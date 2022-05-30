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Как переход на принципы НДТ улучшит экологию

Директор Департамента климатической политики и зеленых технологий Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Олжас Агабеков

Состояние окружающей человека природной среды - одна из самых актуальных общемировых проблем современности. Пo вceмy миpy люди cтaлкивaютcя сo мнoжeствoм нoвыx и слoжныx экoлoгичecкиx «сбoeв». Так, однoй из вaжнeйшиx экoлoгичecкиx yгpoз для чeлoвeчecтвa являeтcя зaгpязнeниe вoздyхa, которое влечет за собой глобальную проблему -измeнeниe климaтa плaнeты.

На сегодняшний день многими странами мира проводится работа по экологизации промышленных предприятий, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, одним из которых является переход на наилучшие доступные технологий (НДТ).

По оценкам Комитета экологического регулирования и контроля, а также данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, ежегодно из стационарных источников загрязнения в атмосферный воздух выбрасывается около 2,4 млн тонн веществ, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Из них 79,5% составляют газообразные и жидкие вещества, а 20,5% - твердые выбросы.

Реальной возможностью сохранения окружающей среды, а также стабилизации экологической ситуации в стране является внедрение НДТ в промышленности. Переход на принципы НДТ не только снизит негативное влияние предприятий на окружающую среду, в том числе на здоровье населения, но и поможет предприятиям стать транспарентными перед государством и обществом.

На сегодняшний день Правительственные органы все большего числа государств предпринимают усилия по использованию подхода, основанного на НДТ. Так, в 2021 году ведущими казахстанскими экспертами и бизнес-сообществом была проделана большая работа по разработке нового Экологического кодекса РК, основанного на наилучшем международном опыте. Одной из новелл Экологического кодекса является переход на НДТ, который состоит из 7 основных принципов, главный из которых – «загрязнитель платит и исправляет».

Определение технологических процессов, технических, управленческих и организационных способов, методов, подходов и практик в качестве НДТ для конкретной области применения будет осуществляться путем разработки информационно-технических справочников по НДТ.

На сегодняшний день Бюро НДТ разработало 4 проекта Справочников по НДТ. Кроме того, до конца текущего года запланирована разработка еще 4 Справочников.

На первом этапе, планируется перевод на НДТ ТОП-50 крупнейших предприятий из нефтегазовой, горно-металлургической, химической и электроэнергетической отраслей, на которые приходится 80% выбросов страны. Перешедшие на НДТ компании освобождаются от платы за эмиссии, для остальных ставки платы за выбросы будут постепенно повышаться в 2, 4, 8 раз каждые три года, начиная с 2028 года (с 2025 г. для топ-50 крупных предприятий).

Увеличение ставок платы за загрязнение окружающей среды будет одним из стимулирующих механизмов к переходу на комплексное экологическое разрешение и внедрение НДТ.

Использование принципов НДТ – лучший мировой опыт для обеспечения зеленого развития, эффективного баланса в интересах экологии, который применяется в более чем 35 странах ОЭСР, также в Беларуси, Китае и России. Этот процесс исключительно индивидуальный для каждого предприятия на основании техник, предлагаемых в Справочниках, позволяющий самостоятельно оценить свой потенциал, с целью стать конкурентоспособным для одних в краткосрочной, а для других в долгосрочной перспективах, как на внутреннем рынке, так и на международной арене. Таким образом, внедрение НДТ позволит улучшить экологическую, экономическую ситуацию и модернизировать производства на предприятиях.

При внедрении НДТ должны решаться вопросы автоматизации, управления с отходами, сокращения эмиссий, ресурсосбережения, энергоэффективности, цифровизации, транспарентности предприятий перед государством и обществом.

Справочник должен стать настольной книгой не только для прикладных экологов и подразделений предприятий, задействованных в производственном процессе, но и для первых руководителей предприятий, представителей науки в части продвижения технического прогресса, образования при подготовке и переподготовке специалистов, бизнеса в части открытия новых производств в рамках импортозамещения и т.д.

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