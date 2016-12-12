Как отрегулировать цены на социально значимые товары – министр экономики РК
Ботагоз Балтабаева
В ходе заседания Правительства РК министр национальной экономики Куандык Бишимбаев выдвинул ряд предложений, направленных на совершенствование мер регулирования в сфере реализации социально значимых товаров, передает Kazpravda.kz.
Пытаясь отрегулировать цены на социально значимые товары, Бишимбаев опирался на международный опыт.
"Во-первых, предлагаем законодательно закрепить размеры предельных торговых наценок в реализации социально значимых продуктов питания в розничной и оптовой торговле, дифференцированно подходить к этим торговым наценкам в зависимости от категории торгового объекта. Если это гипермаркет или магазин у дома, то должна быть разная торговая наценка, но мы в целом предлагаем ее законодательно закрепить, с тем чтобы все соответствовали этим торговым наценкам. Кроме того, на базе этих торговых наценок мы будем ежемесячно исчислять рекомендуемые цены, которые станут обязательным для публикации всеми торговыми субъектами", – отметил глава МНЭ РК.
По его словам, теперь потребитель, придя в соответствующий объект торговли, будет иметь полную информацию о том, каков рекомендуемый уровень цен на социально значимые продукты питания.
"Это позволит ему самостоятельно участвовать в мониторинге цен, и в случае широкого отклонения он может обратиться в местные исполнительные органы. Такие предложения позволят нам вовлечь широкие слои населения в мониторинг цен на социально значимые продукты питания", – подчеркнул Бишимбаев.
Кроме того, для обеспечения актуальности и точности расчета рекомендуемых цен министр предложил на базе статистики создать информационную систему, которая позволяла бы оперативно собирать данные об отпускных ценах без дополнительных затрат для предпринимателей.
"Предлагаем также наделить законодательно местные исполнительные органы полномочиями по контролю за уровнем рекомендуемых цен, в случае выявления превышения фактических цен над рекомендуемыми, или в случае поступления жалоб от населения о существенном расхождении цен. Местные исполнительные органы смогут принимать административные меры в отношении субъектов торговли, нарушающих предельные установленные торговые наценки", – предложил глава ведомства.
В случае если же мероприятия, предпринимаемые местными исполнительными органами, не выявят нарушений в розничной сети, то дальнейшее обращение в Комитет по защите прав потребителей позволит отслеживать торговые наценки в оптовой торговле.
"Наше предложение в том, чтобы ограничить спектр действия этих мероприятий только социально значимыми продуктами питания, которые пользуются ежедневным спросом у населения. Это позволит найти определенный баланс между интересами предпринимателей и интересами потребителей", – заявил глава МНЭ.
Также он предложил рассмотреть возможность законодательно исключить взимание торговыми сетями так называемых ретробонусов, это вознаграждение за реализацию социально значимых продуктов питания. По всем остальным видам товаров все остается в рамках рыночного регулирования. Это тоже скажется на снижении цен для граждан, уверен Бишимбаев.
Что касается антимонопольного органа, было предложено наделить его полномочиями, осуществлять расследования в оптовой части, то есть превышение фактических торговых наценок над теми, которые рекомендуются или будут установлены законодательством.
"Внедрение этого механизма должно осуществляться поэтапно, последовательно, с учетом соблюдения баланса интересов субъектов предпринимательства, производителей и рядовых потребителей. Данные изменения позволят более транспарентно оценивать, как же складывается цена на социально значимые продукты питания", – подытожил министр.
Стоит отметить, что антимонопольным органом с начала текущего года начато 40 расследований по социально значимым продовольственным товарам, из них 26 расследований в целях пресечения необоснованного (спекулятивного) роста цен, 10 расследований по фактам недобросовестной конкуренции, 4 расследования по злоупотреблению доминирующим положением. Из них на сегодня завершено 33 расследования. В результате подтверждены факты согласованных действий по установлению и поддержанию цен в 45 субъектах рынка, которые без каких-либо экономически обоснованных причин повысили цены на реализацию продуктов питания. По таким фактам были приняты меры, это по гречневой крупе, куриным окорокам, сахару-песку, хлебу, муке, молочной продукции. Во всех случаях приняты меры по возврату цен на предыдущий уровень. В целом возбуждено 43 административных дела и вынесено 15 предписаний. Итого общая сумма выставленных материальных санкций по итогам завершенных расследований, с учетом монопольного дохода, составила порядка 277 млн тенге, из них в бюджет государства поступило около 14,5 млн тенге.
В целом, несмотря на проводимые мероприятия, требуется дополнительное законодательное закрепление всех механизмов для того, чтобы более четко и транспарентно регулировать цены на социально значимые продукты питания.