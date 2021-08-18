Как обустроить аул

Недавно избранный 34-летний аким сельского округа Куркелес Сарыагашского района Канат Иматов несколько смущен не­ожиданным вниманием к своей персоне, узнав, что «Казахстанская правда» хочет рассказать о первых днях его работы в новой должности. Дескать, ничего еще не успел сделать на посту, да и прошедшее после выборов время оказалось весьма быстротечным и насыщенным событиями: встречи с населением, прием граж­дан, бумажная работа, составление карты проблем региона.

Действительно, работы у молодого акима невпроворот. В состав Куркелесского сельского округа входят 15 населенных пунктов. Здесь проживают более 32 тыс. человек, что иной раз может равняться целому району. И в каждом ауле – масса проблем, требующих безотлагательного решения.

Еще на стадии выдвижения в кандидаты на должность сельского акима Канат Иматов посетил каждый населенный пункт. Прошелся пешком по каждой улице, чтобы собственными глазами увидеть, как живут люди, что можно изменить уже сейчас, а что потребует времени и ресурсов. Определить болевые точки помогало и общение с жителями, которым подход кандидата в сельские акимы оказался по нраву, они прониклись к нему симпатией.

Многие решили, что отдадут свой голос за молодого и энергичного кандидата, выдвинутого партией «Nur Otan». В список избирателей по избирательному округу Куркелес включили 18 770 граждан, участие в голосовании приняли 12 392 человека, из которых за Каната Иматова проголосовали 9 304.

– Хватит нам стариков избирать, нам нужен молодой и энергичный аким, – считает бий аула Келес Курбанбек Сманбеков. – У Каната есть такие качества. Не зря он с молодежью работал, почти три года возглавлял Молодежный ресурсный центр Сарыагашского района. Он не пассивный, я в нем вижу активиста. Вот поэтому за него и проголосовал. Теперь вот проверим его в деле. Очень надеюсь, что он сможет разрешить проблему нашего аула.

Курбанбек Сманбеков показывает папку документов, в которой собрана история о том, как населенный пункт лишился 3 гектаров земли, зарезервированной под строительство комп­лекса, состоящего из детского сада, школы, стадиона. Один из предыдущих сельских акимов, утверждает аксакал, в нарушение действующего законодательства передал участок предпринимателю, а люди остались без социальных объектов. Теперь эта земля выставлена на продажу.

За Каната Абдрахмановича отдал свой голос и житель населенного пункта Акниет Баймурза Жиенбек, в семье которого 8 детей. Мужчина признается, что ему импонирует, что у молодого акима подрастают 5 детей. А каждый многодетный отец, убеж­ден он, по собственному опыту знает, насколько важно, чтобы в каждом ауле были детский сад, хорошая школа, медицинское обслуживание, чтобы детям было где заниматься спортом и проводить досуг. А еще чтобы были работа и доход, позволяющие обеспечить нормальный уровень жизни семьи.

Беспокоит Баймурзу Жиенбека и дефицит пастбищ. Он рассказывает, что местным жителям приходится пасти домашний скот вдоль обочин. По его мнению, так не должно быть, это неправильно, не говоря о том, что дефицит пастбищ сдерживает развитие животноводства, которое тоже помогло бы содействовать занятости населения.

Решение всех этих и множества других проблем как раз и легло в основу предвыборной программы молодого акима. Канат говорит, что, решившись на новый поворот в своей био­графии и карьере, хотел прежде всего поднять планку для себя, а заодно попробовать улучшить жизнь земляков, достойных комфорта и всех благ цивилизации.

Пока же, к примеру, только 40% жителей сельского округа Куркелес пользуются природным газом. После того как недавно была запущена автоматическая газораспределительная станция «Таскескен» и в газопроводе появилось природное топливо, жители 11 аулов смогут постепенно подключиться к системе газоснабжения. Сейчас полным ходом идет прокладка распределительных сетей внутри населенных пунктов.

В населенных пунктах Алгабас, Жылысу, Дастан, Ак уйи, Жанаталап и Куркелес коммуникации уже проведены. А дальше каждый дом может подключаться к системе газоснабжения. А вот жители остальных аулов вынуждены пока еще топить печи, запасая уголь и дрова на зиму.

Примерно на таком же уровне (41%) и обеспечение нормальными дорогами. К примеру, в Жанаталапе нет ни одной улицы с асфальтовым покрытием. Но в этом году появится. И сделают это за счет средств, собранных в казну сельского округа.

Прогнозные расчеты показывают, что по трем видам налогов, которые пополняют бюджет сельского округа, – транспорт­ному, подоходному и земельному – в нынешнем году поступит 39 млн 930 тыс. тенге. Из этой суммы 9 млн 193 тыс. решено направить на асфальтирование одной из улиц Жанаталапа.

Из 18 улиц центральной усадьбы сельского округа – населенного пункта Акниет, в котором проживают без малого 5 тыс. человек, асфальтовое покрытие имеют только 8. К концу августа начнут асфальтировать еще две улицы – Мангельдина и Тасмуратова. Три улицы преобразятся в Келесе. На их асфальтирование и замену электрических опор, верой и правдой служивших с 1969 года, из районного бюджета выделили 136 млн тенге. Почти 3 км дорог заасфальтируют в Жылысу.

А вот жителям населенного пункта Ак уйи дорогу пока придется подождать. Все, что им обещают, – это обустройство гравийного покрытия на 7 улицах, протяженность каждой из которых составляет 1,74 км.

Со школами тоже непростая ситуация. Учебного заведения нет и не будет в ближайшей перс­пективе в Бескудыке, расположенном в степи, в двух десятках километров от ближайшего населенного пункта Сарыагашского района. Там проживают животноводы, занимающиеся отгонным выпасом скота, а их дети учатся в других населенных пунктах, живя, как правило, у родственников.

Здесь пока не только школу строить не будут, но и даже газифицировать не собираются, полагая, что огромные финансовые вложения экономически нецелесообразны для ограниченного количества жителей.

А вот в населенном пункте Култума школа крайне нужна уже сегодня. Местные дети учатся в ауле Береке, расположенном через дорогу. Расстояние небольшое, но как минимум два раза в день детям приходится пересекать трассу республиканского значения, отличающуюся насыщенным потоком транспорта. Это опасно. Родители и педагоги давно поднимают вопрос о том, что такая ситуация подвергает школьников ежедневной опас­ности.

– Архитектурно-планировочное задание на школу уже готовится, – поясняет Канат Иматов. – Старшие товарищи говорят мне, что школа в населенном пункте при лучшем раскладе появится только через пару лет. Но это очень долго, ведь ежедневно дети рискуют, перебегая через дорогу. Так что это еще одна проблема, требующая поиска нестандарт­ного варианта решения.

Предстоит новому акиму избавиться и от трехсменных школ, а таких в сельском округе три. К примеру, средняя школа Омарова в Нурлыжоле рассчитана на 270 мест, а школяров здесь 641. Проектно-сметная документация уже готова, и даже подана бюджетная заявка в областное управление строительства на финансирование объекта.

Канат Иматов поставил этот вопрос, как и ускорение строительства школы в Култуме, на особый контроль и намерен отслеживать судьбу заявки и добиться ее продвижения, чтобы не случилось как в ауле Жылысу.

Там ПСД для средней школы Омарова разработали больше трех лет назад, а строительство учебного заведения до сих пор не началось. Теперь выяснилось, что деньги, потраченные на разработку ПСД, пустили на ветер: документация просрочена, и требуется ее корректировка, без проведения которой строить нельзя. А значит, снова надо добиваться выделения повторного финансирования.

Не все так просто и с медицинским обслуживанием. Жителям 5 аулов, в которых нет медпунк­тов и ФАПов, приходится ездить в Акниет. Сельскому округу обе­щают 4 медпункта, сейчас приступили к разработке ПСД на их строительство. Еще одно медицинское учреждение появится в Акниете. Под строительство поликлиники на 120 посещений в смену и дневного стационара на 20 коек выделили полгектара земли. Отдельная тема для нового акима – водоснабжение. В 4 населенных пунктах сельского округа водопровода нет вообще. Удел местных жителей – привозная вода. И если в Береке идет прокладка водопровода, который обещают запустить в работу в следующем году, напоив чистой водой 3 100 человек, то жителям Ак уйи еще ждать и ждать.

Пока здесь на повестке дня значится проведение геологоразведочных работ. Потом будет составляться АПЗ, готовиться ПСД и ставиться вопрос о финансировании. Ответа на вопрос, сколько времени на все это потребуется, у избранного акима пока нет. Но он твердо намерен искать возможности ускорить этот процесс.

В аулах-счастливчиках, в которых есть водопровод, с водоснабжением тоже не все радужно. Пользоваться водой круглые сутки могут только в 6 населенных пунк­тах, в остальных же ее подают по часам. Где-то вода из крана течет 18 часов в сутки, а где-то – всего 8. Зазевался, не набрал вовремя – жди, пока возобновят подачу.

– Наличие коммунальной инфраструктуры – это не просто комфорт и уют в домах местных жителей, – говорит Канат Иматов. – Это еще и возможнос­ти для создания и развития промышленности, переработки сельскохозяйственной продукции, на выращивании которой специа­лизируются местные жители. Только теплиц у нас 105,9 гектара. При этом четверть этого объема построена на приусадебных участках людей. Здесь очень трудолюбивый народ. Многие земледельцы выращивают по два, а то и три урожая за сезон в открытом грунте.

Сельский округ Куркелес находится впритык к районному центру, и большинство жителей на работу ездят в Сарыагаш. Молодой аким хочет, чтобы они трудились рядом с домом, не тратя на дорогу время, которое можно провести с семьей. Для этого он намерен налаживать переработку сельскохозяйственной продукции, возрождать галантерейное производство и виноделие, которыми славился раньше Куркелес.

В приоритете значится и развитие аульного спорта. Бывая в населенных пунктах, аким параллельно смотрит, где можно построить спортивные площадки, чтобы они были в каждом ауле. Пока они есть только в четырех. Соответствующую заявку он намерен подать в районный акимат в ближайшее время, наде­ясь, что уже в следующем году повсеместно появятся тренажеры и игровые площадки.

Канат Иматов уверен, что будет в сельском округе и своя ­команда КВН. Благо в округе есть два Дома культуры и два клуба, 9 библио­тек, в которых молодые люди могут собираться, обсуждать свои предложения, проводить репетиции и формировать волонтерскую сеть. Именно на молодежь как на своего первого и легкого на подъем помощника делает ставку аким.

– Сейчас я снова провожу встречи с населением, но на этот раз уже со специалистами акимата объезжаю все населенные пунк­ты, заодно беседую с аксакалами и молодежью, – говорит Канат Иматов. – Каждая из этих групп населения отличается активностью. Мне важно знать их настроение, обсудить идеи и предложения. Уверен, что только действуя сообща, мы сможем решить накопившиеся проблемы и поднять уровень жизни людей. Работы предстоит много. Радует, что люди в меня поверили, ждут перемен к лучшему, и это придает мне сил и желания трудиться.