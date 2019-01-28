Экономика
Как оплачивать ЕСП, разъяснили в Минфине РК
В Министерстве финансов РК разъяснили, как оплачивать Единый совокупный платеж, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«ЕСП оплачивается с помощью наличных денег либо безналичными, отправляя на банковский счет Госкорпорации. Оплату плательщики могут производить самостоятельно либо через третье лицо, с указанием месяца, за который производится уплата ЕСП. Оплатить ЕСП онлайн через электронный сервис на портале E.gov можно будет уже в марте текущего года», - пояснили в министерстве.

На сегодня сервис электронной оплаты на портале E.gov (для ФЛ, ИП, ЮЛ) реализован МИК и АО "НИТ" во взаимодействии с банками через процессинговый центр только по налоговым и таможенным платежам. К разработанному сервису портала E.gov по налоговым и таможенным платежам подключены сервисы на портале КГД (для ФЛ, ЮЛ), кабинете налогоплательщика (для ИП, ЮЛ), электронных сервисах банков (для ФЛ).

С 1 августа 2018 года перечень налогов для электронной оплаты расширен с 3 до 18 видов, отметили в Минфине.

По завершении работ и реализации сервиса оплаты социальных платежей на портале E.gov, аналогичные сервисы путем интеграции с E.gov будут реализованы на электронных сервисах банков, портале КГД и Кабинете налогоплательщика, сообщили в ведомстве.

  • Для зачисления и перечисления сумм ЕСП Госкорпорацией открыт текущий счет:
Наименование
 Реквизиты
Бенефициар
 НАО Государственная корпорация «Правительство для граждан»
Банк бенефициара
 НАО Государственная корпорация «Правительство для граждан»
БИН бенефициара
 БИН 160440007161
БИК бенефициара
 БИК GCVPKZ2A
ИИК бенефициара
 KZ47009ESP0163609911

Национальным Банком РК для ЕСП выделены коды назначения платежей (КНП 183 при уплате ЕСП и КНП 184 при возврате ЕСП). Формат платежного поручения МТ-102 содержит ИИН, ФИО, дату рождения, период (месяц, год) за который уплачивается ЕСП, а также сумму, равную размеру 1-кратному размеру МРП в городах республиканского значения, столице и областного значения, и 0,5-кратному размеру МРП - в других населенных пунктах, за который уплачиваются ЕСП.

Госкорпорация в течение трех операционных дней со дня поступления средств распределяет сумму ЕСП и перечисляет платежными поручениями:
* 10 процентов от размера ЕСП в виде ИПН в органы государственных доходов по месту регистрации плательщика (через Комитет казначейства);
* 20 процентов от размера ЕСП в виде социальных отчислений в ГФСС;
* 30 процентов от размера ЕСП в виде обязательных пенсионных взносов в ЕНПФ;
* 40 процентов от размера ЕСП в виде отчислений на обязательное медицинское страхование в ФСМС.

"Плательщик ЕСП при необходимости запрашивает и получает от Госкорпорации информацию о перечисленных суммах социальных отчислений в ГФСС, отчислений взносов в ФСМС, обязательных пенсионных взносов в ЕНПФ, а также ИПН, уплаченным единым совокупным платежом", - добавили в министерстве.

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