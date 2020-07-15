В мире Как наживаются на пандемии мошенники и грабители, пока мир борется с COVID-19 Екатерина Елисеева

Пока страны и народы борются с распространением смертельного вируса, находятся те, кто изо всех сил старается нажиться на пандемии. Где-то крадут с аптечных складов лекарства, чтобы продать их втридорога, где-то мародерствуют по закрытым из-за карантина магазинам и предприятиям, пишет "Казахстанская правда".



Воры добрались даже до Европарламента. Мировые СМИ 2 июля сообщили, что около 50 офисов евродепутатов были ограблены во время карантина. Когда депутаты вернулись на работу после окончания самоизоляции, то обнаружили, что кто-то копался в бумагах и вынес из кабинетов компьютеры, планшеты и другие ценные вещи.



В Италии кризисом из-за карантинных мер воспользовалась мафия. Представители преступных групп приходят к бизнесменам и предлагают выручить их в сложной экономической ситуации, вытащить из банкротства, раздают крупные суммы с добрыми улыбками на лицах. А через какое-то время выясняется: деньги не просто даны взаймы, а под грабительские проценты. По некоторым займам они составляют до 1 000%, и кредитор приходит за выросшей суммой через несколько месяцев уже без улыбки и с пистолетом.



По сведениям итальянского МВД, ростовщичество – единственный вид преступной деятельности, который продемонстрировал рост за период пандемии, с конца марта по конец июня число незаконных займов выросло почти на 10%.



"Благодаря доходам от наркоторговли организованная преступность может ответить на потребности нуждающихся людей или оказавшихся в тяжелом положении предприятий, подменив собой банки и государство", – отметил один из миланских прокуроров, выступая в СМИ.



Ранее процветавшие предприниматели из сферы туризма, гостиничного бизнеса и строительства теперь вынуждены впервые в жизни связываться с мафиозными группами. По данным следствия, представители тех же кланов, что занимаются ростовщичеством, вышли на рынок санитарной продукции и захватили такие секторы, как импорт масок и утилизация больничных отходов.



Мало, кто готов открыто пойти против кредиторов, которые могут быть связаны с самыми опасными кланами страны. При этом вливания "грязных" денег в незаконный бизнес на территории Италии оцениваются в 30 млрд евро в год, такие финансовые возможности дают мафии контроль над всем бизнесом в стране.



По словам юристов, мафиозные кредиторы отмечают помимо дня возврата денег еще одну дату – намеченные на 2021 год выборы.



"Благодетели" не забудут напомнить о благодарности должникам, когда те пойдут на выборы. Рос­товщичество лежит в основе такого явления, как голосование в обмен. Иначе говоря, должникам придется за смягчение условий кредита оказать услугу: поддержать на местных выборах кандидата, который удобен для мафиозного клана", – предупреждает адвокат Винченца Рандо.



Пока в Европе посягают на Европарламент и загоняют людей в долговые ямы, в Пакистане открыли бизнес на крови. В буквальном смысле. Кровь пациентов, переболевших коронавирусом, на черном рынке в этой стране продается за большие деньги. Как сообщает The Guardian со ссылкой на местных медиков, цена за сдачу крови составляет от 950 до 3,5 тыс. фунтов стерлингов.



Семьи заболевших COVID-19 готовы заплатить такие деньги, ибо верят, что именно кровь переболевших – "чудо-средство", которое спасет их близких.



В интервью изданию медики описали сделки между родственниками тех, кто заразился коронавирусом, и уже переболевшими семьями.



"Больницы в этом не участвуют, но сделки заключались у меня на глазах. Родные или близкие пациентов приходят к тем, кто уже выздоровел, и просят их стать донорами крови. Дальше они идут в частную лабораторию и получают из "донорской" крови плазму", – рассказал журналистам врач из государственной больницы Исламабада.

