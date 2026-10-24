Как подготовить автомобиль к зиме: рекомендации МЧС

В МЧС призвали не рисковать жизнью ради поездок в неблагоприятную погоду

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С наступлением холодов Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана призвало автомобилистов соблюдать меры безопасности на дорогах и заранее готовить транспорт к зимнему сезону, передает Kazpravda.kz.

Как отмечают спасатели, снегопады, метели, гололед и плохая видимость могут значительно осложнить дорожную обстановку и создать опасность для водителей.

Перед поездкой автомобилистам рекомендуют проверить прогноз погоды и узнать о состоянии трасс. Если объявлено штормовое предупреждение или введены ограничения движения, от поездки лучше отказаться.

«Перед выездом рекомендуется ознакомиться с прогнозом погоды и дорожной обстановкой. При объявлении штормового предупреждения и введении ограничений движения лучше отложить поездку и оставаться в безопасном месте. Необходимо также следить за сообщениями официальных источников о закрытии дорог и введении ограничений. Не стоит рисковать жизнью ради соблюдения намеченных планов», — сообщили в МЧС.

Если погодные условия позволяют отправиться в путь, необходимо проверить техническое состояние автомобиля. Перед дальней дорогой спасатели советуют заправить машину, сообщить близким о маршруте и предполагаемом времени прибытия.

Особое внимание следует уделить вещам, которые могут понадобиться в случае вынужденной остановки на трассе. В МЧС рекомендуют держать в автомобиле запас топлива, фонарь с дополнительными батарейками, буксировочный трос, аптечку, зарядное устройство или пауэрбанк, теплую одежду, питьевую воду, продукты и небольшую лопату.

Если в дороге возникла чрезвычайная ситуация, водителю необходимо по возможности остановиться в безопасном месте, включить аварийную сигнализацию и обозначить автомобиль в соответствии с правилами дорожного движения.

Спасатели также советуют без необходимости не покидать транспортное средство и незамедлительно сообщить о случившемся по единому номеру экстренных служб 112.

В МЧС призвали казахстанцев ответственно относиться к подготовке автомобиля к зиме, учитывать погодные условия и не подвергать опасности себя и других участников дорожного движения.