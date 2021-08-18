Как обустроить аул

Недавно избранный 34-летний аким сельского округа Куркелес Сарыагашского района Канат Иматов несколько смущен неожиданным вниманием к своей персоне, узнав, что «Казахстанская правда» хочет рассказать о первых днях его работы в новой должности. Дескать, ничего еще не успел сделать на посту, да и прошедшее после выборов время оказалось весьма быстротечным и насыщенным событиями: встречи с населением, прием граждан, бумажная работа, составление карты проблем региона.
Действительно, работы у молодого акима невпроворот. В состав Куркелесского сельского округа входят 15 населенных пунктов. Здесь проживают более 32 тыс. человек, что иной раз может равняться целому району. И в каждом ауле – масса проблем, требующих безотлагательного решения.
Еще на стадии выдвижения в кандидаты на должность сельского акима Канат Иматов посетил каждый населенный пункт. Прошелся пешком по каждой улице, чтобы собственными глазами увидеть, как живут люди, что можно изменить уже сейчас, а что потребует времени и ресурсов. Определить болевые точки помогало и общение с жителями, которым подход кандидата в сельские акимы оказался по нраву, они прониклись к нему симпатией.
Многие решили, что отдадут свой голос за молодого и энергичного кандидата, выдвинутого партией «Nur Otan». В список избирателей по избирательному округу Куркелес включили 18 770 граждан, участие в голосовании приняли 12 392 человека, из которых за Каната Иматова проголосовали 9 304.
– Хватит нам стариков избирать, нам нужен молодой и энергичный аким, – считает бий аула Келес Курбанбек Сманбеков. – У Каната есть такие качества. Не зря он с молодежью работал, почти три года возглавлял Молодежный ресурсный центр Сарыагашского района. Он не пассивный, я в нем вижу активиста. Вот поэтому за него и проголосовал. Теперь вот проверим его в деле. Очень надеюсь, что он сможет разрешить проблему нашего аула.
Курбанбек Сманбеков показывает папку документов, в которой собрана история о том, как населенный пункт лишился 3 гектаров земли, зарезервированной под строительство комплекса, состоящего из детского сада, школы, стадиона. Один из предыдущих сельских акимов, утверждает аксакал, в нарушение действующего законодательства передал участок предпринимателю, а люди остались без социальных объектов. Теперь эта земля выставлена на продажу.
За Каната Абдрахмановича отдал свой голос и житель населенного пункта Акниет Баймурза Жиенбек, в семье которого 8 детей. Мужчина признается, что ему импонирует, что у молодого акима подрастают 5 детей. А каждый многодетный отец, убежден он, по собственному опыту знает, насколько важно, чтобы в каждом ауле были детский сад, хорошая школа, медицинское обслуживание, чтобы детям было где заниматься спортом и проводить досуг. А еще чтобы были работа и доход, позволяющие обеспечить нормальный уровень жизни семьи.
Беспокоит Баймурзу Жиенбека и дефицит пастбищ. Он рассказывает, что местным жителям приходится пасти домашний скот вдоль обочин. По его мнению, так не должно быть, это неправильно, не говоря о том, что дефицит пастбищ сдерживает развитие животноводства, которое тоже помогло бы содействовать занятости населения.
Решение всех этих и множества других проблем как раз и легло в основу предвыборной программы молодого акима. Канат говорит, что, решившись на новый поворот в своей биографии и карьере, хотел прежде всего поднять планку для себя, а заодно попробовать улучшить жизнь земляков, достойных комфорта и всех благ цивилизации.
Пока же, к примеру, только 40% жителей сельского округа Куркелес пользуются природным газом. После того как недавно была запущена автоматическая газораспределительная станция «Таскескен» и в газопроводе появилось природное топливо, жители 11 аулов смогут постепенно подключиться к системе газоснабжения. Сейчас полным ходом идет прокладка распределительных сетей внутри населенных пунктов.
В населенных пунктах Алгабас, Жылысу, Дастан, Ак уйи, Жанаталап и Куркелес коммуникации уже проведены. А дальше каждый дом может подключаться к системе газоснабжения. А вот жители остальных аулов вынуждены пока еще топить печи, запасая уголь и дрова на зиму.
Примерно на таком же уровне (41%) и обеспечение нормальными дорогами. К примеру, в Жанаталапе нет ни одной улицы с асфальтовым покрытием. Но в этом году появится. И сделают это за счет средств, собранных в казну сельского округа.
Прогнозные расчеты показывают, что по трем видам налогов, которые пополняют бюджет сельского округа, – транспортному, подоходному и земельному – в нынешнем году поступит 39 млн 930 тыс. тенге. Из этой суммы 9 млн 193 тыс. решено направить на асфальтирование одной из улиц Жанаталапа.
Из 18 улиц центральной усадьбы сельского округа – населенного пункта Акниет, в котором проживают без малого 5 тыс. человек, асфальтовое покрытие имеют только 8. К концу августа начнут асфальтировать еще две улицы – Мангельдина и Тасмуратова. Три улицы преобразятся в Келесе. На их асфальтирование и замену электрических опор, верой и правдой служивших с 1969 года, из районного бюджета выделили 136 млн тенге. Почти 3 км дорог заасфальтируют в Жылысу.
А вот жителям населенного пункта Ак уйи дорогу пока придется подождать. Все, что им обещают, – это обустройство гравийного покрытия на 7 улицах, протяженность каждой из которых составляет 1,74 км.
Со школами тоже непростая ситуация. Учебного заведения нет и не будет в ближайшей перспективе в Бескудыке, расположенном в степи, в двух десятках километров от ближайшего населенного пункта Сарыагашского района. Там проживают животноводы, занимающиеся отгонным выпасом скота, а их дети учатся в других населенных пунктах, живя, как правило, у родственников.
Здесь пока не только школу строить не будут, но и даже газифицировать не собираются, полагая, что огромные финансовые вложения экономически нецелесообразны для ограниченного количества жителей.
А вот в населенном пункте Култума школа крайне нужна уже сегодня. Местные дети учатся в ауле Береке, расположенном через дорогу. Расстояние небольшое, но как минимум два раза в день детям приходится пересекать трассу республиканского значения, отличающуюся насыщенным потоком транспорта. Это опасно. Родители и педагоги давно поднимают вопрос о том, что такая ситуация подвергает школьников ежедневной опасности.
– Архитектурно-планировочное задание на школу уже готовится, – поясняет Канат Иматов. – Старшие товарищи говорят мне, что школа в населенном пункте при лучшем раскладе появится только через пару лет. Но это очень долго, ведь ежедневно дети рискуют, перебегая через дорогу. Так что это еще одна проблема, требующая поиска нестандартного варианта решения.
Предстоит новому акиму избавиться и от трехсменных школ, а таких в сельском округе три. К примеру, средняя школа Омарова в Нурлыжоле рассчитана на 270 мест, а школяров здесь 641. Проектно-сметная документация уже готова, и даже подана бюджетная заявка в областное управление строительства на финансирование объекта.
Канат Иматов поставил этот вопрос, как и ускорение строительства школы в Култуме, на особый контроль и намерен отслеживать судьбу заявки и добиться ее продвижения, чтобы не случилось как в ауле Жылысу.
Там ПСД для средней школы Омарова разработали больше трех лет назад, а строительство учебного заведения до сих пор не началось. Теперь выяснилось, что деньги, потраченные на разработку ПСД, пустили на ветер: документация просрочена, и требуется ее корректировка, без проведения которой строить нельзя. А значит, снова надо добиваться выделения повторного финансирования.
Не все так просто и с медицинским обслуживанием. Жителям 5 аулов, в которых нет медпунктов и ФАПов, приходится ездить в Акниет. Сельскому округу обещают 4 медпункта, сейчас приступили к разработке ПСД на их строительство. Еще одно медицинское учреждение появится в Акниете. Под строительство поликлиники на 120 посещений в смену и дневного стационара на 20 коек выделили полгектара земли. Отдельная тема для нового акима – водоснабжение. В 4 населенных пунктах сельского округа водопровода нет вообще. Удел местных жителей – привозная вода. И если в Береке идет прокладка водопровода, который обещают запустить в работу в следующем году, напоив чистой водой 3 100 человек, то жителям Ак уйи еще ждать и ждать.
Пока здесь на повестке дня значится проведение геологоразведочных работ. Потом будет составляться АПЗ, готовиться ПСД и ставиться вопрос о финансировании. Ответа на вопрос, сколько времени на все это потребуется, у избранного акима пока нет. Но он твердо намерен искать возможности ускорить этот процесс.
В аулах-счастливчиках, в которых есть водопровод, с водоснабжением тоже не все радужно. Пользоваться водой круглые сутки могут только в 6 населенных пунктах, в остальных же ее подают по часам. Где-то вода из крана течет 18 часов в сутки, а где-то – всего 8. Зазевался, не набрал вовремя – жди, пока возобновят подачу.
– Наличие коммунальной инфраструктуры – это не просто комфорт и уют в домах местных жителей, – говорит Канат Иматов. – Это еще и возможности для создания и развития промышленности, переработки сельскохозяйственной продукции, на выращивании которой специализируются местные жители. Только теплиц у нас 105,9 гектара. При этом четверть этого объема построена на приусадебных участках людей. Здесь очень трудолюбивый народ. Многие земледельцы выращивают по два, а то и три урожая за сезон в открытом грунте.
Сельский округ Куркелес находится впритык к районному центру, и большинство жителей на работу ездят в Сарыагаш. Молодой аким хочет, чтобы они трудились рядом с домом, не тратя на дорогу время, которое можно провести с семьей. Для этого он намерен налаживать переработку сельскохозяйственной продукции, возрождать галантерейное производство и виноделие, которыми славился раньше Куркелес.
В приоритете значится и развитие аульного спорта. Бывая в населенных пунктах, аким параллельно смотрит, где можно построить спортивные площадки, чтобы они были в каждом ауле. Пока они есть только в четырех. Соответствующую заявку он намерен подать в районный акимат в ближайшее время, надеясь, что уже в следующем году повсеместно появятся тренажеры и игровые площадки.
Канат Иматов уверен, что будет в сельском округе и своя команда КВН. Благо в округе есть два Дома культуры и два клуба, 9 библиотек, в которых молодые люди могут собираться, обсуждать свои предложения, проводить репетиции и формировать волонтерскую сеть. Именно на молодежь как на своего первого и легкого на подъем помощника делает ставку аким.
– Сейчас я снова провожу встречи с населением, но на этот раз уже со специалистами акимата объезжаю все населенные пункты, заодно беседую с аксакалами и молодежью, – говорит Канат Иматов. – Каждая из этих групп населения отличается активностью. Мне важно знать их настроение, обсудить идеи и предложения. Уверен, что только действуя сообща, мы сможем решить накопившиеся проблемы и поднять уровень жизни людей. Работы предстоит много. Радует, что люди в меня поверили, ждут перемен к лучшему, и это придает мне сил и желания трудиться.