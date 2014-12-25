Глава государства ясно сформулировал платформу государственного управления и приоритетов внутренней и внешней политики, включив в План инфраструктурного развития транспортно-логистические кластеры и хабы на востоке, морские инфраструктуры на западе страны, обустройство существующих специальных экономических зон, модернизацию ЖКХ, энергетики, водо- и теплоснабжения. Президент Нурсултан Назарбаев об этом сказал так: «Мы обязаны создать такую транспортную сеть, чтобы от Астаны во все стороны расходились автомобильные, железнодорожные и авиационные магистрали. Как от сердца – артерии. Как от солнца – лучи». Актуальность этих слов подтверждает сама история. В казахской степи стратегическое понимание дорог, путей, их охраны и особенно создание рынков обмена на границе с Китаем, Центральной Азией, Россией и другими пограничными народами, говоря современным языком, было необходимым условием контроля над территориями и управления внутренней и внешней политикой. В эпоху тюркских каганатов была создана даже целая сеть контролируемых кочевниками торговых дорог, соединявших степные территории с Ираном, Византией, Индией, Китаем и среднеазиатскими земледельческими центрами. Уникальная международная торговая артерия – Великий шелковый путь – сегодня изучается в трех основных направлениях: производительность, военная сила и власть торговли. При могуществе тюркских каганов по Великому шелковому пути шла оживленная торговля шелком. Его основными потребителями являлись Сасанидский Иран и Восточно-Римская империя. Помимо шелка купцы везли знаменитых «небесных» скакунов, золотую парчу, хлопок, шерсть, рис, сушеные фрукты, керамику, фаянс, фарфор, ковры, украшения, лазурит, художественный металл, драгоценные камни, жемчуг и многое другое. При этом организация торговли основывалась на посреднической деятельности: Тюркский каганат благодаря своему военному превосходству получал шелк в качестве дани. Этот шелк шел подчиненным тюркскому государству согдийским подданным. На одной из каменных гравюр из Дуньхуна (КНР, СУАР) имеется изображение каравана, который сопровождали тюркские воины, – это охрана торгового каравана. Согд и согдийские колонии вдоль всего торгового пути обеспечивали посреднический обмен товарами и саму караванную торговлю между Тюркским каганатом, Китаем, Ираном и Византией. Такая система управления в Тюркской империи позволяла эффективно продвигать внешнеполитические и экономические интересы. Наш ближайший сосед – Китай – своим нынешним экономическим развитием во многом обязан постоянному освоению своих территорий. С древности здесь ведется строительство каналов, дорог, ирригационных сооружений и пограничных постов. А в конце ХХ века – это реализация стратегии широкомасштабного освоения западных районов страны, благодаря этому через пустыню Такламакан протянулась шоссейная дорога. Примерно через каждые 100–150 метров по обочинам этой дороги китайцы поставили охранные дома для предотвращения засыпания дороги песком и других чрезвычайных ситуаций. Согласно древним документам, Такламакан называли пустыней Белого Дракона, и она была природной границей между оазисами тюрко-иранского населения и ханьцами-китайцами. Развитие транспортных коммуникаций – одна из главных задач, поставленных Президентом в Послании 2015 года, – поможет связать Казахстан с ведущими центрами мировой экономики. Караванные дороги в древности, начиная от Китая, Индии, пересекали нашу территорию и доходили до Европы, являясь при этом важным средством не только торговых связей, но и культурно-экономическим мостом между Востоком и Западом. Такое же стремление к мирному сотрудничеству движет Казахстаном при строительстве современных разветвленных транспортных артерий, которые в полной мере задействуют огромный транзитный потенциал нашего государства, соединят регионы Казахстана в единую транспортную систему, чтобы каждый гражданин нашей огромной страны мог путешествовать по родной земле. Кенже ТОРЛАНБАЕВА, ведущий научный сотрудник Института истории и этнологии им. Ч. Валиханова, доктор исторических наук