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Как от солнца – лучи
Гук Дмитрий
Глава государства ясно сформулировал платформу государственного управления и приоритетов внутренней и внешней политики, включив в План инфраструктурного развития транспортно-логис­тические кластеры и хабы на востоке, морские инфраструктуры на западе страны, обустройство существующих специальных экономических зон, модернизацию ЖКХ, энергетики, водо- и теплоснабжения.
Президент Нурсултан Назарбаев об этом сказал так: «Мы обязаны создать такую транспортную сеть, чтобы от Астаны во все стороны расходились автомобильные, железнодорожные и авиационные магистрали. Как от сердца – артерии. Как от солнца – лучи».
Актуальность этих слов подтверждает сама история. В казахской степи стратегическое понимание дорог, путей, их охраны и особенно создание рынков обмена на границе с Китаем, Центральной Азией, Россией и другими пограничными народами, говоря современным языком, было необходимым условием контроля над территориями и управления внутренней и внешней политикой. В эпоху тюркских каганатов была создана даже целая сеть контролируемых кочевниками торговых дорог, соединявших степные территории с Ираном, Византией, Индией, Китаем и среднеазиатскими земледельческими центрами. Уникальная международная торговая артерия – Великий шелковый путь – сегодня изучается в трех основных направлениях: производительность, военная сила и власть торговли. При могуществе тюркских каганов по Великому шелковому пути шла оживленная торговля шелком. Его основными потребителями являлись Сасанидский Иран и Восточно-Римская империя. Помимо шелка купцы везли знаменитых «небесных» скакунов, золотую парчу, хлопок, шерсть, рис, сушеные фрукты, керамику, фаянс, фарфор, ковры, украшения, лазурит, художественный металл, драгоценные камни, жемчуг и многое другое.
При этом организация торговли основывалась на посреднической деятельности: Тюркский каганат благодаря своему военному превосходству получал шелк в качестве дани. Этот шелк шел подчиненным тюркскому государству согдийским подданным. На одной из каменных гравюр из Дуньхуна (КНР, СУАР) имеется изображение каравана, который сопровождали тюркские воины, – это охрана торгового каравана. Согд и согдийские колонии вдоль всего торгового пути обеспечивали посреднический обмен товарами и саму караванную торговлю между Тюркским каганатом, Китаем, Ираном и Византией. Такая система управления в Тюркской империи позволяла эффективно продвигать внешнеполитические и экономические интересы.
Наш ближайший сосед – Китай – своим нынешним экономическим развитием во многом обязан постоянному освоению своих территорий. С древности здесь ведется строительство каналов, дорог, ирригационных сооружений и пограничных постов. А в конце ХХ века – это реализация стратегии широкомасштабного освоения западных районов страны, благодаря этому через пустыню Такламакан протянулась шоссейная дорога. Примерно через каж­дые 100–150 метров по обочинам этой дороги китайцы поставили охранные дома для предотвращения засыпания дороги песком и других чрезвычайных ситуаций. Согласно древним документам, Такламакан называли пустыней Белого Дракона, и она была природной границей между оазисами тюрко-иранского населения и ханьцами-китайцами.
Развитие транспортных коммуникаций – одна из главных задач, поставленных Президентом в Послании 2015 года, – поможет связать Казахстан с ведущими центрами мировой экономики. Караванные дороги в древности, начиная от Китая, Индии, пересекали нашу территорию и доходили до Европы, являясь при этом важным средством не только торговых связей, но и культурно-экономическим мостом между Востоком и Западом. Такое же стремление к мирному сотрудничеству движет Казахстаном при строительстве современных разветвленных транспортных артерий, которые в полной мере задействуют огромный транзитный потенциал нашего государства, соединят регионы Казахстана в единую транспортную систему, чтобы каждый гражданин нашей огромной страны мог путешествовать по родной земле.
Кенже ТОРЛАНБАЕВА, ведущий научный сотрудник Института истории и этнологии им. Ч. Валиханова, доктор исторических наук

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