Как не заболеть весной: 4 совета врачей

Из-за неусточивой погоды и авитаминоза весной у людей снижается иммунитет.

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Влажный, недостаточно теплый и уже неморозный воздух способствует размножению вирусов и микробов весной. Из-за неусточивой погоды, авитаминоза у людей снижается иммунитет и риск заразиться острыми респираторными инфекциями возрастает. Врачи дали 4 рекомендации для защиты от ОРВИ в весенний период, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

- Помимо полноценного питания помните о восполнении дефицита витаминов и микроэлементов;

- Рационально используйте силы орагнизма, чутко относитесь к его ежедневным потребностям;

- Увеличивайте пребывание на свежем воздухе в солнечную погоду, чаще провертривайте помещение, избегая свозняков;

- Следите за прогнозом погоды и одевайтесь многослойно, чтобы не перегреться и не переохладиться.