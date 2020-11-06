Как переболевшим COVID-19 или ковидной пневмонией казахстанцам пройти реабилитацию

Общество
О том, как переболевшие COVID-19 или ковидной пневмонией могут пройти реабилитацию в Казахстане, рассказали в пресс-службе филиала по СКО НАО "Фонд социального медицинского страхования", передает Kazpravda.kz.
Сообщается, что пациенты, перенесшие COVID-19 или коронавирусную пневмонию, имеют право получить услуги реабилитации за счет средств социального медицинского страхования. Соответствующие дополнения Министерство здравоохранения РК внесло в Правила оказания медицинской реабилитации населению.
"Реабилитация пациентов после COVID-19 предполагает несколько этапов. Еще в период госпитализации начинается комплекс восстановительных мероприятий, которые направлены на нормализацию дыхания, снижение осложнений, улучшение качества жизни и облегчение симптомов беспокойства или депрессии", – говорится в сообщении.
Отмечается, что после выписки, в зависимости от тяжести течения заболевания и наличия сопутствующих патологий, пациент может быть направлен на 2 этап медицинской реабилитации или сразу на 3 этап, который проводится в амбулаторно-поликлинических организациях, дневных и круглосуточных стационарах, реабилитационных центрах, санаторно-курортных организациях, стационарах на дому либо дистанционно.
При этом постковидный синдром требует и мер психологической поддержки.
"Если пациент перенес коронавирусную инфекцию, насыщение крови кислородом было ниже 95%, объем поражения легких составил более 50% (или 25%, но присутствовала одышка, превышающая норму), были сопутствующие заболевания, обеспечивалась кислородная поддержка, лечение проходило в отделении реанимации, то пациент нуждается в восстановительном лечении 2 этапа. Пациенты с
умеренно-выраженными нарушениями направляются на 3 этап", – привели пример в пресс-службе.
Стоит отметить, что при наличии показаний рассчитывать на реабилитацию 3 этапа могут также те граждане, которые лечились дома и не обращались в медицинские организации. Им также необходимо пройти оценку мультидисциплинарной команды.
Курс реабилитации для каждого пациента подбирается индивидуально с учетом особенностей организма, наличия сопутствующих заболеваний, возраста и т.д.
Порядок направления на реабилитацию пациентов, перенесших COVID-19 или коронавирусную пневмонию, не отличается от уже существующего: для этого
нужно обратиться к участковому врачу, который даст направление на консультацию врача-реабилитолога или посещение мультидисциплинарной группы специалистов для оценки вашего состояния. При осмотре учитываются функции дыхания (уровень сатурации, изменения по данным КТ/рентгенографии), способность к повседневной жизни (индекс Бартела).
"Фондом обеспечивается бесперебойное финансирование услуг реабилитации для застрахованного населения, нуждающегося в них после перенесенных коронавируса или пневмонии. Для оказания услуг реабилитации в этом году Фондом соцмедстрахования заключены договоры с 559 поставщиками, среди которых 203 частные медорганизации. Если пациенту отказывают в помощи, а также при возникновении у него вопросов касательно правил реабилитации, можно обратиться в контакт-центр 1406 или оставить обращение в мобильном приложении Qoldau 24\7", – добавили в пресс-службе.
Сообщается, что пациенты, перенесшие COVID-19 или коронавирусную пневмонию, имеют право получить услуги реабилитации за счет средств социального медицинского страхования. Соответствующие дополнения Министерство здравоохранения РК внесло в Правила оказания медицинской реабилитации населению.
"Реабилитация пациентов после COVID-19 предполагает несколько этапов. Еще в период госпитализации начинается комплекс восстановительных мероприятий, которые направлены на нормализацию дыхания, снижение осложнений, улучшение качества жизни и облегчение симптомов беспокойства или депрессии", – говорится в сообщении.
Отмечается, что после выписки, в зависимости от тяжести течения заболевания и наличия сопутствующих патологий, пациент может быть направлен на 2 этап медицинской реабилитации или сразу на 3 этап, который проводится в амбулаторно-поликлинических организациях, дневных и круглосуточных стационарах, реабилитационных центрах, санаторно-курортных организациях, стационарах на дому либо дистанционно.
При этом постковидный синдром требует и мер психологической поддержки.
"Если пациент перенес коронавирусную инфекцию, насыщение крови кислородом было ниже 95%, объем поражения легких составил более 50% (или 25%, но присутствовала одышка, превышающая норму), были сопутствующие заболевания, обеспечивалась кислородная поддержка, лечение проходило в отделении реанимации, то пациент нуждается в восстановительном лечении 2 этапа. Пациенты с
умеренно-выраженными нарушениями направляются на 3 этап", – привели пример в пресс-службе.
Стоит отметить, что при наличии показаний рассчитывать на реабилитацию 3 этапа могут также те граждане, которые лечились дома и не обращались в медицинские организации. Им также необходимо пройти оценку мультидисциплинарной команды.
Курс реабилитации для каждого пациента подбирается индивидуально с учетом особенностей организма, наличия сопутствующих заболеваний, возраста и т.д.
Порядок направления на реабилитацию пациентов, перенесших COVID-19 или коронавирусную пневмонию, не отличается от уже существующего: для этого
нужно обратиться к участковому врачу, который даст направление на консультацию врача-реабилитолога или посещение мультидисциплинарной группы специалистов для оценки вашего состояния. При осмотре учитываются функции дыхания (уровень сатурации, изменения по данным КТ/рентгенографии), способность к повседневной жизни (индекс Бартела).
"Фондом обеспечивается бесперебойное финансирование услуг реабилитации для застрахованного населения, нуждающегося в них после перенесенных коронавируса или пневмонии. Для оказания услуг реабилитации в этом году Фондом соцмедстрахования заключены договоры с 559 поставщиками, среди которых 203 частные медорганизации. Если пациенту отказывают в помощи, а также при возникновении у него вопросов касательно правил реабилитации, можно обратиться в контакт-центр 1406 или оставить обращение в мобильном приложении Qoldau 24\7", – добавили в пресс-службе.