В мире
Как наживаются на пандемии мошенники и грабители, пока мир борется с COVID-19
Екатерина Елисеева
Пока страны и народы борются с распространением смертельного вируса, находятся те, кто изо всех сил старается нажиться на пандемии. Где-то крадут с аптечных складов лекарства, чтобы продать их втридорога, где-то мародерствуют по закрытым из-за карантина магазинам и предприятиям, пишет "Казахстанская правда".

Воры добрались даже до Европарламента. Мировые СМИ 2 июля сообщили, что около 50 офисов евродепутатов были ограблены во время карантина. Когда депутаты вернулись на работу после окончания самоизоляции, то обнаружили, что кто-то копался в бумагах и вынес из кабинетов компьютеры, планшеты и другие ценные вещи.

В Италии кризисом из-за карантинных мер воспользовалась мафия. Представители преступных групп приходят к бизнесменам и предлагают выручить их в сложной экономической ситуации, вытащить из банкротства, раздают крупные суммы с добрыми улыбками на лицах. А через какое-то время выясняется: деньги не просто даны взаймы, а под грабительские проценты. По некоторым займам они составляют до 1 000%, и кредитор приходит за выросшей суммой через несколько месяцев уже без улыбки и с пистолетом.

По сведениям итальянского МВД, ростовщичество – единственный вид преступной деятельности, который продемонстрировал рост за период пандемии, с конца марта по конец июня число незаконных займов выросло почти на 10%.

"Благодаря доходам от наркоторговли организованная преступность может ответить на потребности нуждающихся людей или оказавшихся в тяжелом положении предприятий, подменив собой банки и государство", – отметил один из миланских прокуроров, выступая в СМИ.

Ранее процветавшие предприниматели из сферы туризма, гостиничного бизнеса и строительства теперь вынуждены впервые в жизни связываться с мафиозными группами. По данным следствия, представители тех же кланов, что занимаются ростовщичеством, вышли на рынок санитарной продукции и захватили такие секторы, как импорт масок и утилизация больничных отходов.

Мало, кто готов открыто пойти против кредиторов, которые могут быть связаны с самыми опасными кланами страны. При этом вливания "грязных" денег в незаконный бизнес на территории Италии оцениваются в 30 млрд евро в год, такие финансовые возможности дают мафии контроль над всем бизнесом в стране.

По словам юристов, мафиозные кредиторы отмечают помимо дня возврата денег еще одну дату – намеченные на 2021 год выборы.

"Благодетели" не забудут напомнить о благодарности должникам, когда те пойдут на выборы. Рос­товщичество лежит в основе такого явления, как голосование в обмен. Иначе говоря, должникам придется за смягчение условий кредита оказать услугу: поддержать на местных выборах кандидата, который удобен для мафиозного клана", – предупреждает адвокат Винченца Рандо.

Пока в Европе посягают на Европарламент и загоняют людей в долговые ямы, в Пакистане открыли бизнес на крови. В буквальном смысле. Кровь пациентов, переболевших коронавирусом, на черном рынке в этой стране продается за большие деньги. Как сообщает The Guardian со ссылкой на местных медиков, цена за сдачу крови составляет от 950 до 3,5 тыс. фунтов стерлингов.

Семьи заболевших COVID-19 готовы заплатить такие деньги, ибо верят, что именно кровь переболевших – "чудо-средство", которое спасет их близких.

В интервью изданию медики описали сделки между родственниками тех, кто заразился коронавирусом, и уже переболевшими семьями.

"Больницы в этом не участвуют, но сделки заключались у меня на глазах. Родные или близкие пациентов приходят к тем, кто уже выздоровел, и просят их стать донорами крови. Дальше они идут в частную лабораторию и получают из "донорской" крови плазму", – рассказал журналистам врач из государственной больницы Исламабада.

Популярное

Все
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 22 июля
Лжегенерала в Казахстане осудили за подстрекательство к даче взятки
Крупная американская компания перенесла производство из России в Казахстан
В каком случае введут локдаун в Казахстане, рассказали в Минздраве
Опубликован рейтинг ведущих вузов-2022
Первая казахстанская автокоманда отправилась в путешествие вокруг света
Эксперимент с телефонным отслеживанием правонарушителей в Актобе дает первые плоды
Еще один заповедник Казахстана вошел во Всемирную сеть ЮНЕСКО
Как будет развиваться концепция "слышащего государства" в Казахстане – интервью
Испытано на себе: туристический маршрут для всей семьи
Медицина постковидного периода
Время учить казахский
Центральная Азия: сплоченность и сотрудничество в интересах развития
Пленительные французские мелодии
Пугающая статистика
Работать должна молодежь
Что в имени твоем?
Дело мастера боится
С рекордом первенства планет!
Путь добрых дел
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Закон Республики Казахстан
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 июля
Как Казахстану привлечь зарубежные компании на свою территорию
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
Жуткое убийство из прошлого
Непривычную резкость оценок Токаева на заседании Правительства отметил доктор экономических наук
Двух парней жестоко избили из-за небольшого ДТП в Алматы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 17 июля
Новый прогноз по коронавирусу на три месяца озвучили в Минздраве Казахстана
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
Следы обитания древних людей ищут в Казахстане ученые-археологи
Глава Минздрава высказалась о запрете абортов в Казахстане
"Доказательство" создания вируса оспы обезьян в лаборатории обсуждают в Казнете
Защищающие права банковских заемщиков поправки вступили в силу в Казахстане
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
45-градусная жара придет в Казахстан
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Что происходит с тенге – свежие данные
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения

Читайте также

В мире , Россия
Россия расширила список недружественных стран
Общество , В мире
Бутан решил ввести самый большой в мире туристический сбор
Политика , В мире
Президентом Индии стала женщина
В мире , США
Байден сдал положительный тест на COVID-19

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]