Общество
Как новые поправки в Конституцию Казахстана затронут земельный вопрос
​​​​​​​Аманжол Нурмагамбетов, доктор юридических наук, профессор юридического факультета Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева

На совещании, посвященном вопросам внесения изменений и дополнений в Конституцию, Президент Казахстана Касым-­Жомарт Токаев предложил внести новую редакцию статьи 6 Основного закона: «Земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу. От имени народа право собственности осуществляется государством».

Предлагаемая поправка является принципиально новой в истории казахстанского конституционализма. Как известно, в основных законах Казахстана советского и постсоветского периодов закреплялась норма, что земля, ее недра, воды, леса находятся в собственности государства. Данная норма присутствует и в действующей Конституции нашей страны. Во многих зарубежных странах, в зависимости от социально-экономической формации, государственно-территориального устройства, политико-правовых традиций и других факторов – земля, недра и иные природные ресурсы, иногда с определенными оговорками, находятся в собственности государства.

Вместе с тем в конституционных актах Великобритании, конституциях США, Франции, ФРГ, Швейцарии и некоторых других западных стран отсутствуют нормы, определяющие правовое положение природных ресурсов, руководствуясь, как правило, принципом неприкосновенности собственности либо общими интересами. Так, соглас­но Конституции Испании, все богатство страны в различных своих формах, независимо от прав собственности, подчинено общим интересам (статья 128). В соответствии со статьей 15 Конституции ФРГ земля, ес­тественные ресурсы могут быть в целях обобществления переданы в общественную собственность законом, регулирующим вид и размеры возмещения.

В Конституции Норвегии предусматривается, что каждый имеет право на ту окружающую среду, которая сохраняет здоровье, и на охрану природной продовольственной продукции и ее многообразие. Природные ресурсы должны находиться под длительным и постоянным наблюдением, чтобы заботиться об этом праве также и для потомков (статья 110b). В Конституции Украины закреплена норма, что земля, ее недра, атмосферный воздух и иные природные ресурсы являются объектом права собственности украинского народа (статья 13).

Однако при всем разнообразии общемировой практики нормативных правовых установлений, касающихся земли, ее недр и других природных ресурсов, их реализация осуществляется под патронажем государства. Как известно, одной из главных функций любого государства является обеспечение целостности, неприкосновенности и неотчуждаемости территории, использование на благо народа земли, ее недр, а также иных природных ресурсов.

В этом отношении Республика Казахстан – не исключение. Являясь по размеру территории одной из крупнейших стран мира, Казахстан за годы своей независимости четко установил границы с сопредельными государствами, закрепив их международными соглашения­ми. Кроме того, наша страна обладает огромными природными богатствами, которые оказывают непосредственное воздействие как на развитие экономики в целом, так и на благосостояние каждого казахстанца. В настоящее время в нашей стране сформирована системная законодательная база по регулированию права государства на использование земли, ее недр, а также других природных ресурсов и их охрану.

Вместе с тем казахстанцы с воодушевлением восприняли инициативу Главы государства закрепить в Конституции принадлежность природных богатств не государству, а народу Казахстана. Конечно, найдутся скептики, которые увидят в этом элементы популизма или отметят формальность инициа­тивы, высказывая мнение, что в любом случае не народ будет распоряжаться природными богатствами. Это их право. Со своей стороны выражаю уверенность в том, что предложение Главы государства на конституционном уровне закрепить вышеназванную норму исходит из принятой политической трансформации Казахстана с учетом интересов народа, без которых невозможны масштабные экономические преобразования.

Данная политика основана на положениях Конституции, где закреплено, что единственным источником государственной власти является народ, признаются и равным образом защищаются государственная и частная собственность и другое. Безусловно, проводимые политические и социально-экономические реформы охватывают многие сферы жизни казахстанского общества и государства, но я остановлюсь на следующем: Президент страны отметил, что ключевой задачей государства является справедливое распределение национального дохода. Глава государства актуализировал это тем, что в Казахстане в сфере экономических отношений имели место серьезные нарушения. Международные эксперты, в частности, утверждают, что всего 162 человека владеют половиной благосостояния Казахстана, в то время как у половины населения доходы не превышают и 50 тыс. тенге.

Думаю, не ошибусь, если скажу, что значительная часть сверх­доходов получена путем свободного доступа к земельным, углеводородным и другим природным ресурсам людей, являю­щихся высокопоставленными должностными лицами различного уровня, либо их приближенными. При этом игнорируется конституционная норма о том, что собственность обязывает, пользование ею должно одно­временно служить общественному благу. Поэтому выдвинутая инициатива Президента страны является исключительно свое­временной и соответствует принципу социальной справедливости.

Необходимо учитывать, что если полезные ископаемые, добываемые из недр, вода, рас­тительный и животный мир и другие природные ресурсы находятся в исключительной государственной собственнос­ти, то земля может быть как в государственной, так и в частной собственности, что в условиях рыночной экономики является естественным положением дел. При этом иностранцам земля не продается.

В случае включения вышеназванного предложения Президента страны в Конституцию соответствующим государственным органам предстоит принять системные меры по эффективному использованию природных ресурсов на благо народа Казахстана. Очевидно, что будут приняты новые законодательные акты и внесены изменения и дополнения в действующие нормативные правовые акты. Не исключена вероятность разработки более совершенного правового механизма участия народа в справедливом распределении национального дохода.

В заключение полагаю необходимым подчеркнуть, что бережное отношение к природным ресурсам способствует не только улучшению благосостоя­ния нынешнего поколения, но заслужит благодарность наших потомков.

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