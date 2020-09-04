Как поддержат бизнес в Казахстане в условиях пандемии
Екатерина Елисеева
В Казахстане будет принят комплекс мер по улучшению бизнес-климата. Об этом сообщил первый заместитель Премьер-министра РК Алихан Смаилов на пресс-конференции в Правительстве РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"В рамках нового направления госпрограммы "Дорожная карта бизнеса-2025" в соответствии с поручением Главы государства будет производиться субсидирование процентных ставок по действующим кредитам МСБ с доведением до 6 процентов годовых для конечного заемщика. Субсидирование покроет период 12 месяцев, начиная с момента объявления режима ЧП", – сказал Смаилов.
По его словам, будет принят комплекс мер по дальнейшему улучшению бизнес-климата, среди которых автоматизация систем управления рисками, ревизия и сокращение всех регуляторных требований.
Также готовятся меры по введению института регуляторной апелляции с закреплением ее в Предпринимательском кодексе.
"Субъекты МСБ будут освобождены от уплаты арендных платежей по объектам республиканской и коммунальной собственности до конца текущего года. Аналогичные меры будут приняты по объектам квазигоссектора. Субъекты малого и среднего бизнеса в пострадавших сферах будут освобождены от отчислений с фонда оплаты труда в пенсионный фонд, фонд социального страхования и фонд медицинского страхования до конца текущего года", – заключил Смаилов.