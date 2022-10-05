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Как одно мгновение
Елена Левкович

В столичном театре «Астана Балет» состоялся концерт Music Tour. The way back home, приуроченный к Международному дню музыки.

Праздничным вечером «Музыкальное путешествие. Путь домой» (так звучит в переводе название концерта) руководил с дирижерского пульта Элмар Бурибаев – новое имя в казахстанской классической музыке. Выпускник Миланской консерватории им. Джузеппе Верди и Академии государственного управления при Президенте РК, дипломант международного конкурса оперно-симфонических дирижеров в Румынии, Элмар, несмотря на молодость, уже успел заслужить внимание и уважение европейских коллективов и любителей классической музыки.

Программа вечера представляла собой подборку произведений, которые полностью оправдали его название: вместе с музыкантами благодаря подобранным композициям слушатели отправились в завораживающее путешествие из Европы к бескрайним горизонтам казахских степей.

– Приглашаем дорогих слушателей помечтать под французским «Лунным светом» Клода Дебюсси, закружиться в радостном венском «Кайзер-вальсе» Иоганна Штрауса, поддержать криками «Асса!» искрометную «Лезгинку» Арама Хачатуряна. А «Голос Азии» Адиля Бестыбаева заставит вас почувствовать завораживающую мощь и неумолимость торжественного шествия, – обратился к поклонникам классической музыки накануне концерта Элмар Бурибаев.

Также прозвучали «Испанское каприччио» Н. Римского-Корсакова, «Танец комедиантов» Б. Сметаны, Адажио из балета А. Меликова «Легенда о любви», «Нашествие татар» из балета «Бахчисарайский фонтан» Б. Асафьева и «Танцы» из оперы «Абай» А. Жубанова и Л. Хамиди.

Музыкальная подборка оказалась изумительной – концерт пролетел, как одно мгновение. Расходясь, гости искренне сожалели, что такой прекрасный вечер закончился так быстро. Кто-то и вовсе не сдерживал эмоций. Смахивая слезинку, элегантная дама прошептала: «У меня вся жизнь пронеслась перед глазами под такую прекрасную музыку». Жаль, что этого не слышали музыканты – что может быть красноречивее такой похвалы?

В театре «Астана Балет» надеются, что концерт ко Дню музыки станет доброй традицией. По словам главного дирижера Армана Уразгалиева, оркестр с вооду­шевлением принял нового дирижера, который уже успел зарекомендовать себя с самой лучшей профессиональной стороны. У самого же коллектива большие творческие планы: расширение репертуа­ра и географии выступлений, знакомство поклонников с перспективными молодыми солистами и дирижерами.

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