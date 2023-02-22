С каждыми днем наша жизнь становится все более виртуальной. В ней все искусственно и, можно сказать, готово к потреблению. Не надо думать, а нужно лишь нажать кнопку – на смартфоне, планшете или компьютере. Как не потерять себя в бесконечном потоке информации, фотографий, видеороликов?

Над этим вопросом задумался карагандинский фотограф Юрий Варыгин, готовя свою выставку с философским названием «Странный сад». Сейчас она проходит в Областном музее изобразительного искусства. Представлено более 50 снимков в стилях фотосюрреализма, фотографики, фотоабстракционизма и фотометафоры.

– Это мой подарок Караганде ко дню ее рождения, – говорит Юрий Варыгин. – Среди работ есть те, что посвящены городу, но география не важна, потому что выставка вовсе не об этом. Хочется «подтолкнуть» посетителей к размышлениям о смысле жизни, о том, откуда мы пришли, куда движемся и чего хотим достичь.

Его работы созданы не по обычному для фотографов принципу «увидел – снял – распечатал». Юрий Варыгин удлинил эту цепочку звеньями «додумал», «доработал», «получил новый смысл». Основу для каждой своей фотокартины мастер берет из жизни. Яркий тому пример – «Старый пастух». Запечатлено лицо аксакала в ушанке из овчины, на плечах у которого «стоят» кони.

– Этого пастуха я встретил в Кентских горах, в Каркаралинском районе, – рассказал Юрий Варыгин. – Человек оказался настолько интересен, фактурен, что заинтересовал меня. Я отснял много кадров, а потом начал использовать их в разных композициях. Знаете, я обычно сижу в мастерской, рассматриваю фотографии и начинаю фантазировать. Подбираю дополнительные снимки, соединяю их, делаю фотомонтаж. Так получается картина с новым смыслом.

Заслуженный художник Международной федерации фотоискусства (ЕFIAP) Юрий Варыгин посвятил любимому делу более 40 лет. Его выставки проходили в Австрии, Испании, Латвии, России и еще 40 странах. В копилке мастера около 90 медалей и премий, полученных за победу в казахстанских и международных фотоконкурсах. Юрий Спартакович работает в разных жанрах: портрет, пейзаж, стрит-фото. Каждый снимок он, понимая, что сделать это сложно, старается превратить в уникальную фотокартину.