы, взятый Токаевым, демонстрирует успешность – мы проходим через постепенное налаживание общественного диалога, через выборы акимов, чего никогда не было. Постепенно в стране формируется совершенно новый общественный договор, где за стабильность отвечает не только лидер, но и те, кто готов брать на себя ответственность за эту ценность – независимость страны.



Был ли подобный ход очевидным? Я могу сказать, что не был. Проще всего ничего не менять, пока оно работает. Однако и Елбасы, и Токаев отлично понимают, в какое турбулент­ное время мы все живем, и что стране требуется регулярная встряска, чтобы идти по пути прогресса. Поэтому была перезагружена полностью система государственного управления, и госпрограммы заменили на нацпроекты, поэтому выборы акимов будут теперь проходить все чаще и чаще.



Безусловно, мы не знаем, что будет дальше. Мы не уверены, что пандемия закончится через год или два, что на смену ей не придет другая, что никакие региональные конфликты не испортят внешний фон. Однако независимость, которая, как мы уже не раз убедились, была добыта Назарбаевым для всего народа, останется с нами, потому что ничего более дорогого у нас нет. И потому что в ее основании находятся принципы Елбасы – единение, открытость, прагматизм.



Ключевым институтом, обеспечивающим Казахстану и стабильность, и небывалый рост, и способность противостоять глобальным кризисам, оказался институт президентства. Поэтому Елбасы и говорил о том, что обществу, а в особенности членам партии «Nur Otan», нужно сплотиться вокруг Главы государства. Это наш рецепт стабильности, это наш символ независимости – сильный Президент, который у Казахстана всегда был и всегда будет.

