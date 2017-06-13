Как по маслу? Конопляному

По данным, которые Максим Скрынник нашел в море заблуждений и океане забвения, куда чуть было не канула перспективная сельхозкультура, мировой рынок потребления натуральных волокон оценивается в 30 млн тонн на сумму более 45 млрд долларов. Однако у нас себестоимость выращивания, доступность, масштаб сельхозтерриторий и климат позволяют быстро прибавить новые площади выращивания конопли и наладить ее переработку.

Глава ТОО утверждает, что в ближайшие 5 лет можно достичь уровня 0,25% от общемировых поставок натуральных волокон (экспорт волокна конопли), что составит 75 тыс. тонн. По его словам, первичная переработка сырья – несложное дело, а собственная сырьевая база дает возможность запуска бесперебойного производства без оглядки на импортное сырье­. Раз так, то до выпуска готовой продукции рукой подать. А это как минимум текстиль и бумага. И конечно, высококлассные семена. Что уже само собой наталкивает на идею запуска пищевого производства.

Конечно, не мог не прозвучать вопрос о востребованности продукции из конопли нынче, когда уже придумали и выпускают био­разлагаемый пластик, а сотканная из карбоновых нанотрубок нить миллиметровой толщины способна выдержать нагрузку около 30 тонн.

– Общий рынок волокон – около 100 миллионов тонн, 70% из них – искусственные, – объясняет Максим Скрынник. – Но спрос на натуральные волокна стабилен, потребитель желает носить вещи из экоматериалов, использовать в обиходе натуральную продукцию, а в некоторых производствах замена натуральных волокон на синтетические недопустима. Биоразлагаемый пластик, кстати, производят с использованием растительных волокон, в том числе и конопли. И биопластик, и крепкие нити, сравнимые с карбоновой. К тому же растет количество производимых товаров в мире, соответственно, растет и потребность в товарной упаковке. Значит, имеется емкая ниша.

– Мы предлагаем сырье из конопли, – добавляет он, – которое можно использовать в различной продукции. Натуральное и экологичное. В конопле, технической конопле, содержание целлюлозы больше, чем в древесине, значит, ее можно использовать для производства упаковки, делать бумагу офсетную, банкнотную, другие виды. Ко всему есть интерес внешнего рынка: страны Европы, Азии, а также США склоняются именно к натуральным нитям. А мы, ориентируясь на внешнего потребителя, делаем акцент на натуральном, экологичном сырье, выращенном без вреда для природы, – говорит глава ТОО.

Отмечая интерес внешнего рынка и делая ставку на исключительно экспортный потенциал предприятий, в KazHemp утверждают, что причиной тому – отсутствие внутреннего рынка. Да, периоди­чески возникают какие-то запросы. Например, в Кокшетау изъявили желание купить семена, дескать, станем сеять для производства конопляного масла. Думается, даже такой малый интерес уже важен, потому как за предприятиями Скрынника как за сырьевой базой могут потянуться другие компании.

Но это реалии несколько отдаленного будущего. Что происходит сейчас? А сейчас, как указано на сайте предприятия, продукцию казахстанцев – семена и волокно – покупают в Голландии, России и Китае. 600 тонн семян и 1 000 тонн волокна. Этого объема удалось достичь за 2 года.

В одном из выступлений в НПП «Атамекен» Максим Скрынник заметил, что поддержали его в начинании специалисты из Украи­ны. Это были ученые из института лубяных культур, которые все знали о безнаркотических сортах конопли. Их консультационная помощь оказалась бесценной, как и практическое сопровождение пилотного посева. Семена также поступили из Украины. По словам руководителя KazHemp, работа со специалистами из этой страны продолжится.

А знаете ли вы, как начинался этот стартап? Максим Скрынник специально подчеркивает, что его компании и есть пример удачного стартапа. Полгода изучения написанных и опубликованных за пос­ледние 25 лет научных статей по коноплеводству, анализ текущего состояния отрасли и тенденций развития. Затем поездки за рубеж, к фермерам, ученым, переработчикам. Потом составление плана пилотного проекта по выращиванию и переработке. Когда прояснилось направление и определились с необходимыми действиями, проект решили коммерциализировать. Понимали при этом, конечно, что надо будет пробиваться через негативное (конопля!) общественное мнение, сомнения госаппарата. Но все же взялись за дело.

И началось: обсуждение с представителями Правительства, доказывание того, что посев будет семенами ненаркотической конопли. Территории, ничуть не обширные, засеяли в шести областях, с тем чтобы проверить, что нужно сельхозкультуре, как она себя покажет. Урожай семян после оценок и документирования согласились брать российские и европейские партнеры. С волокном пока ситуация двоякая: в большей степени его реализуют в России, но на старте – поставки в Германию и в Китай.

Опять задаю вопрос о финансах и получаю ответ: господдержки нет. Ответ без сожалений, просто факт. И пояснение: у нас стартап, и общество пытается понять, проект это или прожект.

– Я знаю, что 99 стартапов из 100 не «выстреливают», рушатся, но всегда надо пробовать новое. В разных странах есть разный набор инструментов, который должен помочь пройти стартапу «долину смерти», то есть тот этап, где 99 из 100 «умрут». Мы пытались получить грант НАТР, прошли техническую и коммерческую экспертизу, но не срослось. Второй вариант того, как продвинуть идею, – венчурные фонды, когда коллеги-инвесторы дают некое количество денег на высокорисковые стартапы. Но в стране не нашлось венчурного фонда, который отвечал бы моим требованиям. Третий вариант – банки второго уровня. Но БВУ дают стандартный набор ответов: «стартап не рассматриваем» либо «дайте залоговую базу вдвое больше запрашиваемой суммы». Да и с банковской ставкой даже в 20% стартап не состыковывается. Поэтому средства частные, – так пояснил финансовую составляю­щую проекта его реализатор.

Признаюсь, меня, как журналиста, удивило спокойное отношение Максима Скрынника к тому, что у перспективного проекта нет гос­поддержки. К тому же успешно работающий проект, дающий 50 рабочих мест, называть стартапом уже язык не поворачивается. Но, по словам Максима, сейчас им дос­таточно площадки для общения, как он именует НПП «Атамекен». Поскольку она дает возможность регулярного общения с представителями Правительства. Рупор, полученный от палаты предпринимателей, дал возможность выстроить деловой диалог с властью на уровне вице-министров, чтобы получить разрешительную помощь либо поддержку с документированием.

Итак, что имеет бизнесмен по факту? Интересное и перспективное дело. Что имеет страна? Возрождение культивирования прибыльной сельхозкультуры, становление сырьевой базы и новую строчку в перечне экспортируемых товаров. Сейчас посевы конопли компания имеет в Алматинской области, и по словам Максима Скрынника, это оптимальный регион для ее выращивания. К слову, уже сегодня KazHemp – одна из крупнейших компаний в СНГ, ведущих подобный бизнес.

– Возможно, мы держим первое место по объему посева, а по производству – мы точно первые, – заявляет глава ТОО. – Этот путь мы прошли стремительно, за два года, украинцы к этому еще не дошли, а россияне шли 7 лет. В планах на 2018 год у нас расширение посевных площадей до 5 тысяч гектаров, 4 тысячи тонн семян на экс­порт, 7,5–8 тысяч тонн волокна. Мы хотим быть в авангарде. Мы открыты для предложений, для частного инвестирования.

А знаете ли вы, господа читатели, что для возделывания технической конопли могут понадобиться изменения в законодательстве? Скрынник знает. И уверен, что рано или поздно они состоятся. Лучше раньше. Устоялось мнение, что конопля сиречь наркотик. Но не все так просто. Техническая культура, которую исторически возделывали в Украине, России и Казахстане, неинтересна как источник каннабиноидов.

Вот такое пояснение дает специалист: там, где выращивается посевная безнаркотическая техническая конопля – Канада, страны Европы, Россия, узаконено, что при содержании тетрагидроканнабинола менее 0,3–0,1% растение рассматривают как сельхозкультуру, не считают наркотической. У нас намного жестче закон: тет­рагидроканнабинола не должно быть вовсе.

Да, используя коноплю, не следует забывать, что даже техничес­кая культура, она все равно рода каннабис. С ней надо быть аккуратным. Семена посевной конопли, а сортов очень много, содержат разное количество тетрагидроканнабинола: от 0 до 0,3%. В Канаде, например, минимальный порог – 0,3%, в Европе – 0,2%, России – 0,1%, Украи­не – 0,08%.

– Мы можем работать только с одним сортом, у которого содержание тетрагидроканнабинола – абсолютный ноль, и то – первой репродукции. Я надеюсь на изменения в законе, с которыми хотя бы немного увеличится допустимый порог. Надеюсь, к тому моменту, когда мы будем готовы к экспансии на внешние рынки, через 1–2 года, эта норма появится, – заключил Максим Скрынник.

Итак, проект заработал. Даже при том, что его автор и единственный владелец оригинального бизнеса Максим Скрынник не намерен пользоваться госфинподдержкой, имея высокие требования к себе и воплощаемой идее, профильным ведомствам стоило бы держать предприятие в поле зрения. Как мы уже отметили, его стабильная работа создает новую строку в перечне экспортируемых казахстанскими предприятиями товаров.

Бизнес будет выпускать и продавать востребованную продукцию, если ему не устраивать бег с барьерами через законодательные нестыковки. Бизнес будет работать в любых условиях, обусловленных свободой деятельности. Бизнес выживет даже в жестких обстоятельствах. А господдержка, как считает Максим Скрынник, скорее способна стать «приятным десертом твоей экономической модели, нежели экономической основой».