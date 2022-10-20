Как отметят День Республики в Астане

25 октября в Казахстане отметят национальный праздник – День Республики. В честь этого знаменательного дня в Астане проведут тематические выставки, для детей и школьников – познавательные часы об истории страны, концерты, постановки, спортивные первенства и многое другое, передает официальный сайт столичного акимата.

Глава государства предложил восстановить статус Дня Республики на Национальном курултае 16 июня 2022 года и отмечать его как национальный праздник. На основе концепции национального праздника утвержден Городской План мероприятий.

Согласно нему планируется более 200 значимых, разноформатных мероприятий, половина из них на сегодня уже проведена.

В рамках праздника в столице и каждом районе будут награждены заслуженные работники различных сфер, ветераны труда, граждане, проявившие мужество. Вместе с тем, в праздничный день, в городе будут введены в эксплуатацию жилые дома и др.

В эти дни в организациях образования проводятся круглые столы, дебатные турниры, выставки, встречи с известными людьми, конференции, творческие конкурсы, конкурсы эссе и чтецов.

Учреждениями дополнительного образования в честь Дня Республики организованы такие мероприятия, как: «Туған елім – Қазақстаныма арнаймын» торжественный концерт, выставка юных художников «Қазақстанның болашағы бала көзімен», «Ән-жырым саған арналады» конкурс юных музыкантов.

А 21 октября во всех образовательных заведениях пройдут торжественные линейки с участием ветеранов труда, представителей попечительских советов, депутатов, ответственных политических деятелей, в ходе которых планируется наградить учеников за особые успехи в учебе, учителей за хорошую работу. А в завершении состоится акция по массовому исполнению Государственного гимна.

Учреждения культуры столицы также подготовили насыщенную программу в честь национального праздника.

21 октября в 11:00 часов в Централизованной библиотечной системе проведут круглый стол «Егемендік күні – тарихи қадам» с целью продвижения информации об истории Независимости Республики Казахстан, воспитания казахстанского патриотизма. Посетить мероприятие может любой желающий.

Кроме того, с 22 по 30 октября в Астане во второй раз будет проходить Международный театральный фестиваль «ТЕАТРALL». В этом году он посвящен Дню Республики и 90-летию выдающегося режиссера театра и кино, лауреата Государственной премии СССР и Казахстана, «Халық қаһарманы» Азербайжана Мамбетова.

В фестивале примут участие 14 театров - 8 казахстанских и 6 приглашенных из-за рубежа. Торжественное открытие театральной недели состоится 22 октября в 19:30 в Государственном театре драмы и комедии им. Азербайжана Мамбетова. На нем представят спектакль Государственного академического казахского музыкально-драматического театра имени К.Куанышбаева «Ғасырдан да ұзақ күн», поставленный мэтром Азербайжаном Мамбетовым.

24 октября в 19:00 Государственный театр танца «Наз» приглашает на концертную программу «Республикам – Қазақстан!».

В Центральном концертном зале «Казахстан» 25 октября в 18:00 будет организован концерт, посвященный творчеству Розы Рымбаевой, в рамках празднования Дня Республики.

В этот же день в 16:00 на площади у выставки ЕХРО состоится праздничный концерт «Қазақстаным менің!».

Кроме того, во Дворце мира и согласия в 19:00 можно будет посетить концертную программу «Мәңгілік ел дауысы».

24-25 октября, Управлением физической культуры и спорта города планируется провести детские соревнования совместно со столичной федерацией футбола и теннисным центром «Даулет». Также в эти дни на территории национально-культурного комплекса «Этноаул» под Астаной пройдут спортивные соревнования по конному спорту. Следует отметить, что скачки (конкур) приурочены ко Дню Республики – национальному празднику, который в стране будет отмечаться впервые.

Кроме того, в этот же день в 12:00 в конноспортивном комплексе «Казанат» пройдут соревнования по видам байги. В состязаниях по аламан и топ-бәйге с дистанциями 20 и 14 км, примут участие 70 всадников из 11 регионов страны, в том числе из городов Астаны, Алматы и Шымкента, Карагандинской, Мангистауской, Кызылординской, Алматинской, Павлодарской, Жамбылской, Туркестанской, Абайской и Жетысуйской областей.