Как пиявки высосали, а теперь хотят перекинуть проблему на государство - депутат о владельцах ТЭЦ

Депутат Мажилиса Ерлан Саиров требует изучить правовую ответственность акционеров за техническое состояние ТЭЦ и магистралей. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Мажилиса, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: Kazpravda.kz

Ситуация в Экибастузе показала, что степень изношенности сетей составляет 91%, а также отсутствие капитальной модернизации самих ТЭЦ и инвестиций в данную инфраструктуру, констатировал депутат.

«Олигархические группы, которые различными неприглядными путями, несправедливыми методами завладели стратегическими объектами, десятилетиями эксплуатируя это народное достояние, получая прибыль не хотят вкладывать в модернизацию магистральных сетей и ТЭЦ по всей стране. Это, минимум, несправедливо и в отношении граждан, и государства. Такое ощущение, что олигархи плевать хотели на интересы простых людей. Могли бы публично попросить прощение у народа. Они как пиявки высосали выгоду из этих объектов, а теперь хотят перекинуть проблему на государство и население (перевод с казахского языка – прим. авт), - сказал депутат.

По мнению мажилисмена, Правительству необходимо провести полный технический аудит предприятий энергетики, определить, куда была направлена инвестиционная часть тарифов, взимаемых с населения, определить степень износа ТЭЦ, магистральных труб.

«Также важно рассмотреть правовую ответственность акционеров предприятия за техническое состояние ТЭЦ и магистралей. Нужно проверить, как реализовывались государственные программы по развитию инфраструктуры, на которые были выделены миллиардные суммы, установить общественный контроль, как к стратегической отрасли», - считает депутат.