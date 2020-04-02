Как оформить получение соцвыплаты через Telegram-бот

Инструкцию по оформлению социальной выплаты в 42 500 тенге через Telegram-бот составили для казахстанцев, сообщает Kazpravda.kz.
Для подачи заявления на социальную выплату из ГФСС по потере дохода в период ЧП через Telegram-бот необходимо сделать следующее:
1. В Telegram перейдите к боту "EgovKzBot2.0"
2. Выберите услугу "Выплата 42 500 на период ЧП"
3. Заполните данные, необходимые для формирования заявления (свои данные)
4. Заявление поступает в информационную систему "Рынок труда", проходит проверку данных в течение 1 дня (заявления плательщиков единого совокупного платежа не будут проходить проверку)
5. Информация поступает в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" в информационную систему "Е-Макет" для обработки заявления в течение 1 дня
6. НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" направляет заявление в ГФСС для назначения и выплаты пособия
7. На Telegram направляется ответ о назначении социальной выплаты.
Осуществление выплаты будет производиться посредством перечисления на счет получателя в БВУ.
Telegram-бот начал функционировать со 2 апреля.
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