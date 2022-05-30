Как обстоят дела с сахаром на рынках Нур-Султана

Сегодня для многих жителей столицы посещение продовольственных рынков становится настоящим испытанием на прочность нервов, выдержать которое на фоне растущих цен, в том числе на сахар, может далеко не каждый.

У лисы тысячи уверток...

Старшему поколению, пережившему невзгоды и потрясения былых лет, доподлинно известно, что такое дефицит продовольст­вия, или хуже того – жизнь в условиях гиперинфляции. Последнее обстоятельство даже врагу не пожелаешь.

Неопределенность экономичес­кой, международной торговой ситуации – характерная черта и нынешнего времени, чье «атмосферное давление» на социальный мир становится все ощутимей. При этом, как и прежде, люди пребывают в вечной тревоге не только за свое будущее, но и за день сегодняшний в условиях неспособности местных властей обеспечить стабильность хотя бы продовольственного рынка.

Текущая ситуация с дефицитом сахара и неимоверным взлетом цен на него как в регионах, так и в столице – явное тому доказательство.

Покупатели бьют тревогу по поводу исчезновения сахара с прилавков социальных магазинов, тогда как представители розничной торговой сети сетуют на затишье, образовавшееся в сфере традиционных поставок. В это время скудеющий объем продукции, что имеется в наличии, продается по ценам втрое выше прежнего уровня.

Но почему возникла такая ситуа­ция? Ведь ранее в Минис­терстве сельского хозяйства уверяли, что ситуация по обеспечению внутреннего рынка продовольственными товарами находится на постоянном конт­роле и никакого дефицита, в том числе по сахару, не ожидается.

К примеру, относительно недавно в ходе пресс-тура по закромам столичного стабфонда вице-министр сельского хозяйства Женис Осербай заявлял представителям СМИ, что на 14 марта 2022 года запасы сахара в республике составляют около 90 тыс. тонн. В частности, в стабфондах, на торговых объектах и складах его наличествует 38,2 тыс. тонн, на базе сахарных заводов – 27 тыс. тонн.

Кроме того, по его словам, на предприятиях сосредоточено до 20 тыс. тонн тростникового сырца для переработки. В пересчете на сахар – это еще 47 тыс. тонн продукции. В ресурсах Продкорпорации также имеется около 2,5 тыс. тонн сладкого товара, в системе Госматрезерва – примерно 4 тыс. тонн.

Вице-министр также отмечал, что решением Совета ЕЭК Казахстан получил право на беспошлинный ввоз сахара белого и тростникового сахара-сырца в объеме 250 тыс. тонн до 31 авгус­та 2022 года. Мол, в настоящее время осуществляется распределение квот между участниками внешнеторговой деятельности.

– С учетом общих запасов и объемов квот на ввоз сахара рес­публика полностью обеспечена данной продукцией, и до сбора нового урожая сахарной свеклы никаких проблем не предвидится, – заявлял представитель аграрного ведомства.

Казалось бы, при таких условиях причин для удорожания сладкого продукта нет. Но вот реальные факты: в торговых точках столичного рынка «Шапагат» сахар идет по цене от 650 до 850 тенге за кило. Продается он здесь даже в точках, специализирующихся на торговле овощами и фруктами.

Сахар предлагается на рынке в разной расфасовке, как в килограммных пакетах, так и в мешках по 25 (16 тыс. и выше) и 50 кг (от 32 тыс. до 37 тыс. тенге). Цены здесь такие же «накрученные», как и на других торговых площадках города, в том числе рынке «Асем», где за кило сахара просят от 700 тенге и выше.

Из местной продукции здесь в основном торгуют сахаром, произ­веденным в Таразе, в то время как львиная доля сладкого продукта, продаваемого на рынках «Шапагат», «Асем», «Сары-Арка» и других, состоит из импорта, завезенного из Кыргызстана (Каинды) и Краснодарской области РФ.

Как пояснили розничные торговцы с рынка «Шапагат», сахар из Кыргызстана поступил им на реализацию всего пару дней назад, примерно с 20 мая, но и он уже заканчивается. До этого торговали российским сахарным песком, себестоимость которого с учетом транспортировки накладывается на оптово-розничные цены.

– Местные оптовики отпускают нам товар по 600–650 тенге за килограмм. Наши наценки здесь небольшие, – сообщил один из продавцов.

По его мнению, есть некие крупные фирмы, которые скупили ранее по оптовой цене большие объемы сахара. Теперь, когда на рынке возникла напряженность с наличием товарного предложения, они стали продавать сахар уже по той цене, на которую и рассчитывали.

На вопрос о том, что это за «фирмы», представители розничной торговли затруднились с ответом. Оно и понятно, ведь «у лисы тысяча уверток, но самое лучшее – в глаза не лезть».

Продавцы торговых точек сетуют, что в ситуациях, подобных нынешней с ее взлетом цен, они, как правило, оказываются в положении крайних перед недружелюбно настроенной потребительской публикой. Между тем сахар, как выяснилось, имеется далеко не во всех магазинах, расположенных на территории жилых комплексов. Да и продают его здесь уже по более высоким ценам, чем на рынках.

По словам владельцев магазинов, при таком положении чрезмерно высок риск «вляпаться», то есть купить оптом дорогущий сахар, а завтра, когда цены пойдут на спад, оказаться в убытке.

Не опасаются, очевидно, подобной ситуации лишь в крупных сетевых торговых компаниях. Например, в супермаркетах «Магнум» сахар-песок в килограммовой расфасовке продается с еще более высокой торговой надбавкой – по 907 тенге за кило, сахар рафинированный (900 граммов) – по 965 тенге.

Как пояснили в администрации рынка «Шапагат», торговая наценка арендаторов площадок на социально значимые продукты питания составляет не более 5–10% от оптовой стоимости товара. За этим на рынке ведется строгий контроль. Но повлиять на ценовой расклад даже внутри рынка, не говоря уже о масштабах города, здесь не могут.

Касательно ситуации с сахаром в целом по стране администраторы из «Шапагата» строят догадки: мол, скорее всего, отечественные сахарные заводы работают не на полную мощность – нет сырья, которое преж­де поставлялось из ближнего и дальнего зарубежья.

Между тем, как показывают статистические данные, по итогам первого квартала года в рес­публике произведено 51,2 тыс. тонн сахара. После заметного прошлогоднего роста в сахарной промышленности республики отмечается спад – до 20,3%. Основной объем производства казахстанского сахара – 37,4 тыс. тонн (73,1% от всего объема) приходится на Жамбылскую область.

За январь-февраль 2022 года местные компании смогли удовлетворить потребности внутреннего рынка в сахаре всего на 29,8% против 42,5% годом ранее. При этом доля импорта составила 70,2% от всего объема ресурсов.

На фоне спада казахстанского производства импорт вырос на 18,3% – до 42,3 тыс. тонн, в то время как экспорт продукции практически отсутствовал.

Планы, требующие воплощения

По данным Министерства сельского хозяйства, на сегодня ежегодное потребление сахара в Казахстане составляет около 532 тыс. тонн. При этом лишь 7% этого объема обеспечивается за счет переработки отечественного сырья – сахарной свеклы.

Как отмечал ранее глава Минсельхоза Ербол Карашукеев, столь низкая сырьевая обеспеченность отрасли связана с мелкотоварным характером производства сахарной свеклы на местах, преобладанием ручного труда, недостатком воды для полива полей, изношенностью оборудования сахарных заводов, а также ценовым демпингом со стороны российских и других производителей.

При этом министр ничего не сказал о том, почему до сих пор никто из властей, ни в регионах, ни в центре, не озаботился столь плачевным состоянием сырьевой базы отрасли.

По данным Казахстанской ассоциации сахарной, пищевой и перерабатывающей промышленности, недостаток местного сырья остается ключевой проб­лемой отечественной сахарной промышленности. При этом недостаточность орошае­мых земель для масштабной культивации сахарной свеклы, а также серьезные проблемы с обеспечением поливной влагой – лишь часть общих системных проблем, с которыми сталкиваются свекло­сеющие регионы.

Представители ассоциации выражают озабоченность и по поводу того, что в то время, как в России и Беларуси наращивают посевные площади сахарной свеклы, Казахстан, наоборот, их сокращает. В своих доводах они исходят из того, что в 2021 году при запланированной посевной площади в 22,5 тыс. га фактичес­ки под посевы сахарной свеклы было отведено не более 14,5 тыс. га. В текущем году две свеклосеющие области запланировали под сахарную свеклу и того меньше – не более 12,3 тыс. га.

Как отмечают отраслевики, для обеспечения потребностей внутреннего рынка только в свек­ловичном сахаре необходимо вырастить свыше 4 млн тонн сахарной свеклы. По предварительным оценкам, в текущем году урожая, собранного на запланированных 12,3 тыс. га, в лучшем случае хватит для произ­водства около 55 тыс. тонн сахара белого.

Безусловно, это лишь малая толика от общей потребности внутреннего рынка. Поэтому немудрено, что и впредь казахстанская сахарная промышленность и рынок останутся чрезмерно зависимыми от внешних поставок как сырья, так и готовой продукции. При этом зыбкое равновесие рыночной конъюнктуры может по-прежнему нарушаться ценовыми всплесками, подобными нынешним.

По данным ассоциации, в январе-феврале текущего года в страну было завезено в общей массе тростникового или свекловичного сахара, а также химически чистой сахарозы в пределах 45,4 тыс. тонн (на 26,9 млн долларов).

При этом 93,2% всего объема импорта приходилось на долю РФ – 42,3 тыс. тонн, остальные 6,7% сахара и сахарозы завезено из Бразилии – 3 тыс. тонн.

Между тем для рядовых граж­дан страны все эти специфичес­кие обстоятельства не столь важны по сравнению с вопросами ценовой доступности продукции, на покупку которой никто не в состоянии тратить значительную часть своей зарплаты или пенсии. Им все равно, что все издержки, связанные с доставкой импортной сырьевой продукции из южных регионов РФ и уж тем более из Бразилии, должны окупаться конечной ценой товара на потребительском рынке. В противном случае в этом деле явно не будет никакого смысла, в том числе здравого.

К слову, можно предположить, что после «утряски» текущей ситуации на рынке, когда предприя­тиям будет что перерабатывать на своих мощностях, стоимость сахара уже вряд ли вернется к прежнему уровню – в 350 тенге за кило.

Как отмечают в Минсельхозе, в предстоящие годы будут решаться вопросы полива и расширения посевных площадей сахарной свек­лы с 14,5 тыс. до 38 тыс. га. Кроме того, планируется принять меры по техническому оснащению и модернизации существующих, строительству новых перерабатывающих предприятий. При этом ожидается увеличение валового сбора сахарных корнеплодов с 332 тыс. до 1,8 млн тонн, а также наращивание производства сахара до 254 тыс. тонн. В результате обеспеченность внутреннего рынка в данной продукции возрастет с нынешних 7% до 43%.

Если эти планы обретут реальное воплощение и не останутся пустыми намерениями, как это бывало уже не раз, то от этого явно выиграют все – и государство, и потребители, и производители.