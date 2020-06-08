Как пандемия коронавируса отразилась на работе МНЭ, рассказал Даленов

Министр национальной экономики РК Руслан Даленов заявил, что пандемия коронавируса отразилась на эффективности работы ведомства, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Конечно, карантинные мероприятия, ограничения, связанные с карантином повлияли и влияют на жизнь каждого. Естественно - это влияет на наше министерство, сотрудников, руководства. В том числе и меня. Большинство работников стали работать удаленно через электронный документооборот", – сказал Даленов на отчетной встрече перед населением.
Более того, по его словам многие важные встречи стали организовываться гораздо быстрее
"Например, обратились из ассоциации малого бизнеса, чтобы обсудить вопросы кредитованию, предложения по налогообложению. Мы сказали: "Давайте". Уже через час, в онлайн-режиме собрали предпринимателей, причем с разных регионов, налоговиков. Банки институты развития, все сразу подключились. Теперь это стало регулярной практикой. Но, конечно, в целом, карантин накладывает определенные ограничения в работе и в быту. Конечно, мы, как и все надеемся на скорейшее улучшению ситуации", – резюмировал министр.