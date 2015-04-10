Как не зарыть деньги в землю Свежий выпуск 1122 Алевтина ДОНСКИХ, Алматы

На мировых финансовых рынках происходят почти тектонические движения. Мировые валюты и рынки неустойчивы. Понятно, что это волнует и казахстанцев, справедливо полагающих, что отголоски мировых финансовых проблем так или иначе задевают всех. Например, нынешняя резкая девальвация евро против доллара обесценила многие заначки. Люди, не зная, как реагировать на такие события, рефлексируют, то приобретая на максимуме курса евро или доллары, то спуская все накопления на бессмысленные покупки. Подобная рефлексия оборачивается не только индивидуальными потерями, но и вредна для всей финансовой сис­темы, поскольку может спровоцировать лавину паники. Поэтому сегодня поговорим о «правильном финансовом поведении» в эпоху турбулентности. Правильном – в смысле разумном. Экспертом сегодня согласился быть председатель правления банка «ЦентрКредит» Владислав ЛИ.

– Владислав Сединович, не девальвировал ли сегодня классичес­кий совет: хранить деньги в банке, причем диверсифицированно?

– Совет по-прежнему актуален: храните деньги в банках. Это безопасно. Напомню, государство гарантирует депозиты физических лиц в БВУ до 5 миллионов тенге. Что касается совета держать сбережения в трех валютах, то с учетом сущест­венной девальвации евро по отношению к доллару, мне кажется, самый разумный вариант – хранить половину накоплений в тенге, половину – в долларах.

– Сейчас столкнулись два направления: политика дедолларизации и ожидание девальвации. В итоге – смятение в умах. Может, решим реальную финансовую задачку? К примеру, есть свободная сумма в размере 360 тысяч тенге. Понятно, если ее держать дома, то роста никакого. Плюс инфляция и отмечаемое укрепление доллара...

– Поэтому накопленное лучше сохранять в банке. Если разместить на депозите в тенге 360 тысяч тенге с эффективной годовой ставкой 10,5%, то итоговая сумма составит 397 699,77 тенге. В долларах (для удобства счета округлим – 2 тысячи у. е.) ставка 3%. С учетом капитализации дохода итоговая сумма по этой ставке составит 2 060,83 доллара. Ну и если разделить сумму – 180 тысяч в тенге и 980 долларов, то накопления составят соответственно 198 849,89 тенге и 1 009,81 доллара. Цифры красноречивы, но выбор, как говорится, за вкладчиком.

Что касается гипотетической девальвации… При паритетном распределении валют на депозитах – 50 на 50 – будет нулевой баланс от курсовой корректировки. Мультивалютные вклады предлагают многие банки. Но, напомню, они автоматически не делают перевод из одной валюты в другую. Клиент должен сам дать приказ и в какой-то момент времени принять решение о конвертации.

– Есть некоторое беспокойство, что в рамках дедолларизации депозиты населения принудительно переведут в тенге…

– Ни у кого даже близко нет «конфискационных» идей. Это не рыночно. Дедолларизация лишь означает пакет каких-то стимулирующих экономических мер для того, чтобы увеличить – в силу более выгодного предложения – переток депозитов с доллара в тенге.

– Люди очень чувствительны к слухам. Особенно когда речь идет об их личных накоплениях, «своих кровных». Реагируя на слухи, они нередко досрочно закрывают депозиты, конвертируют их в другую валюту, прячут в кубышку или закупают вал ненужных товаров и продуктов впрок. Можно ли цифрами доказать, что рефлекторно принятое решение чревато большими потерями?

– Я бы уточнил термин: не потерял, а не дозаработал. То есть не получил планируемый доход, когда закрыл депозит досрочно. В этом случае лучше, если доход капитализируется, к примеру, ежемесячно. Есть потери на курсовой разнице в обменных пунктах. Цена продажи и покупки порой достигает 1–2 тенге. И если часто переводить валюты (например, на слухах о девальвации купить большую сумму в долларах, а потом, когда срочно потребовались тенге, снова поменять), то можно растерять весь годовой доход. В итоге совокупные потери будут соизмеримы с тем доходом, который можно было получить по депозиту.

К примеру, за 2014 год курс практически не изменился. И если бы накопления в тенге оставались на депозите, то, как следует из вышеприведенного примера, они бы принесли в 3 раза больше дохода, чем в долларах. Что же касается девальвации, то это событие трудно прог­нозируемое. Когда же оно произошло, то закрывать тенговый депозит и покупать доллары уже не имеет смысла. Особенно если это не капитал в классическом понимании, а средства, которые впоследствии будут расходованы на текущие нужды в тенге.

– Рассмотрим «товарную» историю инвестирования. Декабрь в России показал, что есть такой сценарий «спасения» денег, как покупка дорогостоящих вещей, машин, квартир по старым ценам. Этому ажиотажу поддались и казахстанцы. В чем риск таких покупок, ведь не секрет, что многие ради них брали в долг?

– Делать такие спонтанные покупки за счет кредита совсем плохо. Первые месяцы 2015 года уже показали эти риски: теперь люди пытаются вернуть или продать ажиотажно скуп­ленные товары. Причем уже по более низким ценам. Но если человеку лично именно эта вещь нужна, если она дешевле, чем обычно, то нужно покупать. Рассматривать же покупку каких-то вещей как альтернативу денежным сбережениям – это плохо. Через какое-то время те же автомобили потеряют в цене 20–30%. Здесь надо руководствоваться здравым смыслом, не делать опрометчивых шагов. Неразумные покупки – это закапывание денег в землю.

– Будет ли квартира в такой ситуации разумной инвестицией?

– Вопрос неоднозначный. Если себе, на выгодных условиях, то ответ очевиден. Если же на ажиотаже как инвестиция, то не факт, что такая недвижимость скоро будет приносить доход. Вначале она повлечет дополнительные затраты на содержание. Второй риск – ее ликвидность. Деньги всегда ликвидны, даже если они обесценились. Не факт, что недвижимость быстро подорожает, особенно учитывая, на каком ажиотаже она покупалась. Не исключено, что и другие покупки в этом сегменте совершались с той же целью. Попробуйте ту же квартиру, которую вы месяц назад купили, продать. Ликвидность актива будет низкой. И продать ее можно быстро, если дать хороший дисконт. То есть придется либо держать и тратиться на содержание, либо продать себе в убыток.

Многие сдают в аренду. И это кажется выгодным. Но если подходить к вопросу с точки зрения выгоды, то следует сопоставить свои затраты на ремонт, содержание, реальный срок аренды с получаемым доходом. Ну и для большей уверенности сопоставить результат с доходами по той же сумме в тенговом и долларовом депозите.

Инвестиции в недвижимость в расчете на то, что она когда-то подорожает, – возможно. Но надо помнить, что есть экономический цикл, перио­ды роста и спада. В начале 2000-х годов начался период роста и продолжался до 2007 года. Поэтому инвес­тиции в недвижимость в тот период имели смысл. Потому что весь рынок находился в фазе роста. И вложив в недвижимость в 2002 году, можно было хорошо заработать в 2005–2007 годах, успев продать. Вложившись же на пике роста, люди попали в сложную ситуацию, поскольку затем начался спад на рынке. Многие серьезно пострадали, понесли серь­езные убытки.

– А как вам антикризисное вложение в золотые украшения и драгоценные камни?

– Золото, драгоценные камни, бриллианты, на мой взгляд, это деньги в землю. Конечно, для женщины они – приятная вещь и даже «лучшие друзья девушек». Но с точки зрения инвестиций это «дохлый номер». К примеру, в цене бриллианта заложены всевозможные прибыли, издержки, дизайн, транспорт… По­этому если промышленный бриллиант стоит, к примеру, 7 тысяч долларов, то продают его на рынке в десятки раз дороже. Безумная инвестиция. Это специфический товар, на который очень сложно найти массового покупателя. Ну а золото… В ломбарде его принимают по цене лома. Значения не имеет его возраст или художественная ценность. Так что рассматривать украшения как инвес­тиции – тоже профанация. Золотые монеты и слитки – это коллекционные изделия. Это товар для определенной группы, если они представляют нумизматическую ценность.

– Есть «народные финансисты», которые, открыв долларовые депозиты, остаются без денег и берут тенговый кредит на проживание... Как вам такая финансовая стратегия?

– Годовая эффективная ставка по необеспеченным кредитам очень высокая: 25–50% годовых. И человек добровольно берет на себя эти обязательства. Напомню, что последний случай корректировки курса оценивался в 19%. И они никак не укладываются в тот кредитный коридор. То есть никакой выгоды в такой народной хитрости. Банки считают все риски и закладывают в их процентную ставку. Причем банковские долги надо отдавать по-любому.

Честно говоря, банковский кредит в моем понимании – это стресс для любого нормального человека. Преж­де чем взять ссуду, надо посчитать, по силам ли она. И оправдывает ли те обстоятельства, из-за которых человек берет на себя такую нагрузку. По нашим же наблюдениям, многие люди не просчитывают рис­ки, не понимают всей ответственности и не готовятся к длительному процессу возврата долга…

…На этом пока поставим точку. И вернемся к теме кредитных рис­ков в следующем материале рубрики «Финансовый ликбез».

